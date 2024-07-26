17 добрых историй, которые можно прикладывать к душе, как подорожник

Когда сначала выясняешь отношения со свекровью, а потом — на работе с коллегами, то уже как-то не верится в добро и все такое. Но на самом деле оно повсюду, и любой незнакомец может вдруг сделать что-то настолько прекрасное, что аж будто мир вокруг становится ярче.