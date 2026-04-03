Ну закупкой клея порадуй кого-то...
18 человек, чья логика работает по законам, неведомым даже квантовой физике
Мир устроен просто: яблоки падают вниз, дважды два — четыре. Но это только в учебниках. В реальности же мы регулярно сталкиваемся с людьми, которые изобрели свою собственную физику и математику. В их вселенной платные зеркала — это бизнес-модель, ремонт у соседей сверху магическим образом «прижимает» потолок снизу, а лучший способ доказать коту свое превосходство — это привести в дом мышь. Мы собрали примеры того, как человеческая смекалка (или ее полное отсутствие) превращает обычные будни в комедию, перед которой бессильны любые инструкции.
- Жена на балконе выращивает помидоры черри. Но делает что-то не так, и урожая не бывает. В прошлом году решил помочь: купил готовые помидорки и аккуратно приклеил. Жена не заметила подвоха — очень обрадовалась. Ну, мы и забыли про это. А вчера она вдруг говорит: «Дорогой, заказала партию саженцев помидоров, которые в том году так хорошо поперли, будем для родни выращивать». Все бы ничего, но она заказала партию на 6 тысяч! Надеюсь, они дадут урожай.
- Раньше часто ходили с подружками из школы друг к другу в гости. Запомнилось, как мама одной из девочек записывала телефонные номера не в книжку, а прямо на обои рядом с телефонным аппаратом. Было очень интересно читать исписанную практически с пола до потолка стену: «Сантехник», «баба Аня», «Кристина», «ЖЭК» и прочее.
«Барбер сделал это с моими усами»
Тётка может не так уж и не права.Потому что некоторые люди выросли в неряшливой семье и думают, что ходить помятой на улице это норма,потому что все так у них делали.
Но это не норма.Тетка может быть неравнодушная женщина ,которая решила подсказать,что это кринж так ходить по улице ,девушке ,которая не смотрит на себя в зеркало,не видит как она неопрятно выглядит. Ну и все таки цель тётки достигнута,если этот случай тронул девушку до глубины души настолько,что она даже опубликовала эту историю.Может в дальнейшем начнёт задумываться о своём внешнем виде,а то до этого момента все люди соблюдали правила приличия и в лицо мило улыбались ей,а думали про неё,боже ,ну что за неряха ,такая помятая ходит.Ну мы же не животные в конце концов,которые ,как лежали,так встали и побежали,одно ухо завернулось,шерсть примялась.Мы люди ,для нас создано куча приборов ,гаджетов ,пользуйтесь и будьте красивыми ,ухоженнными !!!!?🥰
- Хожу я как-то по обувному магазину, приглядываюсь к новинкам. Вдруг замечаю парочку: муж и жена средних лет. Жена никак не может выбрать себе обувь, а муж уже на грани нервного срыва, ворчит на каждом шагу. Подходят они к витрине с модными резиновыми сапогами. Мужик выхватывает прозрачные сапоги, протягивает жене и говорит: «Вот эти бери! Будешь носить каждый раз с новыми носками — и все твои подружки от зависти умрут!»
- Я не замужем. Но только что незнакомая тетенька на улице сказала мне: «Что же ты в таком мятом платье вышла?» Я ответила, что муж не успел погладить, потому что уехал в командировку. Кажется, я «сломала» тетку.
Если бы реально, муж гладил одежду, что в этом такого? Или мужчины не умеют пользоваться утюгом? Не поняла, в чём "сломала". Разве что призналась в своей лени.
- Соседка снизу после того, как мы в маминой квартире сделали ремонт, пришла предъявить претензию, что во время ремонта мы пол на 5 сантиметров вниз сдвинули. Соответственно, у нее потолок понизился.
- Купили мы уже очень давно у приятельницы моей мамы дачу. Они все в нашем городе тогда продали и уехали на ПМЖ в Питер. Прошло пару лет, приезжает эта приятельница к родственникам в гости, звонит моей маме и на голубом глазу заявляет: «Соберите-ка мне литров 5 черной смородины с нашей дачи». Вот мы тогда знатно офигели. Так соседи по даче рассказывали, что они еще потом несколько лет приезжали, когда были в городе, на «свою» дачу посмотреть, причем всегда в наше отсутствие.
Заявление в полицию и можно даже иск в суд. Дачу продали,деньги получили, до свидания
«Оказалось, что бутылка с водой, которую я заказал три месяца назад, все это время пролежала в саду»
- Коллега рассказала. Приходит она как-то в магазин одежды с мамой. Маме надо было купить джинсы, а коллега должна была со стороны оценить, как те на ней сидят. Пока мама выбирала джинсы у стойки, коллега глянула издалека на себя в зеркало в примерочной. Так продавец, которая за ними в этот момент внимательно следила, сказала ей: «Девушка, а зеркало платное». Сначала подумали, что шутит, но продавщица повторила эту же фразу уже громче. Коллега тогда с мамой просто развернулись и ушли.
Вероятно в этот магазин частенько заходят из соседних бутиков, где нет нормального зеркала, чтобы посмотреть как выглядит выбранная в другом месте вещь. Покупательница ещё не успела осмотреться и что-то выбрать, как продавец сделала скоропалительный вывод о том, что это не её покупатели и таким образом прогнала тех, кто только пол топчет. Иного рационального объяснения этому трудно найти.
- Живу в Ростове-на-Дону. Появились новые автобусы, в которых на внутренней стороне дверей наклеили надписи: «Осторожно, открываются вовнутрь». Неравнодушные граждане начали возмущаться. Администрация оперативно отреагировала — новая наклейка гласила: «Осторожно, открываются во внутрь».
- Работала в универе. По субботам у нас было принято принимать задолженности у заочников. На неделе они работают. И вот одна, в очередной раз не сдавшая экзамен, заявляет:
— Я приду пересдавать в среду, 8 марта. У нас как раз нерабочий день будет.
— У нас тоже праздничный день.
— Вот и отлично. Я приду сдавать.
— У нас выходной. Здесь никого не будет.
— В смысле?! В свой законный выходной я имею право пересдавать экзамены!
Всё же, наверное, не у заочников, а у вечерников. Заочники могут жить в других городах. Знакомая жила в ЯНАО, училась заочно в своём родном городе, в Казани.
- Коллега рассказывала: заходит к ней в магазин косметики дама — то-се, крем подскажите хороший, шампунь какой хорошо пахнет. Коллега подсказывает, а тогда была модная линия косметики «Дева», ее и хвалила: вот крем «Дева» хороший, вот шампунь «Дева» неплохой. Дама выбирала-выбирала, а потом как выдаст: «Че вы мне эту „Деву“ все время суете, я вообще-то козерог!»
«Только что открыл 22 письма, в которых все благодарили меня за переход на безбумажный документооборот»
Какая жиза.
У нас тоже безбумажный документооборот, но всё равно из базы нужно распечатывать документы и после прикладывать их подписанные сканы
- Еще в студенческие годы снимали с однокурсницей двухкомнатную квартиру. Она жила со своим парнем. И вот однажды попросили мы его открыть стеклянную закатанную банку горошка, чтобы приготовить салат, а сами убирали квартиру. Через минут 15 он пришел к нам, громко возмущаясь, и сказал, чтобы такой горошек больше не покупали. Да и вообще, не мужское это дело — банки открывать!
Мы не сразу поняли, почему он так зол. Когда пришли на кухню, обнаружили практически разорванную крышку прямо на банке. Он пытался открыть ее как жестяную консервную банку и даже не додумался, что другой стороной открывашки крышку можно просто снять. Ржали мы еще дня два! А он сказал, что этот навык ему не нужен был и не понадобится. 22 года парню было.
Я понимаю, что человек может чего-то не знать и не уметь. Но тут полное отсутствие смекалки, логики. Элементарно можно спросить, а не обвинять людей в том, что ты тупой.
- У моей подруги очень странные отношения с математикой. Она может купить платье за 2 тысячи, которое ей не очень-то и нужно, аргументируя это так: «Смотри, оно стоило 4, а теперь 2. То есть я только что заработала 2 тысячи! Пойдем на эти деньги купим мне еще туфли, они же теперь фактически бесплатные». Пытаться объяснить ей, что баланс карты при этом ушел в минус — бесполезно. В ее мире она — финансовый гений.
логика определенная есть. она готова была потратить 4 тыс, которые она уже вычеркнула из своей жизни. платье оказалось в два раза дешевле (акция, распродажа или еще что), т.е. у нее в бюджете появилось 2 тыс. обычно это называется сэкономила, но можно назвать и заработала
«В той комнате без окон, где я работаю, оказывается, есть окно, но оно находится над подвесным потолком»
В стране Reddit -со старым добрым асбестом? А говорили, что они уничтожили у себя всё асбестосодержащее.
- Я работаю удаленно уже около года, и в целом работа довольно спокойная. Все общаются в основном через электронную почту, так что личного общения практически нет. На прошлой неделе мой начальник назначил мне встречу под названием «Обсуждение улучшения коммуникации». Это уже звучало немного зловеще. Когда встреча началась, он показал несколько писем, которые я отправлял недавно, и сказал, что некоторым людям мой тон показался «немного резким».
В показанных письмах были буквально такие фразы: «Привет, не могли бы вы прислать обновленный файл, когда у вас будет возможность?» и «Просто проверяю, есть ли какие-то новости по этому поводу». Вот и все. Сначала я честно подумал, что он шутит. Мне это кажется совершенно обычными рабочими письмами. Видимо, несколько человек восприняли их как пассивно-агрессивные. Потом он предложил добавить больше восклицательных знаков или смайликов, чтобы тон казался более дружелюбным. Удаленная работа иногда странная.
У меня была ровно такая же история. Я всегда пишу корректно, но официально, рабочие переписки всё же.
Вызывает меня директор, оказывается, я главбуха до слёз довела и она теперь пишет заявление об уходе, мол, извинись. Я сказала, что извиняться не буду, так как писала о том, что сотрудники бухгалтерии бесконечно теряют документы, а их руководитель на это никак не реагирует. Если такая нежная, пусть к психологу обратится, я нянькаться с неадекватами не буду.
Условились на том, что с этой неуравновешенной общаться буду через директора)
- Однажды мужу пришла в голову мысль, что коту обязательно нужно хоть раз в жизни показать живую мышь. Нашел у знакомых мышей, притащил домой одну. Кто ж знал, что мышка не обязательно будет убегать в страхе, а может развернуться и вполне прилично подрать коту нос. Муж остался ловить мышь, а мы с котом сидим в очереди в ветклинике.
У меня была история, когда я был на дежурстве. На улице погода была отстой, дождь со снегом, зашёл в будку, где спал котяра. И откуда-то непонятно откуда на стол передо мной прыгнула мышь или крыса. Я коту говорю, мол это твоя работа ловить грызунов. Котяра посмотрел на крысу с таким выражением наглой морды, что все нормально, чувак, это же мой братюня, и дальше опять уснул.
