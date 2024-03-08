17 доказательств того, что 8 марта — это не только тюльпанчики, но и истории с крутым сюжетным твистом

Многие женщины ждут 8 марта: подарки, цветы, внимание. А для кого-то это заслуженный выходной. Однако праздник может подкинуть и неожиданный сюрприз, как приятный, так и не очень. Но героини нашей подборки никогда не унывают, ведь они знают, что в любой день самое главное — сохранять позитивный настрой.