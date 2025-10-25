19 фото, показывающих, что наши бабушки и дедушки знали толк в путешествиях и отдыхе

По иным фотографиям минувших лет можно предположить, что быт прошлого был сплошь и рядом чинным и строгим. Но достаточно залезть в семейные архивы, как придется согласиться: бабушки и дедушки умели отдыхать не хуже нас! Эти снимки доказывают, что жажда приключений, отменный стиль и умение наслаждаться жизнью — вечные ценности.

«Моя прабабушка в 1953-м году, наряженная для поездки в горы»

© nobodynobodynobodyno / Reddit Miss Katie 1 день назад Этот подъёмник довольно-таки известен в интернете своей "безопасностью").

Меня особо впечаталили две фотографии, но т.к. на эдми нельзя загружать больше одной фотографии в комментариях, я создала коллаж: - - Ответить

От этого фото у меня вспотели ладошки. © Nvnv_man / Reddit

«Мои бабушка и дедушка, в бытность школьными возлюбленными, развлекаются на пляже Брайтон-Бич»

Надеюсь, не обидишься, если я скажу то, что все подумали: твоя бабуля — сногсшибательна! © Innsmouth_Swimteam / Reddit

«Дедушка во время первого совместного с бабушкой отпуска. Приходилось выглядеть свежо даже среди дюн!»

Ну он реально красавчик! © iluvmydachshund / Reddit



«Моя бабуля незадолго до того, как она переехала в США»

«Бабушка и дедушка в свадебном путешествии на Бермудах, 1950 год»

На Бермудах — носи бермуды! © Unknown author / Reddit

«Свекор и свекровь во время медового месяца в походе в Калифорнии. Недавно отметили 40-летие брака!»

«Моя бабушка (в центре) и прабабушка на отдыхе во Флориде, в начале 50-х. Могу засвидетельствовать, что бабуля до сих пор не растеряла задор с фото»

«Бабушка на отдыхе с подружками в конце 30-х»

Эти девчонки явно задумали похулиганить. © LilCompton36 / Reddit

«Моя бабушка (в розовом платье) и её подруга на вечеринке в стиле „ревущие 20-е“»

«Бабуля с дедулей на лыжном отдыхе с друзьями в Швейцарии, 1960-е годы»

«Бабуля с подружками на морском отдыхе в 50-е»

«Бабушка и дедушка недавно отметили 60 лет совместной жизни. Этот снимок из их путешествия на медовый месяц»

«Бабушка на свое двадцатилетие отдыхала в Венеции»

Люди до сих пор делают такие же фото на том же месте! © Dave_Paker / Reddit

«Бабуля в рисковом купальнике. В свои 31 она уже была матерью троих детей»

Ну почему эти купальники до сих пор не вернулись в моду? © IceFireTerry / Reddit

«Мои бабушка и дедушка на пикнике на пляже Лонг-Айленда, в 42-ом году. Фото сделано прямо перед тем, как они пошли и расписались»

«Моя бабушка и ее сестра во время поездки из Юты в Индиану. 1931 год, снег, мороз — но настроение явно боевое»

«Бабуля на отдыхе на пляже Дайтона»

«Бабушка с дедушкой на пляже в Южной Африке»

«Бабушка с дедушкой на пикнике с друзьями»