14 уморительных осенних поделок в школу, которые слепили из того, что было

Поделка для детского сада или школы помогла скрасить множество семейных вечеров, которые могли пройти скучно и однообразно, если бы не необходимость создать что-то там из природных материалов. Несчетное количество желудей, веточек, овощей и фруктов превратились в ежиков, лисичек, оленей и других представителей фауны, которые позже стали памятным украшением на полке.

Дочь первоклашка вечером сказала, что завтра надо в школу принести поделку для осеннего утренника. А я после работы без сил вообще. Тут муж такой: «Я помогу!» А у самого аж глаза засияли. Утром я знатно обалдела, когда зашла на кухню, а на меня со стола глядел гигантский овощной заяц. Они на круглую тыкву поставили кочан капусты, а уши сделали из разрезанного вдоль кабачка. Соединили всю эту красоту шпажками и фломастером нарисовали мордочку. Выглядел заяц, как главный злодей из фильма ужасов. Отвезли они его утром в школу на машине, а вечером в чате классная руководительница похвалила всех детей и родителей за поделки, а нашего зайца выделила отдельно, отметив «очень креативную задумку». ADME

Если дома залежалась тыква, которую никто не ест, то можно ее превратить в яркого мультяшного героя, которого не стыдно и на конкурсе поделок показывать

Иногда скульптор создает творение, глядя на которое, приходится самому догадываться, что хотел сказать автор. Вот тут тоже не сразу понятно, что это такое. Может бычок, а может и прилетевшее из глубин вселенной существо

Если долго вглядываться в эту поделку, то она начнет вглядываться в вас

Шел с работы. Дай думаю желудей возьму и сделаю поделку с дочкой, пусть в школу отнесет всем покажет. Училась она в первом классе тогда. Поделку сделали вместе, в школу отнесла. Приходит после школы с грамотой и подарком в виде фломастеров и альбома. Спрашиваем, что да как. Оказывается, у них в школе конкурс был на осенние поделки и участвовали только классы с 3 по 11. А раз она принесла, то и в конкурсе участвовала, получила приз зрительских симпатий. Нам про конкурс ничего не сказала, так как в первом классе была и они не участвовали. Но как же она была счастлива. © ruslantut / Pikabu

Авторы этого шедевра из природных материалов назвали свое творение «Королева осени». Ну, какая осень, такая и королева

Когда фантазия и любовь к мультикам помогли создать нечто уютное и забавное одновременно

Наглядный пример поговорки: «Используй то, что под рукою и не ищи себе другое»

Ребенок попросил помочь с поделкой в школу. Достали картон, клей, ножницы, краски, сидим. Он вроде как участвует, но спустя 15 минут уже начинает вертеться, отвлекаться, ныть, что устал. Я держусь. Еще через 10 минут он официально не может, голова болит и мам, ну ты же лучше это сделаешь. Через два часа я уже клею, вырезаю, рисую, заново клею, заново рисую. А ребенок вытянулся на диване, ест яблочко и подсказывает издалека: «Мам, ну тут чуть-чуть правее надо, ага, вот так, да... ой, нет, лучше так, ну ты поняла». Под конец он подходит смотрит на шедевр, кивает и говорит: «Ну вот, мам, мы с тобой отлично постарались!» © Мамдаринка / VK Тина Тэнтон только что у меня папа так говорил после того, как я испеку пирог или торт. на мой комментарий, что я делала всё сама, он говорил: "под моим чутким руководством " Ответить

Главные герои осенних поделок: желуди, веточки и палочки, из которых можно собрать хоть мотоцикл, хоть «Тысячелетнего сокола»

Милая поделка, которая поможет избавиться от еще одной тыквы, доставшейся вам от родни после завершения дачного сезона

Сказали нам в школе сделать осеннюю поделку. Ну, мы насобирали каштанов, листочков, веточек, а когда сели за работу, то поняли, что знать не знаем, что из этого хоть примерно может получиться. У меня с поделками еще со школьных времен не клеится. Сидели с ребенком несколько часов, а когда захотелось спать, просто за 15 минут слепили осенний букет. Ну а что? Кто вообще эти конкурсы придумывает, тот пусть и делает человечков из листочков и котиков из каштанов. © Мамдаринка / VK Тина Тэнтон только что помню свой 1 класс, сколько человечков из желудей делала. сама. на труды в школе. Ответить

Если ребенок утром проснулся и сказал, что поделка ему нужна прямо сегодня, то не стоит беспокоиться. У нас есть для вас отличная идея, которую можно воплотить, пока малыш доедает кашу

oliazemlianichka Yush только что Есть еще более отличная идея: сказать, что уже не успеем, к сожалению, в следующий раз сообщай хотя бы за неделю. И пойти спать.



Вот что случится, если не принести? Поставят двойку? Ужас! Ответить