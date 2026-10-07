20 фото и историй о людях, которые нашли дело по душе и больше не мечтают о пятнице

20+ теплых историй о маминой и папиной любви, в которых так и чувствуется аромат свежеиспеченной шарлотки и беседа по душам
Семья
17.08.2026
Люди, которые занимаются любимым делом, не ждут с замиранием сердца вечера пятницы, а весело напевают на работе и улыбаются намного чаще. Самое время немного порадоваться за обычных тружеников — кассиров, работников офисов, уборщиц, сборщиков мебели, — которые нашли дело мечты.
А какое дело приносит радость вам? Стало ли оно вашей работой? Расскажите об этом, а заодно загляните в другие статьи: