Чтобы букет не завял через пару дней: 7 флористов раскрыли хитрости, о которых обычно молчат

Получать цветы всегда приятно. А какое это счастье, когда любимый человек дарит тот самый букет! Тюльпаны, розы, лилии, ромашки или пионы — у всех разные предпочтения. Но их объединяет одно — улыбка, расцветающая на лице каждый раз, когда взгляд падает на свежие цветы в вазе. Хочется, чтобы они оставались такими же красивыми как можно дольше. Но что делать, если розы ни в какую долго не стоят? И раньше приходилось их только засушивать — чтобы хоть как-то сохранить эту красоту.

Но однажды в цветочном я неожиданно получила полезный совет. «Добавь в воду пару капель отбеливателя», — сказал мне флорист. Сначала я подумала, что он прикалывается, но теперь мои розы стоят уже больше двух недель. Рассказываю, какие еще «дикие» советы я узнала у профессионалов.

