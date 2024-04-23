18 добрых историй, которые ну просто бальзам на душу

Сегодня было. Вроде ничего особенного, но блаженная улыбка не сходит.

Сначала: я с подтопленного города и сейчас у нас несколько комиссий по оценке утраты. Я в их числе. Ходим по трое, нам дают адреса, и мы идём с первого дома улицы и по порядку. И вот где-то с середины подъезжают жители и прям очень просят на соседнюю улицу, там какой-то непонятный случай и другая комиссия их дом просто исключила, что бы голову не ломать. Подумав, решили, что девочки остаются дописывать (и за меня) , а я сьезжу и посмотрю, что там и может стоит записать (решать в конечном итоге не нам)

И вот привезли они, объяснили, я сказала, что запишем, а там уж как решат. Едем обратно, они между собой поговорили, и жена говорит, "а вы в таком-то магазине работали, да? ", я говорю, что это лет двести назад было, а муж её говорит, что не двести, а всего 15 лет назад. Я говорю, откуда вы знаете? Он говорит, что вы дочку нашу прям от голода спасли. На мой удивлённый вопрос напоминают историю: работала в магазине, они пришли и спросили определённое детское питание. Я сказала, что такое не возим. Они спросили, а где есть? Могу ли я как-то узнать? Объяснили, что приехали издалека и там покупали такую смесь, а тут её нет. Но дочь ничего другого не ест. Я взяла номер телефона, и сказала, что постараюсь узнать, но не обещаю. Поговорила с товароведом, связались с поставщиками, те ещё с кем-то. В общем не помню уже цепочку, но нашли магазин, где продают такое питание. Позвонили им, и сказали, где могут купить. Они потом приходили и благодарили.

Не знаю, но такое чувство странное. Может ностальгия накрыла, или ещё что, но такое интересное и тёплое чувство)