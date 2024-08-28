16 шутников, которых хлебом не корми — дай над кем-нибудь прикольнуться

Говорят, смех продлевает жизнь, и, судя по всему, некоторые товарищи вознамерились сделать долгожителями себя и окружающих. Они не упустят случая ввернуть остроумную шутку или разыграть ближнего, чтобы потом похохотать вдоволь. Мы как раз отыскали истории о таких людях-приколистах.