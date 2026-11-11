11 историй про вахтовиков, для которых возвращение домой пахнет по-особому
Работа вдали от дома — это тысячи километров дорог, бесконечные будни (а иногда — полярная ночь) и ожидание того самого дня, когда можно будет наконец обнять близких. А потом — дом: с привычными звуками, любимыми людьми и запахами, которые не спутаешь ни с чем на свете. Для кого-то возвращение пахнет домашней вкусной едой, для других — детскими объятиями или утренним кофе на своей кухне. И, наверное, самое ценное в этом — снова почувствовать, что ты там, где тебя любят и ждут.
- Сейчас стоял у подъезда. Идет женщина, лет 60. Я ее знать не знаю. Идет с пакетами и улыбается. Поравнялась со мной и внезапно выдает: «Сыновья приезжают с вахты домой. Целый год не было! Приходится холодильник забивать, вот бегаю...» Счастливее человека я сегодня не встречал.
- Вернулась с вахты на пару дней раньше. Захожу домой — никого. В холодильнике шаром покати, кровать застелена — будто тут неделями никто не жил! Набираю мужа: «Ты где?» Он бодро так: «Дома». Я помолчала и говорю: «И я дома». Немая сцена. И вдруг муж виноватым голосом: «У мамы». Оказалось, пока я на вахте, он живет у родителей: одному дома слишком тоскливо. А мне не говорил, потому что «звучит несолидно, стеснялся».
«Моя первая вахта»
- Папа уехал на вахту и забыл свои очки для чтения. Потом мама получила от него сообщение из одних букв «ж» и «ф». Она сразу собрала ему коробку: его обычные очки и запасные. Отправила доставкой. Папа забрал посылку в пункте и тут же написал маме длинное сообщение о том, как сильно он ее любит.
- С мужем прожили 10 лет, страсти поутихли, обросли бытовухой. Уехал на вахту, на 30 дней. Прошло дней 25, стою в супермаркете в очереди к кассе. Расплачиваюсь, и тут же попадаю носом в букет цветов, который держит муж. Оказалось, что надо по делам вернуться, и на следующий день обратно вертолетом на вахту, забежал домой, дочь сказала, что я ушла в магазин, он мне навстречу, в том же магазине купил букет, и ждал меня у касс. И так мне тепло стало от такого порыва чувств!
«Как я встречаю мужа с вахты»
- Когда папа уехал на вахту, я каждый вечер оставляла на кухонном столе по одной конфете из его любимой коробки. Мама смеялась, но я отвечала: «Это папина, пусть ждет его». Месяц спустя папа вернулся, увидел целую горку конфет и долго молчал. А потом достал из кармана маленькую шоколадку, которую купил для меня еще в первый день вахты. «Я тоже каждый день откладывал тебе что-нибудь вкусное», — сказал он. Сейчас я уже взрослая, но мы до сих пор привозим друг другу сладости из поездок.
- Я вчера приехала с вахты, и по дороге на остановке в автомате мне выпало две шоколадки вместо одной. По приезде домой я взяла второго котенка, о котором думала больше года. Сегодня купила ящик клубники, на улице светит солнце и мы с мужем заказали суши. Впереди две недели ничегонеделанья. Как же бывает жить хорошо!
«Всем привет от девушки, которая уехала на вахту 60/60 и теперь живет в мире спецодежды и расписаний»
- Перфоманс от моей 80-летней соседки. Муж уехал на вахту. У нас маленький ребенок, поэтому я заказывала продукты с доставкой примерно раз в два дня. Муж наконец возвращается. И тут в гости приходит бдительная тетя Галя. Выдает: «К вашей жене постоянно приезжают разные мужчины с пакетами! Вам бы проверить ее на верность...» Наши соседи. На страже.
То есть соседка видела как они приходят и не видела как они уходят меньше чем через минуту?
- Муж устроился работать вахтой: две недели он дома, две в другом городе за 1500 км. Как оно иногда бывает, мы с ним поругались на пустом месте, и я бросила трубку. Полдня жду, не перезванивает. Не выдержала, позвонила — телефон не отвечает, абонент не в сети. Я уже сама не своя, какие тут обиды. Названивала мужу каждые пять минут — ничего. А через 5 часов он уже стоял на пороге дома с цветами...
«Проработала больше пяти лет на вахте на крайнем севере»
Фото как будто не оттуда. Резервуары на земле стоят, а на вечномерзлых грунтах так делать нельзя - земля под конструкцией растает и утратит свою несущую способность. Поэтому там все фундаменты на сваях подняты над землей.
- Когда папа уехал на вахту, я как раз переезжала в свою первую квартиру. Очень хотела все сделать сама и никого не просила о помощи, даже когда не могла собрать шкаф и уже готова была расплакаться. Папа позвонил по видеосвязи, внимательно посмотрел на гору деталей и сказал: «Ну что, дочь, давай собирать». Мы провели так почти три часа: он подсказывал, я крутила шурупы. Через месяц, когда папа вернулся, первым делом приехал ко мне проверить шкаф. И я поняла, что сколько бы мне ни было лет, для него я всегда останусь маленькой девочкой, а он для меня — человеком, который примчится на помощь, где бы он ни был.
- Муж должен был вернуться с вахты в пятницу, и я решила приготовить ему бешбармак — его любимый, с тонко раскатанным тестом и большим количеством лука. Но на работе случился аврал и я засиделась допоздна, а продукты уже купила. Написала мужу, что придется перенести наш праздничный ужин. Он ответил, мол, ничего страшного, главное, приезжай скорее. Возвращаюсь домой, а там — свекровь хозяйничает. Я думала, прибежала сыну готовить, хотела обидеться, а она вдруг говорит: «Иди отдыхай, Миша попросил научить его самого готовить бешбармак». И вот сижу я на кухне, пью чай, а мои два близких человека готовят роскошный ужин. И знаете, вкуснее бешбармака я не ела.
«Муж вернулся с вахты поздно ночью. Я хотела его встретить на вокзале, но уснула и не слышала как он приехал. Теперь муж досыпает, а кот как бы показывает своим видом: «А я бы тебя встретил, а я бы не проспал»
- Конфеты «Рафаэлло» ассоциируются у меня с детством. В начале 2000-х они были дорогими для нас. И вот зимой папа приехал с вахты и спросил, что я хочу на Новый год. Я попросила эти конфеты.Тогда мы впервые попробовали всей семьей их. Помню, разделили поровну по 3 конфеты каждому. Одну я съела сразу, а две растянула еще на один месяц.Сейчас я могу покупать их хоть каждый день, но тот вечер до сих пор у меня в памяти.
«Поехала на вахту, поваром. Я буду кормить маленький отряд геологов, а это значит палатки, костер и все этому сопутствующее»
Ради этих простых, теплых мгновений и хочется снова преодолевать расстояния, считать дни и возвращаться домой.