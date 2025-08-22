17 историй от поваров о настоящем закулисье их работы
Когда мы приходим в кафе или ресторан, то зачастую видим лишь заказанное блюдо и улыбку официанта. Но мы и не догадываемся, что в это время на кухне могут происходить такие яркие истории, что некоторые работники не могут удержаться и выкладывают их в сеть. А мы изучили сайты, где сотни людей, работающих поварами и другими сотрудниками ресторанов, делятся своим личным опытом, и отобрали для вас самую мякотку.
- Женщина заказала картошку фри себе и подруге. Выношу, говорит: «Она слишком холодная... переделайте». Жарю ее дольше, чем обычно, и сразу же подаю. От нее прям пар шел. Женщина смотрит на нее, трогает и без шуток говорит: «Ну она ледяная!» Пришлось вызвать менеджера, чтобы он разобрался. © KwisatzHaderach85 / Reddit
- Работаю поваром. Пришел на линию раздачи, и в этот момент ко мне подходит молодой иностранец. Его фраза выбила меня из колеи: «Ты... в туалет хочешь... да». Каким-то чудом я понял, что он ищет уборную, показал ему на заветную дверь. Когда он отвернулся, я посмеялся про себя: ведь некоторые из нас так же общаются за границей. Понятно, почему они все улыбаются. Теперь вместо игр восстанавливаю английский. © Подслушано / Ideer
- Однажды мне вернули тартар из тунца, потому что он был сырой. Хотя в меню прям написано, что он сырой. Еще один клиент заказал суп из сладкой кукурузы. Тоже вернули, потому что по вкусу он был слишком похож на... сладкую кукурузу. © D-Doggo / Reddit
- Женщина заказала блюдо и попросила, чтобы в нем не было соли, перца, чеснока или других трав и специй. Затем она отправила блюдо обратно, потому что «оно безвкусное». © Unknown author / Reddit
- Работаю поваром уже очень давно. Недавно у меня брали интервью и спросили: «Почему решились выбрать эту профессию?» В этот момент вспомнила ситуацию из детства: мне было лет пять, когда решила сделать папе приятное и приготовить завтрак. Я взяла поднос, разложила овсяные печенюхи, залила спрайтом и посыпала приправой. На что мой отец гордо сказал: «Молодец, доченька, будешь лучшим поваром города». Так я профессию свою и выбрала. © Подслушано / Ideer
- У нас был один клиент, который каждое воскресенье три раза возвращал на кухню свой стейк. Когда менеджер наконец спросил его, в чем дело, мужчина ответил: «Если я плачу $45 за стейк, я буду возвращать его три раза просто потому, что мне так хочется». По сути, он считал, что раз он платит столько за стейк, то имеет право так себя вести. © scubasteve23 / Reddit
- Работаю поваром, готовлю с 06:30 каждый день. Стараюсь, чтобы было вкусно и красиво, и самое главное — чтобы было быстро. А «спасибо» говорят официантке! Которой еще и чаевые дают! А она на кухню заходит и еще недовольна, что мало дали. Несправедливо. Хоть бы раз повару «спасибо» передали! © Подслушано / Ideer
- Смесь ягод. Почти невозможно испортить. И это был десерт в крутом ресторане. Их вернули на кухню, потому что «их слишком много, я не хочу столько». Я пересыпал все в меньшую тарелку. Клиент решил, что теперь все идеально. © MiaSPastry / Reddit
- Работаю поваром в ресторане французской и итальянской кухни. Отлично готовлю, поэтому мама моего парня жутко стесняется меня кормить, когда я заезжаю в гости. Думает, что я избалованная, наверное. А я так редко ем обычную домашнюю кухню, что с огромной радостью лопаю все, что она готовит. Никакое карпаччо не сравнится с салатом оливье. © Подслушано / Ideer
- Пару недель назад к нам зашел клиент, примерно за 20 минут до закрытия. Заказал сэндвич и отправил его обратно, потому что «мясо было неравномерно распределено». А мы уже убирали грили и закрывали кухню. Он торчал там еще 40 минут после закрытия и не оставил чаевых официанту. © Im*********** / Reddit
- Работал поваром. Как-то девушка заказала сэндвич без майонеза из-за аллергии. Я попросил официантку спросить у клиентки, что она хочет вместо салата, который подается с сэндвичем, так как в нем тоже майонез. А клиентка выдала, что майонез в салате ей не мешает, аллергия у нее только на майонез в сэндвиче. © RXL / Reddit
- Работала поваром в кафе. Хозяин был самодур. Уволил официанта за то, что петрушка в супе при подаче была не ровно в центре тарелки. Все его боялись и дрожали, лишь бы не уволили, а мне одной было пофиг. Однажды он зашел в мой цех поругать за салат, я не выдержала и сказала: «Не нравится — дома ешь. Тоже мне принцесса». Он обалдел знатно, а на следующий день повысил меня до заместителя. © Подслушано / Ideer
- Я готовил французский луковый суп в течение почти двух часов. А тут мой коллега взял и уронил всю кастрюлю. В ней было почти 15 литров супа и продукты на сумму около $300. © akubenz1980 / Reddit
- К нам как-то пришел клиент, который заказал пиццу без соуса и сыра. А когда мы ее принесли, он начал жаловаться, что она сухая. Ну серьезно, соус и сыр — это основа влажности в пицце! © shafthurtsalot / Reddit
- Работаю поваром. Был у меня как-то раз один интересный заказик. Подходит ко мне официант и говорит: «А ты можешь почистить одну картошку и порезать дольками?» Мужику просто очень захотелось сырой картохи. Вот такой странный у нас народ. © Палата № 6 / VK
- Шеф-повар ресторана, где я тоже работаю, решил уволиться из-за того, что директор, чтобы не платить ему такую огромную зарплату, какую он получает, подбрасывает волосы в блюда от шефа. Проблема в том, что шеф сразу выкупил, что это подстава, так как он лысый, и его волос уж точно не могло быть в блюдах. © Палата № 6 / VK
- Работаю поваром в кафе. Было разных клиентов с разными предложениями руки и сердца, но один парень поразил меня больше всех. Он принес два доширака в коробках и попросил их заварить, а в один из них кинуть кольцо. Так и сделали, но уже через несколько минут та девушка чуть не подавилась, но согласилась выйти замуж. © Палата № 6 / VK
