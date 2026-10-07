20 фото и историй о людях, которые нашли дело по душе и больше не мечтают о пятнице

Люди, которые занимаются любимым делом, не ждут с замиранием сердца вечера пятницы, а весело напевают на работе и улыбаются намного чаще. Самое время немного порадоваться за обычных тружеников — кассиров, работников офисов, уборщиц, сборщиков мебели, — которые нашли дело мечты.

Ко мне пришла новая клинер, и у нас случился очень интересный диалог:

— А вы свадебный организатор? Вот и сложная работа у вас!

— На мой взгляд, это у вас сложная. А мне моя — в удовольствие.

— Ну как же, столько всего организовать! А если флористы не приедут или еще что случится? Я бы не смогла!

— А я уборку терпеть не могу. Зато форс-мажоры меня вообще не пугают.

И тут она призналась:

— А мне уборка нравится, для меня это отличный способ переключения. Я вот в офисе работала — злая была все время. Звонки, продажи, клиенты. Часто меняла работу, нигде не задерживалась. А теперь даже добрее стала, с людьми общаюсь с удовольствием. ledentsova_school

«Наконец-то я получила работу мечты здесь, в Италии. Тружусь менеджером по работе с клиентами на крупных мероприятиях и свадебным флористом»

Дочке на 14-летие мы с женой решили подарить туалетный столик. Заказали, позвали профессионального сборщика. Он был указан как мастер на все руки. Явился этот мастер с таким большим чемоданом, что я задумался: не собирается ли он строить нам еще и дом для нашего столика? А тот сел, открыл свой волшебный ящик и сразу принялся за дело. Работал так, будто с пеленок занимался сборкой мебели. Кажется, если бы мы попросили его собрать пирамиду Хеопса, он бы справился за выходные. Через час столик стоял собранный, как будто его вырезали из цельного куска дерева прямо в спальне у дочери. Мастер собрал инструменты, аккуратно прибрал рабочее место и направился в прихожую. Я подошел рассчитаться, а он, стоя ко мне спиной, напевал себе под нос. И не просто напевал, а так счастливо, так спокойно, будто он только что не собрал столик, а сделал счастливой целую страну. И вот я стою, держу деньги в руках, а в голове крутится одна мысль: «Неужели можно так радоваться своей работе?» И да, я понял, почему у этого мастера так много заказов и положительных отзывов. Потому что для него работа — это не только сборка мебели, но и вдохновение. И деньги, судя по всему, зарабатывает приличные. © willsiva / Pikabu

Проработала в продажах три года, надоело. Уволилась и полгода просидела дома. А тем временем освоила массаж. Приезжаю на первый заказ, а дверь открывает двухметровый боксер. Смотрит на меня, хрупкую женщину, с сомнением: «Справитесь ли?» А когда я прорабатывала его уставшую от спортивных нагрузок спину, он вдруг резко повернулся ко мне, сладко зевнул и вскоре как захрапит. Проснулся, счастливый, выдохнул: «Я так не высыпался даже в отпуске!» В итоге этот парень стал моим постоянным клиентом, а свою новую работу я от души полюбила. ADME

Работаю продавцом в книжном, обожаю книги и всю эту атмосферу. Но конкуренция в городе у нас приличная, так что иногда выручки падали почти до нуля, а с ними и наша зарплата. И тут мне пришла в голову одна идея, а директор меня поддержал. Я написала письма местным авторам и предложила устроить встречи с читателями прямо у нас. В итоге организовали целый месяц автограф-сессий! Народу понаехало море, и почти никто не уходил без покупки. Магазин ожил, зарплату я себе спасла, да еще и надбавка к окладу получила! © Палата №6 / VK

«Я хотел написать книгу для подростков еще в школе. Но работал обычным кассиром, и мне не позволяли пользоваться даже блокнотом. И я начал писать на чеках, а потом уже объединил тексты в роман и опубликовал его»

Вызвала однажды сантехника поменять сливное устройство в бачке унитаза. Мастер вежливо попросил разрешение включить музыку на своем телефоне и принялся за дело под звуки классической музыки. Через полчаса заглянула, думаю, что-то там ремонт затянулся, а он там болты подтягивает, чтобы унитаз не шатался, что-то еще меняет. Ни копейки за несогласованную работу не взял, сказал, ему нравится все красиво делать. © LaikaS / Pikabu

В 46 лет я уволилась с работы, на которой проработала 20 лет. Многие говорили: «Куда ты пойдешь?» А также: «Зачем тебе это нужно?» и «Тебе уже поздно что-то менять». Сейчас мне 47. У меня своя студия йоги, любимое дело и ощущение, что я живу свою жизнь. Иногда самый страшный шаг становится самым правильным. zhanara_muslim

Я 10 лет отработала юристом без понимания, как я там оказалась. В 31 выучилась на профориентолога, долго сомневалась, но наконец решилась попробовать себя в новой профессии! И жизнь заиграла новыми красками, работаю с подростками, помогаю не повторять мой сценарий. И взрослым тоже помогаю. Веду офлайн профориентационные игры и даже создала свою! Благодарю себя 4 года назад за смелость попробовать что-то еще! В один момент просто поняла, что сожалеть о несделанном будет гораздо хуже. poplevina.k

«Меня показывали по телевизору в местных новостях. И демонстрировали торт-пиньяту, который я испекла! Так рада, что мой труд получил признание»

Муж целых 12 лет отпахал в шахте. Платили хорошо, но он дико уставал и работу терпеть не мог. Наконец я не выдержала и решила серьезно с ним поговорить. Сказала, что переживаю за него и что и моя зарплата сейчас позволяет содержать нашу семью, если не будем планировать крупных трат. А ему пора бы подумать о том, к чему душа вообще лежит. Он размышлял недели две, а потом огорошил: хочет пойти стажером в цветочный! Оказывается, он уже лет 10 мечтал собирать букеты. Сейчас работает флористом. Да, получает поменьше, но вся семья теперь гораздо счастливее, потому что наш папа наконец занимается любимым делом. © Палата №6 / VK

Обожаю свою работу! Потому что у нас в офисе есть не какая-то банальная комната отдыха, а самое что ни на есть логово ленивцев. Диван, пуфики, пледы — и если совсем невмоготу, то можно часок вздремнуть. Заходишь иногда, а там кто-то дрыхнет, свернувшись калачиком, кто-то к подушке приник, кто-то вообще похрапывает. Так и кажется, будто снова в детский сад попал, только вместо нянечки — шеф, который сам на соседнем пуфе посапывает. © Палата № 6 / VK

Мужа сократили, но дали отличные отступные. И он решил пару месяцев перевести дух и не работать. Все свободное время пропадал в гараже. Как-то несу ему обед туда, а он не ждал. Захожу — а он там с какой-то женщиной! Супруг сразу смутился, а эта девица выдает: «Да вы не волнуйтесь, он мне просто свечи поставляет!» Выяснилось, что муж утаивал свое увлечение, а тут решил заняться им всерьез. Прошло два года, теперь он проводит свои мастер-классы! ADME

«В прошлом мае разбежались с парнем, с работы уволили. Пережила многое. Но сегодня я выхожу на смену на работе, о которой долго мечтала, и хочу поделиться своим счастьем»

На новой работе я меньше двух недель, поэтому пока чувствую себя не очень уверенно. Коллектив супер, условия и зарплата — тоже, настоящая работа мечты. Но я из-за этого все боялась где-то накосячить. И тут вчера после утреннего совещания босс вызывает к себе. Ну все, думаю, точно увольняют, что-то не так сделала! А директор просто поинтересовался у меня самочувствием и предложил пойти домой, если мне не очень. Мне и правда было так себе, но просить отгул я не решилась. Была удивлена не на шутку — вот бы везде было такое отношение! © Палата №6 / VK

Я в библиотеке работаю, и это, честно, куда веселее и интереснее, чем кажется. У нас в городе решили, что молодежи нужно больше мест для тусовок, и стали активно развивать культуру. Вот и наша библиотека подтянулась: удобный читальный зал с пуфами, куча классных книг, несколько фотозон, настольные игры, еще и зал для лекций и разговорных клубов. А работающие там бабули — их большинство — не только знакомят нас с картотеками, но и знакомятся с нашей помощью с онлайн-миром. © Палата №6 / VK

С самого детства я постоянно что-то мастерила: в 5 лет лепила из пластилина, в 6 освоила крючок, с 10 вышивала крестиком, а с 12-ти уже шила нормальную одежду. Писала картины, работала на упаковке подарков. И вот, наконец, я нашла свое идеальное призвание: реквизитор-бутафор! Тут тебе и клейка, и роспись, и лепка, и шитье. Да если нужна подушка — я ее скорее сама свяжу, схемы уже нашла! В общем, мой вам совет: если ищете себя, вспомните, чем увлекались в детстве и превратите это в работу, которая дарит радость. © Палата №6 / VK

«4 года я корпела, пытаясь стать настоящим профессионалом. И вот прорыв: я вчера работала как дизайнер одежды у фотографа одного журнала. Меня укажут как модельера, а фотограф оплатит мою работу»

Мне 20, и я уже второе лето работаю дальнобойщицей. Сама живу в Мордовии, а самый дальний рейс был аж до Омска. И знаете что? Это лучшая работа на свете! Управлять многотонной махиной, ехать в полной тишине или болтать с попутчиком-автостопщиком, орать песни во все горло! Знакомиться с самыми разными людьми... Иногда они еще и приглашают меня в гости. Я просто в восторге от того, чем занимаюсь! © Подслушано / Ideer