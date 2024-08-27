20 поездных историй, после которых нужен не чай в подстаканниках, а валерьянка

Поезда — это, конечно, красота. Стук колес, пейзаж умиротворяющий, покачивания эти. В общем, лепота. Правда, есть один нюанс: никогда не знаешь, что за попутчики окажутся рядом. Порой это могут быть действительно ну очень странные персонажи.