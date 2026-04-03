18 человек, чья логика работает по законам, неведомым даже квантовой физике

Тётка может не так уж и не права.Потому что некоторые люди выросли в неряшливой семье и думают, что ходить помятой на улице это норма,потому что все так у них делали.

Но это не норма.Тетка может быть неравнодушная женщина ,которая решила подсказать,что это кринж так ходить по улице ,девушке ,которая не смотрит на себя в зеркало,не видит как она неопрятно выглядит. Ну и все таки цель тётки достигнута,если этот случай тронул девушку до глубины души настолько,что она даже опубликовала эту историю.Может в дальнейшем начнёт задумываться о своём внешнем виде,а то до этого момента все люди соблюдали правила приличия и в лицо мило улыбались ей,а думали про неё,боже ,ну что за неряха ,такая помятая ходит.Ну мы же не животные в конце концов,которые ,как лежали,так встали и побежали,одно ухо завернулось,шерсть примялась.Мы люди ,для нас создано куча приборов ,гаджетов ,пользуйтесь и будьте красивыми ,ухоженнными !!!!?🥰