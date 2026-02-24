15 наглядных примеров того, как годы брака меняют лица людей

Время летит очень быстро — не успеешь оглянуться, как тебе уже 25, а потом и 40. Но годы — это не только морщинки вокруг глаз, но и бесценный опыт, а ещё минуты и часы, проведенные с любимыми людьми. В этой подборке мы собрали для вас пары, которые пронесли свою любовь сквозь десятилетия, и не только не растеряли ее, но и приумножили.