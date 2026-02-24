Не полвека брака поменял их лица. Боюсь вас всех огорчить, но люди стареют. И они бы постарели, даже если бы они в жизни никогда друг друга и не увидели.
Нет таких длинных ушей за которые можно притянуть это фото к названию публикации
15 наглядных примеров того, как годы брака меняют лица людей
Время летит очень быстро — не успеешь оглянуться, как тебе уже 25, а потом и 40. Но годы — это не только морщинки вокруг глаз, но и бесценный опыт, а ещё минуты и часы, проведенные с любимыми людьми. В этой подборке мы собрали для вас пары, которые пронесли свою любовь сквозь десятилетия, и не только не растеряли ее, но и приумножили.
«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и в 2019 году. Они поженились вскоре после короткого свидания и прожили вместе много лет, пока дедушка не покинул нас в 2021 году»
- Ваша бабушка по-прежнему сногсшибательна! © ChildhoodOk5526 / Reddit
«В этом месяце исполняется 40 лет как они вместе»
«Из 1987 в 2025. У него по-прежнему есть ямочки на щеках, а у меня все такие же, по выражению нашего внука, „дикие“ волосы»
«От первого свидания к 17,5 годам вместе»
«10 лет в браке»
«Наша свадьба и свадьба нашего сына»
- Столько счастья на этих фотографиях, что, кажется, оно вот-вот перельется через экран! © LemonPepperCrab / Reddit
«Мы с женой, 1997-2025»
«Мой муж и я, из 2005 в 2025»
«Сегодня мы празднуем 32 года с того дня, как начали встречаться»
«Мы с женой встретились 20 лет назад»
«Мы женаты 35 лет»
«Мы с женой в 1995 и в 2024»
«10 лет и трое детей спустя»
- Как так получилось, что спустя годы вы выглядите даже горячее? Это нечестно! © Knocksveal / Reddit
«День свадьбы и 15 лет спустя»
О! Жрать меньше стали?
Спустя 15 лет стали интереснее. Что одно, что другое
- Кажется, тут история в духе «Бенджамина Баттона» © Pepe__Le__PewPew / Reddit
Между этими фотографиями 27 лет разницы
А у вас есть подобные фотографии? Или, может, у вас сохранились снимки ваших бабушек и дедушек? Поделитесь ими в комментариях.
Они сразу были людьми очень приятными. Подобное притягивает подобное, людям вместе хорошо, так что годы брака только украсили их