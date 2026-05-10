Может, тетенька хотела попросить посторожить её вещи, пока она искупнётся
13 путешественников, у которых припасен целый чемодан ярких историй
Путешествия — это не только красивые виды и привезенные сувениры, но и простые радости, как например — поваляться в гамаке. А иногда и душевные истории, которые потом хочется рассказать друзьям. Живые моменты в дороге помогают нам немножко посмеяться. Будь то чужой чемодан с родным бантиком или неожиданное соседство со звездой в автобусе. Мы собрали для вас подборку историй о туристах, чьи приключения оказались куда ярче экскурсионной программы и могут согреть не хуже южного солнца!
- Приехали с мужем в Италию, начало сезона, валяемся на полупустом пляже. Отошла я на секунду к бару. Возвращаюсь, картина маслом: муж вытащил свой шезлонг из-под зонтика, кепка на лице, а рядышком милая тетенька, подтащила к нему свой лежак и нагло делает вид, что так и надо! Я даже ролик сняла — пустой пляж и...вот! Мужу говорю: «Ну я все понимаю, мадам заскучала, но неужели она не видела мое платье, которое как раз на зонтике висело?!» Хохотали с ним на весь пляж!
- Мы как-то летели в одном самолете с известным певцом. Всегда становимся последними в очереди на посадку и выход из самолета. Видимо, он тоже. Я долго тупила и пыталась понять, что за парень в драных джинсах стоит с нами в очереди в компании двух огромных амбалов. А на выходе из самолета он зашел в автобус, и свободное место было только рядом со свекровью. И он сел рядом с ней. Я даже сфоткала этот исторический момент. Комментарий свекрови: «Заходит в автобус весь такой в татуировках. Я так боялась, что он со мной сядет! А он и сел!» Мы ее еще долго подкалывали на эту тему.
Почему-то прочитала "известного оперного певца" и всё пыталась вспомнить, кто там может быть в татуировках 😀
- Понравилась ли мне Шри-Ланка? Я в восторге! Дело в том, что час на пляже интересно и весело играть с волнами, валяться и писать друзьям их имена на песке. Еще час — поплавать с маской, поразглядывать рифы и рыбок. А потом становится скучно и хочется какого-нибудь движняка — и он тут есть! Можно поехать в соседний город побольше, побродить по магазинам, сгонять на рыбный рынок, поторговаться за лобстеров, поискать варанов, потанцевать с местными детьми, сплавать на вон тот остров, познакомиться с местными рыбаками и сгонять с ними на рыбалку... Короче, мне еще есть что рассказать на январских праздниках! Оставляю вас с селфи и недовольной черепахой.
А слабо сгонять на Комодо, поискать варанов. Адреналина будет полные штаны!
На острове Закинтос, Греция, черепахи прут через океан, чтобы отложить яйца.Плывет одна-а вокруг несколько катеров с туристами, всё норовят сфоткать
- Мы как-то с мамой из Маньчжурия выезжали. На досмотре машины таможенник спросил, что в этих коробках. Я ответила, что пила циркулярная и пила-болгарка — папа попросил купить. Таможенник: «Папе одной пилы мало?» Я рассмеялась... Маме потом объяснила, что именно он имел в виду.
Болгарка, это не пила , а шлифовальная машинка, а таможенник под второй пилой имел в виду твою мать , или мать твою .
- А ведь именно в Италия мне довелось посидеть на месте машиниста. Это была не туристическая часть Италии — местная маленькая электричка из старых вагонов, снаружи от души разрисованных граффити... Нас была компания молодых и прекрасных барышень после конференции. И дядька-машинист (отгороженный от пассажиров стеклянной перегородкой, примерно как водитель трамвая или автобуса) сам предложил нам посидеть и пофоткаться на его месте. Честно говоря, управление меня тогда не заинтересовало, а вот смотреть вперед, на мчащееся навстречу начало туннеля, было очень круто.
«Немного поработав, решил, что пора отдохнуть, а где отдыхать, как не на Мальдивах? Люблю пассивный отдых, поэтому это место для меня самое лучшее»
Дамы и господа, по-моему, мы приближаемся к разгадке.
Помните, есть в детективах и, точно знаю, этот метод изучают в школах разведок, так называемый red herring - отвлекающий маневр.
Это когда на первый план бросают "кость" в виде чего-то необычного, привлекающее внимание.
Эта дырка на носке - ложный след.
На самом деле парень работает под прикрытием и должен ненавязчиво передать важную информацию. Про камень, под который можно спрятать "маляву", надо забыть. Там везде пески.
Но парень не растерялся и прокреативничал. Пока мы всей толпой изучаем его носки, разведка смотрит тшшшшшшшш.... направо... На надводные мостки под красной крышей. Именно там мутят контент объекты нашего дырявого носка.
Кстати, уже строго между нами, - у него такое секретное имя - Дырявый носок.
😜
- Три года назад мы поехали с детьми и палатками в глушь на четыре дня. Шикарное место на широкой реке, вокруг лес, ближайший населенный пункт — маленькая станица. И на второй день зарядил затяжной дождь. Дико влажно, палатки мокрые, вещи все мокрые и не сохнут. Когда выезжали оттуда, все три машины увязли в лесу в дичайшей грязи. Комары чуть ли не в воздух поднимали — настолько их было много, пока машины толкали. Потом два часа шли за трактором. Непередаваемые ощущения. Так вот, дети были в восторге от того, как они купались под дождем, как трактор вытаскивал машины, и спрашивали: «А когда мы еще туда поедем?»
Я думаю, ответ был, что в следующий раз дети туда поедут, когда повезут в поход своих детей, не раньше.
- Заходим в Италии в магазинчик, и там две хозяйки начинают нас активно обсуждать. На итальянском, которого я не знаю. Потом спрашивают на английском: «Вы сестры?» Я отвечаю, мол, нет, это свекровь. Тогда мне прямо в лоб задают вопрос: «На тебе есть макияж?» Я отвечаю, мол, ни грамма! Они между собой что-то вроде: «Ну вот видишь! Я же тебе говорила». Свекровь в шоке. Она интроверт, ей такие внезапные социальные коммуникации тяжело даются.
Языка не знаю, но знаю, что обсуждают меня. А кого же ещё , я здесь единственное SOLE!!!
«Поехали в нацпарк Банди-Амир. Вообще, когда я раньше слышал про эти озера, я думал, типа, ну озера и озера, что я, озер не видел что-ли? Но на самом деле они оказались просто фантастическим местом»
- Моя мама, чтобы быстро отличать свой черный чемодан от других, завязала на ручке зеленый бантик. Зеленый выбрала потому, что на многих чемоданах видела синие, красные, желтые, белые — а зеленых ни разу. И вот возвращается она из отпуска, видит на ленте черный чемодан с зеленым бантиком, берет его, и мы с дочкой везем ее домой. Дома открывает — и обнаруживает чужие вещи. Мы с дочкой еще не успели далеко отъехать, она звонит, чтобы вернулись. Везем ее с чемоданом обратно в аэропорт, а там нас уже ждет хозяйка чемодана. Оказывается, тоже по маминой логике привязала зеленый бантик, чтобы «не как у всех», ну и схватила с ленты первый же чемодан с зеленым бантиком. После этого случая мама стала вешать на чемоданы бирки с именем и телефоном.
А я вычитал рецепт лайфхака, использовать вместо чехла на чемодан старую футболку... Летом надо будет попробовать
- У меня есть история про Италию. В молодости я слетала туда супербюджетно: жила в хостеле, питалась как придется. Очень хотелось посмотреть Рим. Вылет обратно был в семь утра, и последнюю ночь в хостеле я бронировать не стала — решила сэкономить и заночевать в аэропорту. Но не тут-то было. Оказалось, что тот аэропорт, из которого мне улетать, закрывается на ночь! Я не смогла до него доехать: автобусы вечером уже не ходили, а самый первый был рано утром — под мой рейс. И я слонялась по ночному Риму, сидела на ступеньках вокзала. Тогда я впервые в жизни узнала, что не все вокзалы и аэропорты круглосуточные.
У нас тоже вокзал не круглосуточный. Ночных поездов нет, вокзал открыт с 05 до 23. И автовокзал тоже.
«Пока ехали в Улан-Удэ проехали настоящую зиму»
- Году в 2000-м ездила впервые в жизни в Турция и вообще на море. Однажды ночью проснулась от того, что что-то щекотало мне руку. Спросонья показалось, что это бабочка — смахнула и сплю дальше. Через какое-то время вечером захожу в номер и вижу на тюлевой шторе огромного таракана. А южные тараканы огромные, жирные и черные! Наверное, в отеле больше никогда не слышали такого вопля. Я побежала на ресепшен, жестами показала: мол, пойдемте со мной, там такое! Пришел мальчик, спокойно взял этого таракана рукой и унес.
- Были недавно с мужем на свадьбе моего знакомого, и у них такая история знакомства, что я до сих пор думаю: как вообще такое бывает в жизни, а не в кино? Они тогда оба отдыхали на озере в каком-то пансионате. Он приехал один после развода — хотел проветрить голову. Она — с подругами, устроили что-то вроде девичника.
И вот он приходит на лодочную станцию, хочет взять катамаран, покататься по озеру, успокоиться. А ему арендатор говорит: «Одному не положено, техника безопасности.» Он вроде взрослый мужик, но внутри психанул: мол, что за бред. Оглянулся — а у пирса стоит она, одна. Говорит ей:
— А ты что, на воду не идешь?
— Не пускают. Хочешь составить компанию?
Она посмеялась и согласилась. Они сели на этот катамаран, а через год сыграли свадьбу.
«Тоже был там в прошлом году, не мог не сделать такое фото. Без фотошопа, просто наклонял голову дико!»
Почему "тоже " "такое же"? Адме снова выдернуло из контекста не заморочившись?
- Мне повезло: я засыпаю в любом транспорте, кроме поездов и морского транспорта. Поезда просто не люблю, а вот море... Как-то попала в шторм, очень волновалась. Но всю поездку существовала где-то между сном и явью. По окончании путешествия меня смутили слова матросов, что мне выпала на удивление спокойная погода. Постойте... вот этот дикий скрежет волн по обшивке и шквальный ветер — это спокойная погода?! А моего мужа еще и похвалили: «Идеальная женщина — тихая, стеснительная, спокойная».
Как будто муж - не муж, а хозяин собачки, которую хорошо выдрессировал.
- Прилетаю в Сочи, выхожу из аэропорта и нос к носу сталкиваюсь с бывшим. Тот весь при параде, в руках огромный букет роз. Я уж грешным делом подумала, что он меня выслеживал, чтобы извиниться за проступок. Сердце екнуло, а он подбегает к такси и как заорет прямо в окно и начинает совать этот букет в окно какой-то даме с криком: «Доставка цветов «Амур».
