15+ человек рассказали, в какие неожиданности умудрились вляпаться на ровном месте

Бывает, что некоторые истории заканчиваются так забавно, что и сценаристы не придумали бы лучше. Вышел человек из дома по привычному маршруту, на работу или по делам, и вдруг на его пути случилось такое, о чем сразу хочется рассказать всему миру. Вот подборка таких историй.