О, это фрезии. Когда их вижу, то всегда вспоминаю Миранду Пристли из фильма "Дьявол носит "Прада"" и её фразу: "По-моему здесь пахнет фрезиями".
Чтобы букет не завял через пару дней: 7 флористов раскрыли хитрости, о которых обычно молчат
Получать цветы всегда приятно. А какое это счастье, когда любимый человек дарит тот самый букет! Тюльпаны, розы, лилии, ромашки или пионы — у всех разные предпочтения. Но их объединяет одно — улыбка, расцветающая на лице каждый раз, когда взгляд падает на свежие цветы в вазе. Хочется, чтобы они оставались такими же красивыми как можно дольше. Но что делать, если розы ни в какую долго не стоят? И раньше приходилось их только засушивать — чтобы хоть как-то сохранить эту красоту.
Но однажды в цветочном я неожиданно получила полезный совет. «Добавь в воду пару капель отбеливателя», — сказал мне флорист. Сначала я подумала, что он прикалывается, но теперь мои розы стоят уже больше двух недель. Рассказываю, какие еще «дикие» советы я узнала у профессионалов.
Я обожаю цветы, иногда даже покупаю букетик сама, а что? Подарки самой себе делать не менее приятно, чем получать их от других. Но приходится покупать что-то побюджетнее, а то как бы я не старалась, цветы вянут. Вчера увидела целую охапку тюльпанов в руках парнишки, просто загляденье! Хочу такую же. Поэтому отправилась к гуру цветочного бизнеса, чтобы узнать все их секреты.
Флорист Анастасия Юрьевна делится своим многолетним опытом на авторских курсах и рассказывает базовые правила, как сделать так, чтобы цветы стояли долго:
- Не берите цветы у поставщика со скидкой, особенно розы. Они подойдут только на мероприятие, потому что простоят всего несколько часов.
- Обрабатывайте инструменты спиртом от бактерий и тщательно мойте вазы.
- Не оставляйте цветы без воды надолго.
- Не зачищайте розы слишком сильно. Даже самые свежие, чересчур ободранные розы быстро завянут.
- Храните цветы в защитных лепестках. У роз есть так называемые рубашечные лепестки — это наружные лепестки, которые защищают основной бутон от внешних воздействий. Они чуть толще и менее привлекательны, чем обычные , поэтому перед тем как дарить букет, стоит убрать их. Но только перед самым моментом дарения, не раньше.
Я не знала, что инструменты нужно обрабатывать спиртом, наоборот, всегда старалась уберечь цветы от любой химии. Даже пищевую соду, с помощью которой намывала вазу, смывала по сто раз. А что бы вы добавили в этот список? Признавайтесь, покупали розы на скидке?
Часто слышу жалобы знакомых о том, что курьер долго вез заказ, флорист неправильно ободрал лепестки, а поставщик так вообще — доставил партию, которая уже на последнем издыхании. Особенно таких разговоров много накануне праздников.
Маша Ященко, флорист со стажем более 5 лет, напоминает о том, что цветы — это скоропортящийся товар, и не стоит спешить с обвинениями в некачественных услугах цветочных магазинов. Необходимо знать тонкости ухода за цветами, особенно в отопительный сезон. Причин тому, что розы, например, простояли всего 2 дня, может быть множество: возможно, у нее такой цикл жизни, или ей «не понравились» условия.
Кстати, недавно я узнала, что стоит быть осторожными с готовыми букетами. Прайсы на них, в отличие от роз по скидке, бывают совсем не шуточными. Видели, сколько сейчас стоит хороший букет? Я вот недавно «познакомилась» с ценами.
Скинулись коллеге на день рождения. Букет выбирала я, нежный такой, с розочками. А потом заметила, что коллега стала холодна ко мне. Глаза открыла флорист: оказывается, такие букеты профи называют «сюрприз с начинкой», потому что внутри обычно прячется все то, что не продалось по отдельности за последнюю неделю. И, конечно, такие яркие «коробочки» не стоят долго.
Я теперь обхожу эти нарядные упаковки за тридевять земель. Делюсь на случай, если вдруг вы заглядывались на них так же, как я. Такой вот «сюрприз». Но спешу вас обрадовать! Вы можете собрать не менее привлекательную композицию дома сами. Получится дешевле, и простоит дольше. Понадобится только флористическая губка и полиэтилен. Такая прелесть из свежих роз долго радовала меня. А у той коллеги, кстати, букет не простоял и дня. Но, честно говоря, виноват может быть не только магазин. Не все знают, как правильно ухаживать за срезанными цветами, чтобы они радовали глаз долго. Давайте разбираться вместе.
Представьте, что вам на работе вручили букет или доставили прямо на дом. Хочется сразу сфотографировать такую красоту, не правда ли? Оказывается, что с фотосессиями стоит немного подождать. Моя подруга, опытный флорист, поделилась ключевым лайфхаком для того, что сохранить свежесть и красоту букета. Стебли подсыхают в течение 5 минут, соответственно, им нужен свежий срез, потому что закупоренные стебли не пьют воду. Всего лишь 5 минут, представляете? Я даже не могла подумать, что так скоро. Тут никакая экспресс доставка не успеет. То есть сразу после того, как вы получили цветы, стоит сделать свежий срез и только потом ставить их в воду. Если у вас не оказалось секатора или каких-то хитроумных устройств, то можно использовать обычный кухонный нож или ножницы, главное чтобы они были острыми. А если вы на работе, то канцелярский нож тоже может оказаться полезен.
Но это еще не все. Важно не просто «чикнуть» ножницами, а сделать все грамотно.
Я решила не рисковать и обратиться к надежным источникам. Помните ведь, что накануне та самая охапка ярких тюльпанов, которые я хочу себе приобрести как можно скорее?
Возможно многие уже знакомы с этой информацией, но есть несколько нюансов, которые не помешало бы знать. Эксперты Fiore — одной из лучших студий флористического дизайна в Лос-Анджелесе, рассказывают, что пузырьки воздуха, попавшие в стебель, могут замедлить поток воды. Если цветок быстро вянет, свежий срез часто становится настоящим спасением. Так что, счастливые обладатели букетов (особенно роз), если есть возможность, подрезайте стебли в неглубокой миске с водой или под проточным краном. Это помогает предотвратить попадание воздуха внутрь стебля. Однако просто подкорачивание стеблей не даст такого результата, есть определенная техника. Отрезать нужно как минимум 2–3 см от каждого стебля под углом 45 градусов. Косой срез увеличивает площадь поверхности, благодаря чему цветку легче впитывать воду.
Моя бабушка всегда очень любила розы, но как оказалось, допускала большую ошибку при уходе за ними. Дэвид Остин — легендарный селекционер английских роз напоминает о том, что после того, как вы сделали свежий срез, нужно удалить все листья, которые могут оказаться ниже уровня воды. Листья в воде быстро гниют, появляются бактерии, которые с свою очередь закупоривают стебли. Вода должна быть чистой, комнатной температуры или чуть теплая — на первом этапе многие стебли «пьют» гораздо активнее. В дальнейшем для долива в большинство букетов вполне подойдет прохладная вода. Но не будьте как моя бабуля, которая заливала розы холодной проточной водой и говорила: «А что, мы же пользуемся водой из под крана, почему цветы нельзя в нее ставить?»
Срез сделали, в воду поставили. Следующий шаг — правильная подкормка. Честно говоря, для меня это было открытие. Я знала, что за комнатными растениями ухаживают, но чтобы удобрять свежие цветы? Никогда о таком не слышала. Как оказалось, это очень важно. Моя дорогая подруга флорист рассказала, что к некоторым букетам даже прилагается готовый состав, который решает сразу три задачи: питает бутоны, сохраняет воду чистой и помогает влаге легче проникать в стебель. Если у вас такого нет — не расстраивайтесь! Я тщательно готовлюсь к покупке тех тюльпанов, поэтому узнала все хитрости.
Эксперты Fiore рассказывают, что такой раствор можно приготовить самостоятельно. На 1 литр воды необходимо смешать 1 чайную ложку сахара, 2-3 капли обычного отбеливателя и 1 чайную ложку лимонного сока. Да, вы не ослышались, отбеливателя! Выдели бы вы мое лицо, когда я об этом узнала. Почему-то я всегда считала, что бытовая химия вредна для цветов. Но стоит предупредить, что тут надо быть осторожными и действительно добавлять по капелькам. Нельзя вбухнуть отбеливателя и надеяться на лучшее, принцип «чем больше — тем лучше» тут не работает. Флористы в шутку рассказывают случаи, когда люди перебарщивают с отбеливателем, и их красные розы розовеют, белеют, а потом и вовсе приказывают долго жить. Так что с этим советом будьте осторожнее.
Для тех, кто удивится насчет отбеливателя - думаю, здесь он должен выступать в роли антисептика вместе с чистыми руками, вазами и инструментами
Идем дальше. Немаловажная деталь — расположение вашего букета. Джейн Пакер — одна из самых известных флористов в мире, чьи школы работают в Лондоне, Нью-Йорке и Токио, подчеркивает, как важно держать цветы подальше от подоконников, обогревателей, вентиляционных отверстий и сильных сквозняков, потому что они не любят перепады температур. Лучше выбрать прохладное место с ярким, но рассеянным светом, так как под прямыми солнечными лучами цветы хотят больше пить, в итоге быстрее вянут, а лепестки могут и вовсе обесцветиться. Важно не держать рядом фрукты, особенно такие как яблоки, бананы и авокадо, они выделяют газ этилен, что ускоряет старение цветов.
Многие, кстати, не знают об этом. Вот история одной моей знакомой, она убедилась в этом на собственном опыте. Вот бы и она знала об этом раньше!
Надоумила мужа купить на 8 марта свекрови цветы. Принес букетище — та на седьмом небе. Через пару дней заходим, а от букета одни ветки остались. Свекровь клянется, что цветы подрезала и воду меняла, все делала. И тут до меня дошло, что ваза то стоит на подоконнике, «чтобы солнышко попадало». Вот вам и пожалуйста. А потом еще оказалось, что во время трапез свекровь ставила цветы на стол. Они подолгу «контактировали» с фруктами. Вот поэтому и не простояли долго.
Конечно, хочется, чтобы цветы радовали глаз и украшали стол, но стоит запомнить, что фрукты и цветы, к сожалению, не дружат. Вы, кстати, цветы на праздничный стол ставите?
Осталась всего пара деталей, благодаря которым можно продлить жизнь вашему букету.
Джефф Литэм — звездный флорист и арт-директор отеля George V в Париже — в своих рекомендациях всегда подчеркивает, что воду стоит менять каждые один-два дня, обязательно споласкивая вазу, чтобы удалить скользкий бактериальный налет на стенках. Не ленитесь, как я, делайте это тщательно. Ваза и визуально смотрится лучше, когда чистая.
Каждые пару дней лучше подрезать цветы примерно по 1–1,5 см от каждого стебля под углом 45 градусов. Бутоны, которые начали коричневеть или сбрасывать лепестки, нужно своевременно удалять из букетов, иначе из-за них и другие цветы будут быстрее стареть. Но не переусердствуйте с удалением лепестков, чтобы они совсем не «облысели».
Кстати, замечали как ловко, быстро и беспощадно это делают флористы? Даже становится немного жаль, столько лепестков обрывается, но что не сделаешь ради красивого букета?!
Между прочим, теперь, когда все хитрости по уходу у меня в кармане, я отправляюсь за теми тюльпанами. Надеюсь они простоят долго, пожелайте мне удачи!
А какие у вас любимые цветы? Есть ли хитрости, которыми вы пользуетесь? Делитесь в комментариях. В преддверии 8 марта не будет лишним освежить знания, чтобы подаренные букеты уж точно простояли как можно дольше. А вообще, чего только не случается в этот день — сюрпризы, поздравления, утренники и корпоративы. Мы собрали несколько подборок, полных трогательных и забавных историй, в которых многие узнают себя:
