В 35 лет я впервые поехала на вахту. Расскажу, почему для меня это оказалось работой мечты

Работать предлагали вахтами: три месяца живешь на Дальнем Севере, а потом столько же отдыхаешь. Условия на месте обещали неплохие, оклад тоже вкусный, а работа примерно такая же, как и в офисе, только без выходных.

Подумала: а почему бы и нет? Наконец-то смогу в кубышку что-то отправить, в отпуск съезжу, и, возможно, ремонт небольшой сделаю. Одни плюсы. В общем, согласилась и начала чемодан паковать.