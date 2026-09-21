16 человек поделились лучшими воспоминаниями своей жизни, которые до сих пор согревают сердце

Истории
21.09.2026
16 человек поделились лучшими воспоминаниями своей жизни, которые до сих пор согревают сердце

Иногда самый обычный день вдруг становится одним из лучших в жизни: неожиданный подарок, чья-то забота или простая удача превращаются в воспоминание, которое уже не забыть. Герои этой подборки рассказали о светлых моментах, добрых поступках и маленьких радостях, которые запомнились им на всю жизнь и до сих пор согревают душу.

  • Мой папа как-то отвез внука в садик, и мелкий там рассказал воспитателям, что у его дедули сегодня день рождения. Когда вечером дедуля приехал забирать внука, воспитатель, загадочно улыбаясь, завела его в группу. Поставили его в центре комнаты, и вся детвора дружно начала петь про каравай и водить хоровод, а потом обнимали именинника и угощали конфетами. Папа вернулся домой будто помолодевшим на несколько десятков лет.
Светлана БМВ
только что

Если папа будто помолодел на несколько десятков лет, не придётся ли дочке водить его в садик с внуком?

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  • Я владелец цветочного и флорист почти 20 лет. Когда открыла свой магазин, поначалу торчала там постоянно. Однажды админ сказал мне, что поступил важный заказ, нужно что-то нереальное, и чтобы я собрала, как для себя. Я собрала букет на свой вкус и ревела, что не успела красиво сфоткать до темноты. Не люблю фото с искусственным светом. Второй раз я ревела, когда этот букет приехал с курьером ко мне домой, и оказалось, что это мой муж подговорил моих сотрудников. Букет был для меня!
flowers_mafia_moskva

«Много лет мой стоматолог приводила в клинику свою собаку, чтобы она успокаивала пациентов. Доктора уже нет, но я до сих пор с теплом вспоминаю, скольким людям они помогли вдвоем»

  • Отель в Китае. Ребенок чистил зубы, уронил стакан — раковина треснула! Я в шоке: сутки прожили, и уже такое. Иду с фото на ресепшен, а сама думаю: $ 500? $ 1000? И ведь придется заплатить. Через час вернулась — трещины нет! Не верю глазам. Оказалось, пока мы купались, раковину заменили на новую. А на ресепшене только улыбнулись: «Ничего страшного». И денег с нас не взяли!
zhaniya_p
  • Доказательство, что я удачно вышла замуж: муж приехал ночью из командировки, дверь была закрыта ключом изнутри (да, я сглупила и оставила ключ в замочной скважине). Вместо того, чтобы долбить в дверь и звонить в звонок, муж включил с телефона голосового помощника в нашей спальне, и я очень спокойно проснулась под тихую музыку. Потом позвонила ему, увидев пропущенный, он сказал: «Я внизу, открывай». Я просто хочу быть с ним всю жизнь.
yanazaichenkova

«Моей дочери на прошлых выходных исполнился год. Я никогда не была так счастлива»

© IcyPea3192 / Reddit
Rose1
только что

А я никогда не была так счастлива уже 23 раза)
И это только со старшей

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  • Ездили на юг на машине, с нами был мой 4-летний брат. И вот, почти ночь, мы стоим непонятно где, возле какой-то едальни, больше напоминающей сарай. Заходить туда мы не горим желанием, стоим и думаем, как быть дальше. И тут из кафе выбегают несколько женщин, начинают нас уговаривать зайти. На вопрос, что есть поесть, отвечают, мол, вообще все, что захотите. Брат говорит: «Хочу манную кашу!» Одна женщина другой что-то показала жестами, и минут через пятнадцать ребенку принесли кашу, а нам накрыли огромный стол. Причем никакой каши у них в меню не было, просто одна из женщин сбегала домой и принесла манку.

«В напряженные дни я переворачиваю телефон, смотрю на фотографию дочери и мне сразу становится легче»

  • Снимали квартиру в доме, как сейчас говорят, «бизнес-класса». Родился сын. Так совпало, что за месяц до этого я потерял работу. Разумеется, из соседей никто об этом не знал, но совершенно незнакомые люди нанесли всяких игрушек, детской смеси, памперсов. Было приятно и невероятно своевременно. Через месяц после рождения сына я нашел новую классную работу на юге страны. Поехал на разведку, жена дома с сыном осталась одна на неделю. И снова повторилась история: соседки одна за одной приходили, сидели с ребенком, чтобы жена могла хоть в душ сходить. Время прошло, а я до сих пор благодарен этим людям!
  • Мне было лет 14. Мы с мамой приехали к тете в гости. Она жила в квартире с высокими потолками и огромными комнатами. Помню, меня поразило окно в ванной с красивой занавеской и стопка белых мохровых полотенец на полке. Мне выделили отдельную комнату (до этого никогда не было такого, мы жили в одной комнате). А вечером она принесла мне в комнату чашку какао и конфеты «птичье молоко» в разноцветной фольге. Это было ощущение королевской роскошной жизни...
vintage_antik_evropa
Rose1
только что

Хотелось бы сказать - счастья всем! И пусть никто не уйдет обиженным

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«Между нашими днями рождения всего 5 дней. Мы с мужем, не сговариваясь, купили друг другу одинаковые забавные подарки, связанные с нашими увлечениями»

  • Мы с моим вторым мужем под лестницей поженились. У обоих второй брак, трое детей, поэтому просто подали заявление и сказали, что торжественной церемонии не надо, нам бы просто расписаться и паспорта получить. Регистратор очень удивилась и нерешительно ответила: «Ну, приходите завтра, я вам быстро все сделаю». Мы и пришли. При получении документов она все-таки толкнула нам речь под лестницей, среди корыт с раствором, в ЗАГСе ремонт шел.
helenecora
Rose1
только что

Чулан под лестницей... На лестнице должен был кто-то прыгать и кричать: "Просыпайся, кузен!" ну или что-то вроде

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  • В мои ранние школьные годы не было еще салонов красоты, были только парикмахерские, где меня стригли в стиле «бокс-полубокс-челочку на бок». Но иногда меня стригла бабушка, получалось то же самое, но бесплатно. Однажды она перестаралась, и получилось что-то новое, похожее на стрижки современных певцов корейского кей-попа. Я думал, что в школе меня засмеют, но на перемене стали подходить одноклассники и выспрашивать, где так и стригут и сколько стоит. Пришлось выдумать, что ездил в другой город к родственникам, и там постригся. Признаться, что так подстригла бабушка, я не решился.
Курага
только что

Если бы признался, прическа тут же потеряла бы свою привлекательность в глазах одноклассников.

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«В детстве я тайком таскала сахарные кубики из бабушкиной банки. Теперь эта банка стоит у меня, и я до сих пор ею пользуюсь»

  • Мне под 40. Есть работа, семья, дети. В моей жизни были покупка машины, квартиры, свадьба, путешествия. Но лучший день — это когда однажды я трижды спас ворота в футбольном матче против первого отряда.
  • Мы с подругой стояли и слушали уличного музыканта на закате и подпевали. Ко мне подошла женщина с маленькой девочкой. Женщина мне говорит: «Простите, дочка хотела вам что-то сказать, но стесняется». И девочка прошептала: «Вы очень красивая». Я никогда в жизни не была так счастлива и удивлена. Вы представляете вообще, что произошло в тот момент? У ребенка появилось искреннее желание сказать незнакомой тете о том, что она красивая, она сказала об этом маме, а мама ее поддержала!
_daisyy_n_
Курага
только что

Если говоришь комплимент одной женщине, то непременно нужно сказать и другой, а то нехорошо как-то.

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