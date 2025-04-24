15 доказательств того, что помощь может прийти в трудную минуту откуда не ждали

Истории
53 минуты назад

В нашей жизни может случиться всякое. И тогда, когда кажется, что на помощь уже можно не рассчитывать, она может прийти оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Именно об этом и решили поведать свои истории наши сегодняшние герои.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

  • Мы с бывшим стояли на дороге и пытались разобраться, как сменить колесо. Делали это в первый раз, и, скорее всего, выглядели растерянными. И вдруг какой-то парень остановился, все нам показал, а потом спросил, не нужен ли нам купон на бесплатную пиццу, раз у нас был такой неважный день. Это было даже как-то сюрреалистично. © Unknown author / Reddit
  • Мой банк — мой враг, уже неделю хожу к ним решать маленькую проблему — все без результата. В очередной раз пришла в отдел помощи клиентам и поняла, что уйду ни с чем. От безысходности разрыдалась прямо посреди банка, и, как по волшебству, вокруг меня уже стоят сотрудники: кто с водой, кто с салфетками, а я не могу себя взять в руки и все рыдаю. В итоге решили мою проблему в два счета, во как! Муж злится, говорит, что надо было устроить скандал, но, думаю, моя новая тактика работает эффективнее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Попала в аварию, нужны были деньги. У меня их не было, и я стала обзванивать друзей. Бывший муж послал, подруги слились. Помощь пришла от совершенно малознакомых людей. Спасибо им большое, они — люди с большой буквы! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Завтракал в кафе по дороге на работу и забыл свой телефон. Десять минут спустя женщина постучала мне по плечу прямо в тот момент, когда я собирался зайти в свой офис, и сказала: «Это твой?» Она десять минут бежала за мной так долго и так далеко, чтобы отдать мне телефон. © Unknown author / Reddit
  • Я выезжал из квартиры, таскал тяжелые вещи в машину. Какой-то прохожий увидел мои муки, предложил помочь и за час помог мне перенести мебель, кучу одежды и телевизор, при том что приходилось тянуть это все по лестнице. © NigNagNug / Reddit
  • Никак не могла забеременеть, уже все пороги обила. В итоге попала на примем к одному специалисту. Сижу без энтузиазма, потому что достали уже своими диагнозами и процедурами. Ничего особенного не ждала, как вдруг он встал, взял телефон и и включил какую-то симфонию, начал слушать. Я не понимала, что он делает, пока доктор не сказал: “Слышите? Это музыка… Искусство!” Я продолжала не понимать, а затем доктор выключил музыку и сказал: “А сейчас что это?” Я предположила: “Тишина?” Он улыбнулся и ответил: “Да, верно. А тишина — это что? Ничего. Вот и у вас ничего нет, вам ставят неверные диагнозы и душат ваш организм таблетками. Попейте витамины, и у вас все получится!” Именно после этого совета и витаминов у нас с мужем наконец-то получилось зачать ребенка! © Мамдаринка / VK
  • Как-то шла, закопавшись в своих мыслях, и, как только начала переходить дорогу, меня грубо взяли за рубашку и потянули назад. Пронесся автобус. Я обернулась и увидела женщину, которая на меня смотрела, как на сумасшедшую. Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, что она спасла мне жизнь. Жаль, что я тогда долго отходила и не поблагодарила ее! © Steph_Boyardee / Reddit
  • Пришел в столовую пообедать, понял, что забыл кошелек. Побежал обратно в офис. А когда вернулся, то мне сказали, что какая-то женщина оплатила мою еду. К тому моменту, как я вернулся, она уже ушла. А я был так вдохновлен этим поступком, что передал еду следующему клиенту. © IEX-NoAverageJoe / Reddit
  • Сегодня забыла свой кошелек в автобусе. Но случилось чудо. Водитель нашел единственную визитку врача и позвонил по указанному номеру. Врач, которого, к слову, я видела один раз в жизни, нашел мой номер в базе данных и позвонил мне. Завтра иду забирать свой кошелечек. © Подслушано / Ideer
  • Поехал я как-то в Бельгию весной. Пальто с собой не взял, тепло ведь обещали. Сижу вечером, замерз как цуцик, дрожу с головы до ног. Вдруг как из ниоткуда на меня выходит женщина. Подходит ко мне, и буквально заставляет надеть ее пальто и шарф. Я, конечно, сказал, что не могу этого сделать, но она прямо настаивала. © CakeDayScience / Reddit
  • Я шел по тротуару в центре города, когда начался внезапный ливень. И один добрый человек поделился со мной своим большим зонтиком и прошел со мной до моего дома целых девять кварталов. © Unknown author / Reddit
  • Автобус остановился на остановке, и какая-то бабуля стала причитать, что забыла, где живет. Водитель нашел в ее сумке паспорт, посмотрел прописку. Автобус все стоял и стоял. Оказалось, что она живет в пяти минутах езды от этой остановки, но не по маршруту. Водитель спросил у пассажиров, не против ли они, и отвез бабушку до ее дома, лично доведя до самой парадной. А потом поехал дальше. Побольше бы таких людей! © Подслушано / Ideer
  • Работала кассиром, смена попала на восьмое марта. Народу тьма, настроение хуже некуда. Сижу с кислой миной. Парнишка лет 27 пробил продукты и ушел. Через минут 10 вернулся и притащил тюльпан. Аккуратно положил возле меня, чтоб не отвлекать от работы, и ушел. И как-то легко на душе стало. © Подслушано / Ideer
  • Пришла в банк платить за садик. Людей тьма, стою терпеливо в очереди. Подходит ко мне женщина и говорит: "Девушка, мужчина, который за вами занимал, сам сказать постеснялся, но просил вам передать, что у вас ширинка расстегнута". Попросила передать мужчине большое человеческое спасибо. © Подслушано / Ideer
  • Я из бедной семьи. Часто голодаем. Что уж говорить о подарках. Каждый праздник мы просто нормально ели. Недавно был мой день рождения. Придя в школу, я обнаружила на своей парте много подарков, разные сладости и конверт с деньгами. Оказывается, учительница узнала о моем положении. Поговорила с другими преподавателями, с учениками моего класса и их родителями. И вместе они подарили мне праздник и облегчили положение моей семьи. И я благодарна им за это. © Палата №6 / VK

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
8 часов назад

Как мужчина, который занимал за женщиной рассмотрел, что у неё ширинка расстегнута? Она же стояла перед ним. Если бы шов разошёлся na юбке или брюках сзади было бы понятно, а так - не совсем.

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