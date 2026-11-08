5 вещей из бабушкиного дома, назначение которых современные подростки не угадают с первого раза
На антресолях и в старых комодах до сих пор хранятся предметы, глядя на которые на сердце сразу становится теплее. Чугунные формы, плетеные хлопушки и хитроумные механизмы когда-то были главными помощниками в доме, а сегодня превратились в трогательные воспоминания из детства. Давайте попробуем освежить воспоминания!
Форма для леденцов
Помните леденцы-петушки на палочке? Их делали с помощью металлической формы — этакого «девайса», знакомого многим со времен, когда деревья были большими, а создание леденцов ощущалось как волшебство. Половинки соединяли, а внутрь заливали горячую карамель. Когда она застывала, получались конфеты в виде петушков, звездочек или зверушек. А самое главное — делать это можно было бесконечно, точнее -— пока сахар не закончится, ведь форма многоразовая.
Я эту штуковину с детства помню — Новый год, снег, падающий хлопьями и аромат жженого сахара по всему дому. Бабуля наделает леденцов, а лопать их один за одним не разрешает — неполезно. Ну вот и кому она их, спрашивается, столько наделала? Зато какие они красивые, загляденье.
Закаточная машинка
Если вы когда-нибудь помогали бабушке с заготовками, то наверняка видели эту штуку. Закаточная машинка нужна, чтобы закрывать стеклянные банки металлическими крышками. Несколько движений — и маринованные помидорки готовы к зимовке в кладовой.
В детстве мне было сложно догадаться, что это за приспособление. Вот лежит скалка, ситечко, а вот эта непонятная штуковина. Я даже думала, что ею, наоборот, открывают банки. Хотя лично мое мнение — не помешала бы и специальная открывался для солений.
Клещи
Смотришь на них и думаешь: наверное, что-то из ящика с инструментами. И не ошибаешься! Похожие клещи действительно использовали для захвата и удержания раскаленных металлических заготовок. Но в быту им тоже находили применение: например, с их помощью пытались снять с плиты тяжелую чугунную сковороду, если под рукой не было чапельника.
У нас такие клещи могли запросто отправиться на кухню. Но теперь мне интересно: может, мы вообще использовали их не по назначению? Некоторые считают, что такое приспособление могли использовать для колки грецких орехов.
Складная вешалка
у нас есть разные плечики: от металлических до деревянных и пластиковых. и все используются
Эта необычная вешалка выручала тех, кто часто ездил в командировки или путешествовал. В сложенном виде она занимала совсем мало места и помещалась в небольшой чехол. На месте металлический каркас раскладывали, превращая его в полноценные плечики для одежды. Плечики обтянуты не тканью, а специальным текстильным жгутом.
Как сейчас помню в детстве исследовала бабушкины закрома, нашла эти вешалки, и подумала, мол, какие то неправильные они, одежду-то не повесишь. Только потом бабушка пояснила «правила пользования» этими обмотанными железками. А такие плечики до сих пор используют или все уже перешли на пластиковые и деревянные?
Хлопушка для выбивания ковров
Я до сих пор, гуляя по дворам, замечаю веревки, на которых сушат белье, а иногда даже выбивают ковры. И это несмотря на то, что мы давно привыкли пользоваться пылесосами! Раньше ковер выносили во двор, перекидывали через забор или специальную перекладину и принимались выбивать пыль хлопушкой. Ее еще называли выбивалкой. Занятие было явно не из легких. Честно говоря, мне сложно представить, как люди до сих пор находят на это силы. Хотя наши бабушки, кажется, могли справиться с чем угодно!
А сама выбивалка мне всегда казалась огромной мухобойкой.
Бонус
- А подружка мне вообще рассказала уморительную историю про эту хлопушку. Отправила 15-летнего сына к свекрови на каникулы. Восторгу мало, ворчания много. А тут вечером звонит свекровь и смехом заливается. Заставила парня убираться на антресолях. Час — тишина, два — молчок. Вдруг раскрасневшийся влетает в комнату: «Бабуль, серьезно?» А в руках у него плетеная выбивалка для ковров. Оказалось, сынок решил, что это старинная версия ракетки для тенниса, а-ля музейный экспонат. Вот как это у него в голове срослось, я не понимаю.
Вот так выглядел повседневный быт, который многие из нас застали. Стоит снова увидеть эти необычные штуковины — прошлое на мгновение оживает, возвращая с собой теплые воспоминания
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