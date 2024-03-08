17 доказательств того, что 8 марта — это не только тюльпанчики, но и истории с крутым сюжетным твистом

20+ доказательств того, что с мамой сыт и обут, а с папой еще то веселье
Народное творчество
1 год назад
Многие женщины ждут 8 марта: подарки, цветы, внимание. А для кого-то это заслуженный выходной. Однако праздник может подкинуть и неожиданный сюрприз, как приятный, так и не очень. Но героини нашей подборки никогда не унывают, ведь они знают, что в любой день самое главное — сохранять позитивный настрой.
Иногда 8 марта оборачивается непредвиденным сюрпризом именно из-за странных подарков. И это касается не только Международного женского дня, но и других праздников. У нас есть статья с подборкой историй о таких подарках, в которые точно никто душу не вкладывал.