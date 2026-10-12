Ох, ну когда же уже закончится эта отвратительная мода называть вкусным абсолютно всё! 🤮
В 35 лет я впервые поехала на вахту. Расскажу, почему для меня это оказалось работой мечты
Мне всегда казалось, что работа на вахте — дело непросто. Уезжаешь за тридевять земель на несколько месяцев, трудишься вдали от цивилизации, условия проживания не самые сказочные, погода тоже не радует. Но пару лет назад наша соседка Соня собралась ехать на вахту куда-то на север. Думала, скатается один раз и бросит это дело. А она втянулась и теперь говорит, что другая работа ей и не нужна. Причем не только из-за оклада. Дальше рассказ с ее слов.
Я давно хотела свою однушку на квартиру побольше разменять, но откладывать на это как-то не получалось. И тут на работе предложили интересный вариант. Наша компания строила за Полярным кругом новое предприятия по разработке земельных ресурсов, и им там нужен был переводчик. По мнению начальника, я была идеальным кандидатом.
Работать предлагали вахтами: три месяца живешь на Дальнем Севере, а потом столько же отдыхаешь. Условия на месте обещали неплохие, оклад тоже вкусный, а работа примерно такая же, как и в офисе, только без выходных.
Подумала: а почему бы и нет? Наконец-то смогу в кубышку что-то отправить, в отпуск съезжу, и, возможно, ремонт небольшой сделаю. Одни плюсы. В общем, согласилась и начала чемодан паковать.
Перелет у меня занял чуть ли не пару суток. Сначала надо было до столицы добраться, потом оттуда до Анадыря, и уже дальше нас повезли вертолетом на саму площадку. Потом уже выяснила, что мне повезло: погода была летной и вертолета не пришлось ждать.
На первый взгляд мне поселок понравился. Все недавно построено, комнаты чистенькие, в комплексе даже сауна и спортзал есть. А вокруг невероятная по своей красоте природа.
Работала я в офисе тут же, ездить никуда не надо было. Так как предприятие было совместное и в нем участвовала китайская фирма, я занималась переводом технической документации, всевозможных бумажек, презентаций и прочего. В общем, обычная офисная работа, только виду у меня был не на скучные новостройки, а на заснеженную тундру.
С нами в одной комнате сидели коллеги из Китая. В первый же день ровно в час дня они хором встали и начали собираться. Спрашиваю секретаря Соню: «А куда они? На обед?». Та радостно отвечает: «Нет, спать пошли!» Как спать? День же на дворе. Оказалось, у нас специально сделали большой обеденный перерыв, чтобы сотрудники из Китая могли днем не только перекусить, но и подремать.
Кстати, и остальные работники в зимний период тоже с радостью эту привычку переняли.
Да и я сама иногда после обеда отправлялась подремать. Когда за окном всегда темно, эта мысль кажется соблазнительной.
В общем в офисе я неплохо обустроилась, работа для меня была привычной, никаких сложных задач не было. Главное — вовремя переводы делать. Но вот к одной особенности вахты жизнь меня не подготовила.
Меня распределили в комнату к еще двум девушкам, а я в последний раз так пространство с сестрой в детстве делила. В общаге мне не довелось пожить. Поэтому в первые дни мне было не очень уютно: спокойно не почитаешь, музыку перед сном не послушаешь.
Да и само помещение было небольшим. А учитывая, что жили в нем три барышни, приходилось ловко лавировать между плюшевыми игрушками, всевозможными баночками с кремами, ноутбуками и прочими вещами. Когда с утра кто-то из дев душился, я вообще улепетывала со всех ног.
А может авторам выдают список обязательных к использованию слов? 🤨, как то:'улепетывать', 'уплетать,' 'ржать до упаду', 'как же я обалдела', ой, мно их ещё в этом списке, вот сразу так в голову всё и не приходит 😁
Хорошо, что в одном из блоков у нас была небольшая библиотека. Особой любовью это помещение не пользовалось, так что после работы я поначалу там скрывалась, а в комнату приходила только под вечер, чтобы девчонкам не мешать. Но после одного случая мы с соседками крепко сдружились.
Я задержалась в офисе: надо было презентацию еще раз просмотреть. Как вернулась в наш домик, сразу в душ пошла. Намылила голову — и тут вода заканчивается. Вот это номер! Замоталась в полотенце, пошлепала в комнату с мыльной шапкой. Говорю соседкам: «Что делать?» А она, не моргнув глазом, вытаскивает из-за кровати пятилитровую канистру воды.
После этого узнала, что вода в бойлере заканчивается часто, и на этот случай у девочек всегда есть запас. Один раз даже краску с волос так смывали. В общем, в душ с тех пор я старалась ходить пораньше, чтобы в мыле по коридорам не бегать.
Еще соседки со мной всякими косметическими средствами поделились. Полярной зимой вечерами особо делать нечего, если ты с собой вязание и книжки не взяла. Так что можно побаловать себя масками, кремами и прочими подобными радостями. Я, наверное, столько времени в разных масках никогда не проводила.
И чё, нельзя же вечно эти маски и крема, лучше возьми маску злодея из фильма Крик и чёрный плащ и давай ходить по предприятию
Так как на улице всегда было темно, мне сложно было привыкнуть к ранним побудкам. Рабочий день у нас начинался в 8 утра, но сначала надо было отстоять очередь в душ, потом одеться, утеплиться, дотопать до столовки, позавтракать, а затем до офиса добраться. Самой важной частью в утренней рутине было как раз утепление.
До этого я даже не догадывалась, какие бывают минусовые температуры, хотя и живу не на югах. Как-то раз термометр несколько дней подряд показывал −50°C, к тому же было ветрено. Так что снаружи я перемещалась приставными шагами, как крабик, повернувшись боком к порывам. Зато, если погода располагала, можно было по пути любоваться северным сиянием. Это так красиво!
Так что в работу я втянулась быстро, а вот к быту и превратностям погоды пришлось привыкать. Плюс на вторую неделю я начала скучать по дому и родным. А еще мне не хватало привычной еды. Кормили нас три раза в день, сытно и даже вкусно, но меню разнообразием не отличалось. Хорошо, что на базе был магазинчик со всякой мелочевкой. Этакое сельпо. Правда и тут были свои нюансы.
Второй день на вахте. Зашла я в первый раз в продуктовую лавку — ничего интересного. Купила пачку орешков. Прихожу в столовку, сажусь рядом с коллегой Катей. Та заглядывает в мою сумку и цапает орехи. Вот это наглость! А Катя подпрыгивает и начинает радостно пачкой размахивать и кричать: «В ларьке новый завоз? Что же ты не сказала?». Уронила орехи на стол и умчалась.
Через пару минут в столовке вместе со мной только пара человек осталась — все рванули в ларек, забыв про обед. Позже узнала, что завозы в магазин случались нечасто, особенно зимой. Поэтому люди, только узнав о новых поступлениях, тут же кидались туда и сметали все вкусности. Так что у опытных вахтовиков были свои хитрости.
Прихожу на очередной ужин, а там опять котлеты, пюре и салат. Вздохнула, ковыряюсь в тарелке, и тут мне сосед, сварщик дядя Петя, говорит: «Соня, вы, небось, вкусняшек с собой не захватили? Не грустите, я вас угощу!» Меня любопытство разобрало: что же он за еду с собой взял? Рыбные консервы? Колбасу? Шоколад?
Заходим к нему в комнату, дядя Петя открывает шкаф, и у меня глаза округляются. Там стоят литровые банки с кедровыми орехами и сухофруктами в меду. Оказывается, опытные вахтовики берут с собой не только книжки, одежду и предметы личной гигиены, но и какую-нибудь еду, которая поднимает им настроение. Для кого-то это чипсы, для других конфеты.
Первая вахта в целом оказалась неплохой, но возвращаться сюда мне не слишком хотелось. Работать было интересно, но уж очень скучно проходили вечера. Полярная ночь, холод и общий душ тоже не радовали. Но я решила попробовать еще раз. Все-таки мне понравилась схема с тремя месяцами отдыха.
Но в этот раз я хорошенько к вахте подготовилась. Взяла с собой побольше книжек, набор для вышивания, краски, всяческие крема, маски, ну и вкусняшки не забыла. Даже захватила небольшую модельку парусника, которую мне папа подарил. Давно хотела этим заняться. И в этот раз все пошло по другому.
Во-первых, тундра в конце весны и начале лета оказалась просто потрясающей. Такая необыкновенная красота, столько красок! Во-вторых, у нашей поселковой собачки появились щеночки — невероятные лапочки. Мы в свободное от работы время с удовольствием с ними возились. Ну и, в-третьих, я очень обрадовалась, когда со всеми подружками встретилась. Если приезжаешь на вахту, где у тебя есть знакомые люди — это совершенно другое дело.
Мне очень повезло с коллективом — люди помогали мне, поддерживали, а еще с ними было весело. Как-то после работы (благо тут наступил полярный день) мы выбрались в заброшенный поселок неподалеку. Устроили там настоящую экскурсию, бродили по пустым помещениям и нашли много интересных штук. Я вот откопала пустую бутылочку из-под духов. По-моему, французских.
Летом вообще работать значительно проще. Встаешь с утра — светит солнце, возвращаешься с работы — оно все так же сияет. Если настроение портиться, можно погулять вокруг поселка. Отойдешь чуть подальше — вокруг такая тишина! Вдыхаешь поглубже и сразу успокаиваешься.
Правда, не всем полярное лето пришлось по вкусу. Приехал к нам новый строитель, день отработал и обратно запросился. Парню сказали, что со следующим вертолетом он может улетать. Товарищ судя по всему обиделся и решил на своих двоих уйти. Только пошел не в ту сторону и в результате на стройке оказался. Вот там ребята удивились. Как он собирался до Анадыря пешком добираться, так никто и не понял.
Делить комнату с соседками я привыкла, даже скучала, когда кто-то пораньше с вахты уезжал. А один раз парни устроили для нас сюрприз. Скинулись и втихаря заказали всем барышням розы с материка вертолетом. Вот мы удивились, когда помимо обычных вкусняшек нам привезли целое море цветов. Было очень мило.
А еще я на одной из вахт познакомилась с будущим мужем. Как-то пошли с девчонками в тундру погулять, вдруг из рощицы выглядывает наш инженер Сережа и руками машет, дескать, давайте сюда. Девчонки заленились, а я решила пойти. Подхожу к роще, А Серега меня дальше тянет. Входим на полянку, и я просто ахаю. Она вся розовыми цветами рододендрона покрыта!
Мы, наверное, эту красоту минут сорок фотографировали. В процессе разговорились, и как-то все потихоньку закрутилось. На самом деле вахта — это отличное место, чтобы узнать человека поближе. В кино или ресторан не сходишь. Только и остается гулять по вечерам и болтать обо всем на свете. Так мы и устраивали променады пару месяцев, а скоро планируем сыграть свадьбу.
Конечно, вахтовый метод работы подходит не всем. Несколько месяцев без выходных, погодные условия, удаленность от цивилизации и незатейливый быт — все это многих отпугивает. Да и не каждый может на такой срок из дома уехать. А вот мне такой вариант очень нравится.
Во-первых, я за пару лет уже неплохую сумму скопила. Во-вторых, мне нравится, что после возвращения можно спокойно отдохнуть и переделать кучу дел, на которые так никогда времени не хватает. А через пару месяцев начинаю тосковать по ярким сопкам, тишине в тундре и невероятным краскам северного сияния. Если бы не работа, я всю эту красоту точно бы не увидела. Так что, пока у меня есть возможность, буду ездить на вахты.
Ну да. С детьми больно то не поездишь. Зато какие воспоминания останутся! На всю жизнь! Это очень здорово!
Мне тоже предлагали работу вахтами 3/3 но 2е школьников при чем старший "трудный подросток" с которым не каждый найдёт язык. Если только с собой брать. Работать он любит.
А вот пара подборок историй о рабочих буднях:
Комментарии
Вахта 3/3, конечно, тяжеловата. Три месяца без отдыха работать.. Муж у меня ездит уже давно 1/1, неплохо. Он на офис не согласен) Я его понимаю, глядя на утренние и вечерние пробки. И отпуск получается шикарный, три месяца сразу, где ещё такое найдешь? Природа красивая, кто любит, тому бонус. У них там и баня, и спортзал есть.
Недавно узнала прикол про вахтовиков: эти типа серьёзные дяди сидят на озоне, и скупают всякую ненужную фигню! Ну то есть оцените, один из главных стереотипов о женщинах развенчан)) Озону и импульсивным покупкам все возрасты и пол покорны)