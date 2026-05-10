13 путешественников, у которых припасен целый чемодан ярких историй

Дамы и господа, по-моему, мы приближаемся к разгадке.

Помните, есть в детективах и, точно знаю, этот метод изучают в школах разведок, так называемый red herring - отвлекающий маневр.

Это когда на первый план бросают "кость" в виде чего-то необычного, привлекающее внимание.

Эта дырка на носке - ложный след.

На самом деле парень работает под прикрытием и должен ненавязчиво передать важную информацию. Про камень, под который можно спрятать "маляву", надо забыть. Там везде пески.

Но парень не растерялся и прокреативничал. Пока мы всей толпой изучаем его носки, разведка смотрит тшшшшшшшш.... направо... На надводные мостки под красной крышей. Именно там мутят контент объекты нашего дырявого носка.

Кстати, уже строго между нами, - у него такое секретное имя - Дырявый носок.

