15 человек, чье имя стало поводом для впечатляющей истории

Пожалуй, у любого из нас есть хотя бы один знакомый с необычным именем или оригинальным сочетанием имени и отчества. Но у героев этой статьи все сложилось гораздо затейливее. Многие из них уже устали поправлять окружающих, которые не могут запомнить, как их зовут, а кое-кто и вовсе после 18-летия побежал менять свои паспортные данные.