8 потешных народных примет, которые принесут если не деньги, то хорошее настроение

Если вы когда-нибудь слышали, что для привлечения денег нужно повесить красные трусы на люстру или пить по четвергам кофе с корицей — значит, вы пришли по адресу. Я, конечно же, отношусь к этому с юмором, но решила узнать, какие именно способы должны помочь разбогатеть, и это оказалось очень смешно. Так что давайте погрузимся в мир народных советов и от души повеселимся. А я на всякий случай напомню, что существует только один магнит для денег, и называется он — работа.

А в конце статьи вас ждет милый бонус — денежный котик.