Но если однажды себе что-то потянете или, перестаравшись, грохнитесь с дальнейшим походом к травматологу, можно считать, что сработала антипримета 🤣
8 потешных народных примет, которые принесут если не деньги, то хорошее настроение
Если вы когда-нибудь слышали, что для привлечения денег нужно повесить красные трусы на люстру или пить по четвергам кофе с корицей — значит, вы пришли по адресу. Я, конечно же, отношусь к этому с юмором, но решила узнать, какие именно способы должны помочь разбогатеть, и это оказалось очень смешно. Так что давайте погрузимся в мир народных советов и от души повеселимся. А я на всякий случай напомню, что существует только один магнит для денег, и называется он — работа.
А в конце статьи вас ждет милый бонус — денежный котик.
Вешать красные трусы на люстру
Об этом действе наверняка слышали почти все — чтобы привлечь в дом заветные купюры, необходимо повесить на люстру трусы, причем обязательно красные. А еще говорят, что для верности их непременно нужно закинуть туда ногой. Если не получилось с первого раза, не переживайте: регулярные попытки разовьют гибкость, ловкость, и силу мышц — тоже своего рода инвестиция в долгую и счастливую жизнь.
- Я не суеверна, но свекровь все уши прожужжала — мол, надо обязательно повесить на люстру красные стринги, которые привлекут в дом денежные потоки. Дескать, стоит только это сделать, и будем, как Скрудж Макдак, купаться в золотых монетах. Я сдалась и закинула на рожок алые трусы — свекровь у меня такая, что если что-то ей взбрело в голову, то она не отстанет. Муж пришел с работы и застыл, глядя на эту инсталляцию с немым вопросом в глазах. Ну, я и рассказала, что настояла на этом его маменька. На следующий день прихожу с работы, а на каждом из рожков развешаны носки. Настала моя очередь удивляться, а муж сказал, что это точно привлечет деньги. В общем, поржали мы и все поснимали.
Главное под шафе не закинуть и не устроить скандал мужу когда прояснение придёт.
Пить четверговый кофе с корицей
Не знаю, почему именно в четверг и почему именно с корицей, но интернет-советчики говорят, что рецепт сработает только при соблюдении всех правил. Я, кстати, вообще не любительница кофе, а вот с корицей он мне очень зашел, стала пить каждое утро. Так что, можно сказать, совет реально рабочий и приносит деньги. Только не мне, а производителям кофе.
Мыть банановую кожуру
Следующий забавный совет — мыть банановую кожуру. Нужно аккуратно очистить банан, съесть его — обязательно с удовольствием, — а шкурку мыть под водой в течение 27 секунд или 27 раз окунуть ее в тазик с водой. Почему именно 27, спросите вы. А я отвечу — не знаю, объяснения этому нет, да и пытаться найти в этом что-то рациональное вряд ли стоит. При мытье надо обязательно бубнить что-то рифмованное вроде «Кожуру полощу — деньги получу», а потом выбросить, сопроводив словами «Банан в мусор, деньги в дом. Поперло!»
Принимать ванну с лавровым листом
Вы думали, лаврушка идет только в суп? А вот нет. Оказывается, она тоже помогает привлечь в дом денежные потоки, нужно только добавить листики в ванну или налить в нее отвар из них. Не знаю, приманит ли это деньги, но если после такой процедуры выйти на улицу, вы будете благоухать куриным супчиком, а это непременно привлечет к вам внимание голодных мужчин.
- Вычитала, что для привлечения финансового благополучия нужно принять ванну с лавровыми листьями. Ободрала веник, который летом купила на рынке, закинула в воду, провалялась там полчаса, а потом улеглась спать. А муж у меня ночью с работы приходит, когда я уже сплю. Просыпаюсь, темнота, супруга рядом нет, а с кухни полоска света виднеется. Иду туда, смотрю, муж сидит и борщ наворачивает. Я спрашиваю, чего это он вдруг, а он выдает: «От тебя так борщом пахло, что я уснуть не мог, очень уж есть захотелось».
Выдувать корицу через порог
И снова в деле корица. Говорят, что нужно первого числа месяца встать за порогом дома, положить на ладонь порошок и вдуть его в квартиру. Главное, чтобы не было сквозняка, а то корица может прилететь обратно или, что еще хуже, залететь в квартиру рядом, и тогда богатство придет к вредной соседке тете Любе.
Правильно выбрасывать мусор
После всех этих действ в квартире наверняка скопится много мусора, а его ведь, согласно все тем же советам, нужно выбрасывать правильно. Во-первых, ни в коем случае нельзя выбрасывать мусор затемно, во-вторых, мешок нужно держать непременно левой рукой, и, наконец, при отправке в контейнер сопровождать его словами «Меняю отходы на доходы». Хотя если подумать, то самыми богатыми людьми должны быть дворники, ведь они ежедневно выбрасывают горы мусора. Видимо, они просто делают это неправильно.
Заряжать кошелек
Бывает, заглянешь в кошелек, а там лежит одинокая сторублевая купюра. Оказывается, проблема может быть не в отсутствии финансовой грамотности, а в том, что ваше портмоне просто разрядилось! По крайней мере, такую мысль навевает совет, согласно которому нужно вставить в кошелек зарядку от телефона. Правда, как понять, завершилась зарядка или нет, сторонники сего действа не уточняют — видимо, нужно периодически заглядывать в отделения и смотреть, не размножилась ли ваша сторублевка.
Гладить лапки кота
Когда речь идет о возможном богатстве, в дело идет все, даже кот. Согласно народной мудрости, для привлечения денег нужно гладить лапки котика, шепча «Я коту поглажу лапки, значит, скоро будут бабки». Непонятно, зависит ли прибыль от количества поглаживаний, но знаю одно — если питомец начал помахивать кончиком хвоста, то действо надо прекратить, иначе вся прибыль уйдет на пластырь. Хотя, судя по стоимости кошачьего корма, деньги в нашей семье действительно имеются. Правда, у Барсика.
- Были у ветеринара. Пока он проводил осмотр, я, чтобы успокоить котенка, тискала его, приговаривая: «Я коту поглажу лапки, значит, скоро будут бабки». Вет странно на меня смотрел, в конце сбегал в другой кабинет и протянул мне конверт. Я в непонятках его открываю, а там VIP-карта. И вет такой: «Она дает скидку на все процедуры и покупки в нашем магазине. Мы даем ее волонтерам и официальным питомникам, но вот захотелось и вам дать». А что я? А я человек простой — взяла, сразу скидочку нам пробили. Сэкономленные деньги я потом на вкусняшки для котенка потратила, потому что в моем понимании они достались мне бесплатно. Видимо, с моей финансовой грамотностью нужны еще какие-то способы.
Бонус: этот котик заряжен нашей редакцией на привлечение денег
А вы пробовали использовать какие-нибудь способы? Подействовали? Или как у меня — помогает только усердная работа?
А здесь вы найдете статью о том, почему бабушкины приметы про погоду работают.
Комментарии
"Ты ж здоровая девка, работать тебе надо, работать...А ты ведёшь себя как черт знает что!" - Глеб Жиглов.
А ведь кто-то в это реально верит, у меня достаточно таких знакомых, и труселя на люстре однажды лично видел