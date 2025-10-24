15+ человек рассказали, в какие неожиданности умудрились вляпаться на ровном месте
Истории
33 минуты назад
Бывает, что некоторые истории заканчиваются так забавно, что и сценаристы не придумали бы лучше. Вышел человек из дома по привычному маршруту, на работу или по делам, и вдруг на его пути случилось такое, о чем сразу хочется рассказать всему миру. Вот подборка таких историй.
- В 5 классе пошутили над одним одноклассником: стащили у него учебник и под видом, что это мой, начали вырывать страницы, делать самолетики и запускать их. Он с таким злорадством и хохотом нам помогал! А потом мы показали ему последнюю страницу, на которой написана его фамилия его рукой, лицо изменилось в секунды из удовольствия в панику. © Подслушано / Ideer
- Увидела у знакомой кожаное турецкое пальто — моя мечта. Денег нет, идет стройка. Поехала в мебельный присматривать диван, а рядом рынок. А там — кожаное пальто цвета какао, еще красивее, чем у знакомой. В голове один вопрос: пальто или диван? Диван или пальто? Подхожу к своей мечте и протягиваю руки, чтобы ощутить мягкость и нежность кожи. И вдруг продавец лет пятидесяти со злобным взглядом как заорет: «Не трогай руками! Это не для таких, как ты!» Ужасно расстроилась и пошла дальше... В нескольких метрах от него увидела такое же. Мысль пришла мгновенно: покупаю! Диван подождет! Примерила — мое. Вежливая продавщица предложила упаковать пальто. Я отказалась, повесила его себе на руку, подошла к грубияну и показала ему не только покупку, но и язык. Его всего перекосило! А одета я в тот день была в простую рабочую одежду, которая так не понравилась продавцу. © Пальмира / Dzen
- Большая очередь копировать документы. Стою долго, хотя мне только забрать готовые. Вдруг передо мной выпрыгивает девица и шлепает свои бумажки на стол. Я решила не скандалить. Когда все копии с документов девицы сняты, продавец заявляет: «Только наличка, касса сломалась». Переводы не принимают — незаконно. Только наличные. Девица начинает вопить, пытаться договориться с людьми из очереди, чтобы ей заплатили, а она переведет, но столько наличных ни у кого нет. А я с огромным удовольствием под ее визг плачу наличкой, сгребаю сдачу (как раз бы ей хватило) и ухожу под слова продавца: «Девушка, отойдите, мы закрываем, у нас обед». © Екатерина / Dzen
«Я уже думала, что потеряла свою собаку. Оказывается, приманка-ловушка для скунсов эффективно работает и на собачках тоже»
- Красила волосы в синий цвет сама, с зелеными кончиками, обмотала их фольгой, надо было подождать сорок минут. Закрепила эту крашеную конструкцию из фольги на голове, жду. Решила кино посмотреть. Пока смотрела кино, заказала еды. Напрочь забыла уже о своем внешнем виде. Вспомнила, когда курьер, оставив еду, начал сползать по лестнице в истерическом смехе. И его можно понять: еду вышло забирать нечто в костюме оленя с сине-полосатой мордой и в шапочке из фольги. © Подслушано / Ideer
- Мы с родителями сходили на выпускной в медицинский ВУЗ, где учился мой брат. И вдруг узнали, что он вообще туда даже не поступал. Он водил нас за нос целых 4 года! А ведь это один из лучших медицинских университетов в стране. © spaceraingame / Reddit
- Иду по рынку. Сидит мужик, торгует таежной черникой. Спрашиваю: «Почем черника?» Он высокомерно отвечает: «По деньгам!» Ну и сиди дальше со своей ягодой. Купила три литра у тетки наискосок — та не выпендривалась. © Наталья Старикова / Dzen
«Клиентка спросила меня, почему я не езжу на работу на велосипеде, а хожу пешком. Я объяснил ей, что мой велосипед украли несколько дней назад. Сегодня она пришла и подарила мне новый!»
- В школе была у меня одноклассница, которая бесила меня хуже контрольных по алгебре. Вечно меня сдавала, обзывала, а я в ответ пакостил. Я ей в портфель мусор, она меня училке сдает. Я ей жвачку на стул, она мою тетрадь рвет.
В конце выпускного пересеклись во время провожания рассвета, переглянулись и с чувством выполненного долга ушли в разные стороны, уверенные, что никогда больше не увидимся. Ага, конечно.
Спустя несколько лет случайно встретились на дне рождения общего друга. Я такой: «Ну ничего себе, ты ж мой самый злой враг». Она ржет: «А ты вообще откуда тут взялся?» Слово за слово, разговорились, поржали... Потом еще раз встретились, потом как-то гулять пошли, а потом раз — и свадьба. Уже семь лет вместе. Вот так жизнь прикольно выворачивает.
Теперь иногда смотрю на нее и думаю: вот скажи мне тогда, что я женюсь на ней, я бы, наверное, ржал до слез. © Палата № 6 / VK
- Учу китайский в универе. Еду в метро. И вдруг взгляд зацепился за длинную татуировку на китайском на предплечье одного парня. Читаю, а это, оказывается, инструкция по готовке пельменей! На ватных ногах подхожу к нему, рассказываю все, а он как рассмеется! Сказал, это было сделано абсолютно намеренно и ему прикольно от мысли о том, что у него есть эта инструкция. У человека оказалось поразительное чувство юмора! Никогда такого еще не встречала! © Не все поймут / VK
«Съездили в супермаркет. И вдруг этот малыш начал мяукать из-под машины. Он подбежал к моему 4-летнему сынишке, начал мурлыкать и тереться о него. Теперь у нас есть кот!»
- Когда я только начинал как писатель, меня ложно обвинил в плагиате господин Х. Хоть я никогда прежде его не видел и вообще ничего о нем не знал. Я написал ему вежливое письмо, где все отрицал, и просто продолжил свою работу.
Несколько лет спустя ко мне обратился издатель и попросил меня написать книгу по той же тематике. Я согласился. Издатель сказал, что хотел бы, чтобы книга была написана в соавторстве с другим человеком. Угадайте, с кем? Да. С тем самым X!
Я ответил издателю, что с удовольствием взялся бы за этот проект, но поскольку X ложно обвинил меня в плагиате, я не был готов работать с ним когда-либо в этой жизни. В издательстве пошли мне на встречу. В итоге Х был отозван, издатель заключил со мной контракт и моя книга разошлась тиражом в десятки тысяч экземпляров, получила восторженные отзывы. Сам же Х больше года не публиковал работы в этой области. © permafacepalm / Reddit
- Отдыхала за границей, наблюдала ситуацию: в магазинчике наша соотечественница принципиально начала разговаривать с продавцом по-английски, мол, иностранка. Демонстративно развернулась и говорит своей дочери: «Мэри, летс гоу». На что дочь громко возмущается: «Мам, ну не Мэря я, а Маша!» © Подслушано / Ideer
«Он увидел, что мы допоздна работаем над срочным ремонтом канализации, и принес нам свежего эспрессо. Милейший человек!»
- Моя девушка пригласила меня провести с ней три недели в Швеции на Рождество в прошлом году. Мы обменялись фразами «Я люблю тебя». Ничего, как говорится, не предвещало. А затем, всего через неделю она ни с того ни с сего решила расстаться со мной. Посреди какого-то села в Швеции, за две недели до окончания нашей поездки.
Я спросил, почему она не могла сделать это раньше. Она сказала, что и правда хотела, чтобы я увидел Швецию. К тому же до этого она и сама не знала, что собирается меня бросить. Я все еще немного в шоке. © GoldenGrlz / Reddit
- Вышла как-то за хлебом в ближайший магазин с дочкой (3 года). Одеты были как попало, думала, куплю булку и быстрее домой. А она там лапшу быстрого приготовления увидела и стала ее клянчить, хотя даже не пробовала никогда. Стоим на кассе, она ручки сложила и умоляет: «Ну мамочка, ну пожалуйста, купи. Я не могу уже хлебушек кушать. Купи лапшичку, ну хоть один разик». А я такая: «Доча, у меня денег только на хлеб. Давай в другой раз». Сзади стоящий мужчина говорит: «Девушка, давайте я вам нормальной еды куплю. Хотя бы ребенку». Так стыдно мне еще никогда не было. Благо продавщица нас знала, засмеялась и все ему объяснила. © Мамдаринка / VK
- Сижу дома, звонок в дверь. Соседка вежливо протягивает какой-то пакет — мол, собрала мне в подарок. От удивления взяла, при ней открываю, а там куча женских трусов, красных, не очень новых. Спрашиваю, что это такое, а та вдруг выдает: «Так это твой муж тебе изменяет! С вашего балкона на наш вещи его любовницы падают, собрала тебе как доказательство». В общем, выяснилось, что трусы летели к ней с соседнего подъезда, от соседей сверху. А поистерила я знатно.
А вот еще несколько классных историй от нашей редакции:
Комментарии
Уведомления
"Поистерила я знатно", а потом вспомнила, что не замужем 🤣🤣😆 соседка проводила аудит ее белья, иначе с чего вывод, что трусы любовницы?
-
-
Ответить
Похожее
18 историй о том, как люди обратились к специалистам и будто стали героями короткометражки
14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!
Истории
3 дня назад
17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день
15 человек отправились в путешествие, а вернулись с историей вместо магнитика
Народное творчество
4 месяца назад
14 трогательных историй о том, как люди нашли своего питомца в приюте
Истории
2 месяца назад
16 ярких сравнений, которые подчеркивают разницу между мамами прошлого и настоящего
Семья
1 месяц назад
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки
20+ бьюти-секретов наших мам и бабушек, которые и сегодня работают на ура
Семья
1 месяц назад
20+ душевных историй, после которых веришь в добро еще больше
Добро
1 месяц назад
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
4 дня назад
15 тещ, с которыми что ни день, то новый аттракцион
Семья
3 недели назад