11 историй про вахтовиков, для которых возвращение домой пахнет по-особому

Работа вдали от дома — это тысячи километров дорог, бесконечные будни (а иногда — полярная ночь) и ожидание того самого дня, когда можно будет наконец обнять близких. А потом — дом: с привычными звуками, любимыми людьми и запахами, которые не спутаешь ни с чем на свете. Для кого-то возвращение пахнет домашней вкусной едой, для других — детскими объятиями или утренним кофе на своей кухне. И, наверное, самое ценное в этом — снова почувствовать, что ты там, где тебя любят и ждут.