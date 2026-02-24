15 наглядных примеров того, как годы брака меняют лица людей

15 наглядных примеров того, как годы брака меняют лица людей

Время летит очень быстро — не успеешь оглянуться, как тебе уже 25, а потом и 40. Но годы — это не только морщинки вокруг глаз, но и бесценный опыт, а ещё минуты и часы, проведенные с любимыми людьми. В этой подборке мы собрали для вас пары, которые пронесли свою любовь сквозь десятилетия, и не только не растеряли ее, но и приумножили.

«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и в 2019 году. Они поженились вскоре после короткого свидания и прожили вместе много лет, пока дедушка не покинул нас в 2021 году»

Alexander
3 часа назад

Не полвека брака поменял их лица. Боюсь вас всех огорчить, но люди стареют. И они бы постарели, даже если бы они в жизни никогда друг друга и не увидели.

Нет таких длинных ушей за которые можно притянуть это фото к названию публикации

«В этом месяце исполняется 40 лет как они вместе»

«Из 1987 в 2025. У него по-прежнему есть ямочки на щеках, а у меня все такие же, по выражению нашего внука, „дикие“ волосы»

«От первого свидания к 17,5 годам вместе»

«10 лет в браке»

«Наша свадьба и свадьба нашего сына»

  • Столько счастья на этих фотографиях, что, кажется, оно вот-вот перельется через экран! © LemonPepperCrab / Reddit

«Мы с женой, 1997-2025»

«Мой муж и я, из 2005 в 2025»

«Сегодня мы празднуем 32 года с того дня, как начали встречаться»

«Мы с женой встретились 20 лет назад»

«Мы женаты 35 лет»

«Мы с женой в 1995 и в 2024»

«10 лет и трое детей спустя»

  • Как так получилось, что спустя годы вы выглядите даже горячее? Это нечестно! © Knocksveal / Reddit

«День свадьбы и 15 лет спустя»

Alexander
3 часа назад

О! Жрать меньше стали?
Спустя 15 лет стали интереснее. Что одно, что другое

Между этими фотографиями 27 лет разницы

А у вас есть подобные фотографии? Или, может, у вас сохранились снимки ваших бабушек и дедушек? Поделитесь ими в комментариях.
А если хотите увидеть еще крутых бабуль и дедуль, то загляните сюда:

Фото на превью Timmeaahh / Reddit

Noumen
3 часа назад

Они сразу были людьми очень приятными. Подобное притягивает подобное, людям вместе хорошо, так что годы брака только украсили их

