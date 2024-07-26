17 добрых историй, которые можно прикладывать к душе, как подорожник
Истории
6 часов назад
Когда сначала выясняешь отношения со свекровью, а потом — на работе с коллегами, то уже как-то не верится в добро и все такое. Но на самом деле оно повсюду, и любой незнакомец может вдруг сделать что-то настолько прекрасное, что аж будто мир вокруг становится ярче.
- Я работаю ЛОР-врачом во взрослой поликлинике. И есть у нас еще есть центр по лечению болезней уха, горла и носа, куда водят и детей. Пришла туда к своей коллеге, а там мамочка с ребенком-инвалидом сидит в живой очереди и даже не пытается пройти вперед. Я предложила ей пройти со мной, мол, так будет быстрее. Знаете, ее слова запали в мою душу: «Нет, я подожду, потому что мой ребенок такой же, как и другие, его нос не отличается от носа девочки справа, и я не пойду вперед. Ваша работа и так требует много нервов, почему же я должна мотать нервы медсестрам и врачам, чтобы нас взяли пораньше?» Можно побольше таких людей? © anekdotov.net
- Вспомнил, как когда-то шли мы с мамой домой вечером. Темно и дождь накрапывает. Проезжает «газелька» и обрызгивает немного. Потом останавливается и сдает назад. Выходит парень и говорит: «Я вас облил? Извините, пожалуйста». А потом берет и пихает нам в руку связку бананов, мол, вот вам. © СИТУАЦИЯ / VK
- Выхожу из подъезда, вместе со мной выходит парень. На руках несет большого белого кота, без переноски, на шлейке. Ну, я иду рядом и тут кот, видимо не оценив всей прелести шумной улицы, вцепляется обеими лапами парню в голову и кусает, тоже за голову. Парень охнул, и тихо так: «Я тебе когда-нибудь больно делал? А ты почему мне делаешь?» Кот
успокоился. © СИТУАЦИЯ / VK
- Стою в пробке, голодная жутко, третий час пытаюсь домой попасть. На соседней полосе мужик за рулем тоже кулаком щеку подпер, скучает. Вдруг поворачивается ко мне и спрашивает: «Эй, бананчик хочешь?» Я удивилась, но кивнула. Он с соседнего сиденья банан достал и мне через окно бросил. И добродушно так: «Приятного аппетита! И, если что, не стесняйся, проси, у меня еще есть!» Есть добрые люди на свете. © СИТУАЦИЯ / VK
- Лежала на сохранении. Больница маленькая, палата тех, кому по срокам уже рожать, на одном этаже с родившими. Поздний вечер, полдня в соседней палате с нами плачет малыш. Не могла сидеть спокойно, дергалась. Соседки по палате шикали на меня, мол, у тебя дети уже есть, не можешь детский плач потерпеть? А мне жалко. Переборола стеснение, пошла спросить, нужна ли помощь. Захожу в палату, а там оказалось, что помощь очень нужна — девчонка одна в палате, испуганная, не справляется, нет возможности даже чаю попить. Налила чаю, поговорила, успокоила. Мама успокоилась, успокоился и малыш. Больше так не плакал. © Мамдаринка / VK
- Зашла в переполненную маршрутку, взялась за вертикальный поручень. Маршрутка дернулась и я, ухватившись за поручень покрепче, вырвала его. Испугалась, что будет скандал с водителем, и, чтобы никто не заметил, стала делать вид, что поручень остался на месте, и с невозмутимым видом крепко держала его рукой. Мне помогал мужик, который тоже крепко держал этот поручень. И я думала, какой понятливый и сердобольный мужик. Но на остановке он взял поручень в руку и вынес за собой из маршрутки. Оказывается, это был карниз, который вез этот мужик и просто крепко его держал, чтобы я не упала. Я плакала. © Подслушано / Ideer
- Я студентка, которая учится на дневном, а ночами работает официанткой. Родителей нет, друзей тоже. Три месяца назад я переехала из другого города и еще не успела найти друзей. А вчера у меня сломался зуб. Боль жуткая, просто невыносимая. Сходила к бесплатному стоматологу, так он так поковырялся, что только хуже стало. А на частную клинику денег нет. И вот работаю на смене, от каждого резкого движения или громкого звука зуб буквально раскалывается. И тут ко мне подходят другие официанты на смене и протягивают конверт, в нем все наши общие чаевые за смену. Говорят: «Держи, малышка! Утром сразу же сходи и полечи свой зуб!» Я даже расплакалась от такой доброты. Ко мне еще никто и никогда не был так добр и заботлив. © Палата 6 / VK
- Расстроили меня сегодня. Выхожу из метро, а там еще и жуткий ливень начинается. Плюнула, решила идти и мокнуть, но сзади меня окликнул парень и предложил проводить меня под зонтом до крыши вокзала. Было еще более приятно, когда я узнала, что ему и вовсе не по пути было меня «провожать». Спасибо тебе, парень, за мой день. © Палата 6 / VK
- Долгое время недолюбливала своего начальника и считала его высокомерным. До тех пор, пока на работе не скрутило приступом аппендицита, я лежала на диване и ревела от боли, а скорая все не ехала и не ехала. Так начальник на своей машине привез меня в больницу, выбил лучшую палату, несмотря на то, что при себе не было документов, а потом еще смотался ко мне домой и привез паспорт вместе с ужасно перепуганной мамой. Очень благодарна за такую заботу и, при этом, безмерно стыдно за то, что плохо о нем думала. © Палата 6 / VK
- Родила сына в 17 лет. Так получилось, что с его отцом нас развела судьба, и я осталась одна, без поддержки родителей. А времена были тяжелые и вот настал тот момент, когда закончились все продукты. Что делать, иду с годовалым сыном на руках к знакомым денег занять. Не дали. Иду, плачу, не знаю, что делать. Вдруг останавливается иномарка и дяденька говорит, мол, садись, подвезу. Я, конечно, засомневалась, но шел дождь и я все-таки решилась. Со слезами на глазах рассказала свою историю, он посмотрел на меня и вдруг говорит, мол, там в бардачке возьми 100 долларов. Я, конечно, опешила и говорю, мол, а что с ними делать? Он засмеялся, рассказал, чтобы утром пошла на рынок, поменяла. Я смогла заплатить за садик, устроилась на работу. Конечно, миллионерами мы не стали, но я очень благодарна тому человеку. А сыну, кстати, уже 30. © Анна Сафонова / ADME
- Катались на велосипедах с подругой и детьми. И вот у сына подруги слетела цепь. И как-то так застряла, что мы не можем ее вытащить и надеть. Мужчина, тусующийся на балконе, через пару минут вышел с перчатками и каким-то инструментом, все нам сделал. Хороший человек! Вот! © Ежик в авокадо / ADME
- Дочке было около 6 месяцев. Я работала. И нужно было пару раз в неделю ездить в офис, забирать и привозить документы. И это была целая эпопея. Собрать вещи, дочь, ноутбук, документы, коляску, все это вытащить с пятого этажа. И так же обратно. Я к машине и обратно домой приходила вся в мыле. А если у ребенка еще и настроения нет, то все это под ор. Ну и в запаре так вышла и оставила открытой машину. Примчалась домой. Дочь быстрее кормить, мыть, спать, сама на ходу какие-то документы выписывать. Через час звонок в дверь. Открываю — сосед стоит. «А вы машину не закрыли!» Оказалось на парковке женщина возле моей машины прям дежурила. Чтоб никто не залез. А сосед приехал на обед и побежал ко мне, когда понял чья машина. Мир не без хороших людей. © Ольга Головченко / ADME
- Мне было лет 5, мы шли с мамой по рынку. И я вижу в одном ларьке одну-единственную желтую розу. И восхищенно спрашиваю: «Мама, а желтые розы бывают?!» Продавец рассмеялся и подарил мне ту розу. © Москвичка под зонтиком / ADME
- Сейчас произошла ситуация со мной. Еду на работу в автобусе, народу битком, душно, жарко, кондиционеры не работают, свежего воздуха не очень много, несмотря на приоткрытые окна. Еду стоя. Начинаю чувствовать, что теряю сознание, заложило уши, слабость, головокружение, пробираюсь к выходу, чтобы на ближайшей остановке выйти. Рядом старушки и парень с тростью (хромает сильно). Помогают мне выйти, усаживают на лавочку. Кормят сахаром, уговаривают вызвать скорую (отказываюсь). Парень с тростью (Артем, IT-специалист в поликлинике) предлагает пройти в поликлинику поблизости, он там работает. Соглашаюсь. И вот, собственно, ради чего эта вся преамбула. Картина маслом: иду я и меня ведет, поддерживая за руку, сильно хромая, парень с тростью. Говорю ему, мы с вами как «битый небитого везет» Посмеялись. Оставила на сайте минздрава благодарность и Артему (который повел себя по-человечески и очень благородно), и терапевту, которая приняла и осмотрела меня без лишних вопросов. © Selhgddki / Pikabu
- Таксую, приехал забирать пассажира, никто не выходит, жду уже минут 8. Оплата наличными, значит, компенсации за подачу не будет. Стоит пометка, чтобы не звонить пассажиру, несколько раз написал в чат, ответа нет. Настроение и так ни к черту, а тут еще и потеря 15 минут — думаю, день не удался. Но тут вдруг в чат приходит сообщение от пассажира, что он случайно заказал второе такси, потом он меняет оплату на карту, и отменяет заказ. Подача машины оплачена, настроение сразу поднялось, езжу с улыбкой до ушей. © BananaPineapple / Pikabu
- Назначили 5-летнему сыну сделать рентген легких. Идем, он нервничает, перед этим еще и кровь из пальца брали. Пытаюсь его подбодрить, успокоить, но он все равно встревожен. Предвижу истерику и слезы. Из кабинета выглядывает медработник и приветливым голосом обращается к ребенку: «Привет, заяц! Пойдем я тебя сфотографирую, бери маму с собой и заходи. Но аппарат у меня особенный, он умеет делать только фотографии супергероев. Снимай одежду выше пояса и подходи. Так, сейчас наденем на тебя броню, чтобы совсем круто получилось (на шею и на пояс привязали защитные накидки). Здорово выходит. А теперь покажи мне карате. Подними руки вверх, сожми кулаки и над головой скрести руки. Круто! Похоже, что ты готов нанести боевой удар. Сейчас мама выйдет на секунду и я тебя сфотографирую. Все, готово! Получилось очень супергеройское фото! Я его передам твоему доктору, чтобы он посмотрел». Ушли оттуда мы довольные, без потерянных нервных клеток, слез и криков. Спасибо, прекрасный человек. © kuklaplum / Pikabu
- Вчера 5-летняя дочка пришла из садика и разбила свою копилку. Сказала, что увидела, как их уборщица, старенькая бабушка, плачет в углу кухни детского сада. А потом услышала разговор воспитательниц о том, что хозяева подняли стоимость аренды комнаты, и бабуле нечем платить за жилье. Дочка не понимает, о каких именно суммах идет речь, но надеялась, что ее копилка поможет бабушке. Муж вернул ребенку ее деньги, сразу же заказал новую копилку и сказал, что сам со всем разберется. И поехал в детский сад. Нашел ту самую бабулю, узнал, что она сама воспитывает 7-летнего внука и они снимают квартиру, чтобы ребенок мог учиться в городе, а не в их деревне. И тогда муж предложил бабуле жить в одной из наших квартир. Ведь мы все равно ее не сдавали, квартира старенькая, от бабушки мужа досталась. Он не хотел, чтобы там жили квартиранты. А бабулю пустить — с радостью. Бабушка была так счастлива, ведь теперь у нее будет оставаться хотя бы ее целая зарплата, и им с внуком будет легче жить. Очень горжусь и своей доброй доченькой, и своим замечательным мужчиной. © Мамдаринка / VK
А вот еще несколько добрых историй, после которых любой день станет светлей:
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