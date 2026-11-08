5 вещей из бабушкиного дома, назначение которых современные подростки не угадают с первого раза

Помните леденцы-петушки на палочке? Их делали с помощью металлической формы — этакого «девайса», знакомого многим со времен, когда деревья были большими, а создание леденцов ощущалось как волшебство. Половинки соединяли, а внутрь заливали горячую карамель. Когда она застывала, получались конфеты в виде петушков, звездочек или зверушек. А самое главное — делать это можно было бесконечно, точнее -— пока сахар не закончится, ведь форма многоразовая.

Я эту штуковину с детства помню — Новый год, снег, падающий хлопьями и аромат жженого сахара по всему дому. Бабуля наделает леденцов, а лопать их один за одним не разрешает — неполезно. Ну вот и кому она их, спрашивается, столько наделала? Зато какие они красивые, загляденье.