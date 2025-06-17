15 человек, чье имя стало поводом для впечатляющей истории
Пожалуй, у любого из нас есть хотя бы один знакомый с необычным именем или оригинальным сочетанием имени и отчества. Но у героев этой статьи все сложилось гораздо затейливее. Многие из них уже устали поправлять окружающих, которые не могут запомнить, как их зовут, а кое-кто и вовсе после 18-летия побежал менять свои паспортные данные.
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- Подруга ходит по продуктовому магазину. Рядом с ней девушка все время покрикивает на мальчишку лет четырех: «Фил, туда нельзя! Фил, это не бери!» А когда мальчик куда-то там полез, она как заорет: «Филарет! Я кому сказала, не лезь!» Вы давно на детскую площадку выходили погулять? Там много разных имен услышите. © yfpfhjdf / Pikabu
- В институте у нас была Яна О. Вот просто О! Фамилия такая. Преподаватели цеплялись страшно: «Почему сокращаем?» А она отбивалась: «Не сокращаю я! Вот вам документ». © tefalika / Pikabu
- У моего папы двойное имя, но в детстве родители называли его только второй его половиной (ибо имя реально длинное, а он ребенком был). Вот уже окончил 11 класс, сдал экзамены, ему выдают аттестат. Парень возмущается, мол, это не мой аттестат. В школе над ним хорошенечко посмеялись и послали домой. Бабушка мне долго описывала вытянувшееся лицо папы, когда тот понял, что 16 лет не знал своего настоящего имени. © Подслушано / Ideer
- Был у меня один знакомый. Детей у него звали обыкновенно: Таня, Света, Андрей. А одну девочку вдруг назвали Инесса. Ничего необычного, но из ряда имя выбивалось. Я спросила: «А почему, собственно?» Он минуту подумал и гордо ответил: "Когда она вырастет, то поедет во Францию, выйдет замуж за барона, будет Инесса-баронесса. © Зелёная лягушка / Dzen
- Меня зовут Шаде — знаете, была такая певица. Но меня назвали не в честь нее. Когда мама была беременна, у соседей была собака Шаде, которую как раз назвали в честь певицы. Мама очень любила эту собаку. И меня назвали в ее честь.
Сестру зовут Номбла. Мы были в Африке перед тем, как мама забеременела сестрой, и в гостинице жила попугаиха Номбла. Ну мама и решила, что это отличное имя. Сестра говорит, что как только ей стукнет 18 лет, поменяет имя. © Подслушано / Ideer
- Дочке выбрали имя Радомила. Муж поехал получать свидетельство, я его встречаю, спрашиваю: «В ЗАГСе ничего насчет имени не сказали?» А он выдает: «Не-а, ничего не сказали, там вообще рядом регистрировали девочку по имени Шакира». © irina_zabota_o_zhenschine
- Помню, жена с сыном в больнице лежала. В соседней палате была любительница сериалов, назвавшая своего ребенка Фабрисио. Особенного шарма добавляла фамилия Лопухов. © user8354716 / Pikabu
- С моим сыном в одну группу ходят близнецы — Миша и Леша Блиновы. Однажды отвела сына в сад, сажусь в машину, вижу что братьев папа привез. Мужу говорю: «О! Папа Блинов». Обалдевший муж: «Каких таких блинов?» © Людмила Б. / Dzen
- Мою маму зовут Ирина. И только когда мне было лет 20, я узнала, что родители назвали ее Искра, просто она поменяла имя на обычное. И мамины сестры сделали то же самое. Мою тетю Таню звали Тайна, а Веру — Весна. Правда, мамины братья носят имена Сергей и Александр, и это их изначальные имена. Девочкам родители решили дать оригинальные имена, мальчиков пощадили. Мама и тети никогда не любили свои имена, представлялись схожими, но обычными. И все поменяли их. © Подслушано / Ideer
- Зашел по работе в одном городке к начальнику телетрансляционной станции, ее еще в народе «телевышкой» называли. На табличке начальника — имя Радист. Получается, практически с рождения родители ему специальность выбрали. © Ринат Зарипов / Dzen
- У товарища жена документы заполняла. Написала: «Таня такая-то, отчество такое-то». Там тетка на нее со сложным лицом смотрит: «Вас что, Таня зовут? Переписывайте». А жена друга с выражением «рука-лицо» показывает паспорт, выданный именно на Таню. Родители так в свидетельстве о рождении написали. © AntonGrishin / Pikabu
- В больнице лежала. На соседней кровати женщина по фамилии Голова. Как-то она вышла из палаты на процедуры, а следом заходит медсестра и громко спрашивает: «Где у вас тут Голова?» Ну, мы сначала протупили... А потом дошло. © Маргарита Волкова / Dzen
Какие красивые имена..Искра, Тайна, Весна.... Я бы никогда не сменила, если бы меня назвали подобным именем. А так я просто Анна. Скучненько.
- Меня зовут Маргарита, но некоторые люди пишут это имя через «о». Когда я высказываю им свое «фи» по поводу неграмотности, они начинают доказывать мне, что это имя так и пишется. Я объясняю, что лучше знаю, как пишется мое имя, что у меня в паспорте Маргарита! А они: «Маргорита! Потому что ты Марго, а не Марга». Бесит! © Подслушано / Ideer
- Я Дина. И я устала объяснять, что это мое полное имя. Я не Диана и не Динара. Мой младший брат дал мне прозвище Династия, так его жена только через лет 5 после их свадьбы узнала, что это не мое полное имя. © BNHKC / Pikabu
- Родители дали мне при рождении имя Моника. Моника Анатольевна. И как только хватило фантазии?! Имя экзотическое, а фамилия наподобие «Кукушкина», «Коровкина», «Кошкина», настоящую писать не буду, я до сих пор с ней. Это имя для меня стало просто ненавистным. Потом была популярность сериала «Друзья», и меня спрашивали, не назвали ли меня в честь Моники. Я умоляла родителей переименовать меня, но они отказывались. После 18 лет я просто пошла и сменила имя, стала Анной. Родители страшно надулись, не разговаривали со мной. © Подслушано / Ideer
Выбрать имя ребенку — еще половина дела. У этой маленькой личности может оказаться непростой характер. Кстати, вот 4 рабочих способа наладить контакт даже с ершистым подростком.
Комментарии
Некоторые истории с именами смешные, но есть несколько повторяющихся, которые читала только вчера. Уважаемая редакция! Не повторяйте, пожалуйста, в публикациях, которые выходят друг за другом, одинаковые истории - читать совершенно не интересно. Думаю, что остальные форумчане присоединятся ко мне.
Дочку друзей назвали красивым таджикским именем, но всю жизнь звали ее просто Маша (условно). Приходит ребенок 1 сентября из школы и возмущенно спрашивает почему ее учительница как-то странно называет, она же Маша!