"Я жена Юрия Владимировича" - звучит так, как будто звонит жена Андропова.
16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным
Истории
только что
Все мы знаем, как неожиданный звонок может перевернуть тихое течение обычного дня. Иногда выяснится, как что-то отчебучили родные, иногда незнакомец выдаст что-то экстраординарное, а иногда мы случайно узнаем что-то очень важное. Герои этой подборки надолго запомнили самые необычные звонки в своей жизни и поделились этими историями в сети.
- Суббота, раннее утро, я просыпаюсь от звонка с неизвестного номера, беру трубку и слышу примерно такое: «Здравствуйте, я закрываю видеосалон и собираю кассеты, которые мне не вернули. Значит так, 21 октября 2004 вы взяли фильм про зомби. Сможете сегодня вернуть?» Подумал, что это какой-то тупой розыгрыш, бросил трубку и забыл. Недели через две убирался в квартире и случайно откопал в чулане видеомагнитофон, а под ним — целый ящик кассет, среди которых нашлась и кассета с фильмами про зомби. Отзвонился, извинился, поехал в салон и вернул ее. Два вопроса: как он так долго просуществовал? И зачем ему та кассета? © Палата № 6 / VK
- Обычно с незнакомых номеров трубку не беру, но как-то было настроение, решил ответить и поговорить. Там девушка: «Тема, мой уехал, тебя ждать сегодня?» Я тогда пожалел, что я Максим, а не Тема, но ответил: «Конечно, в 8 буду у тебя». Девушка уточнила, что приготовить, я сказал — как всегда. На том разговор и закончился, я пошел работать дальше. Приезжаю домой вечером, звонок от этой девушки, мол, где я. Отвечаю, что дома. А она с недоумением: «А чего ты дома, а не у меня?» А я такой: «Ты же мне адрес не сказала!» В трубке молчание. Видимо, она начала что-то подозревать: «Артем, это вообще ты?» — «Нет, я Максим, но могу побыть и Артемом, если нужно!» Но девушка бросила трубку и больше не звонила. © Рабочие истории / VK
- Звонок. Женщина на другом конце спрашивает:
— Вы кто?
— А вы?
— Я жена Юрия Владимировича.
Узнаю по голосу соседку, бабулю-одувана.
— Теть Света, это я (называю имя и фамилию).
— А какие у тебя отношения с моим мужем? Почему твой телефон у него записан?
Все бы ничего, но ее мужу без малого сто лет. Вот так меня заподозрили в попытке отбить дедушку у законной жены. © Подслушано / Ideer
- Самый запомнившийся телефонный звонок в моей жизни я получил, когда ждал своего рейса в «чистой» зоне аэропорта. Зазвонил телефон. Я ответил — и услышал компьютерный голос, который просто сказал: «До свидания». Через долю секунды в аэропорту включилась сигнализация, повсюду замигали огни.
Признаюсь, я изрядно перепугался! Но оказалось, что сотрудник аэропорта просто открыл не ту дверь, и сработала тревога. А звонок, скорее всего, был автоматическим спам-звонком или рассылкой от робота. Но, конечно, совпадение было жутковатое! © friendofpyrex / Reddit
- С парнем снимали квартиру, все было хорошо, но очень хотелось собаку. Взяли крошечную дворняжку из приюта, тихую, умную. Хозяину квартиры, понятно, не сказали. Думали, поживем немного, потом что-нибудь придумаем. Но соседи «напели», и через неделю хозяин прилетел, как ураган, наорал и выгнал нас. Мы в шоке, бегаем по объявлениям, везде отказ. Жили на чемоданах, с деньгами напряг, спали по очереди у друзей, у кого можно было. Собачка все это время с нами была, к нам жмется, как будто понимает, что ее судьба на волоске.
И вот когда уже сидели в парке, реально думали, может, отдать, но сердце сжималось, она же своя уже. И тут звонок. Старый хозяин. Говорит: «Извините. Вернитесь, пожалуйста. Те, кто без собаки были, за две недели разнесли мне квартиру». Мы чуть не рыдали от радости. © Не все поймут / VK
- Как-то я написала в соцсети что-то вроде: «Хочу делать домашку на улице, но розеток-то там нет, куда ноут воткнуть?» Почти сразу после этого мне позвонили с незнакомого номера, и чей-то жуткий голос сказал: «У нас есть розетки в дереeeeeeвьях...» © Unknown author / Reddit
- Сижу дома, никого не трогаю, и тут телефонный звонок. Снимаю трубку. А там... «Здравствуйте, вас приветствует отделение ЗАГСа, хотим сообщить, что ваше заявление рассмотрено, и подтверждено, регистрация вашего брака состоится 25 февраля в 9:00, поздравляем». У меня дар речи пропал, смотрю на своего парня, а он ржет и сквозь смех говорит: «Ты выйдешь за меня». © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Сидел на работе. Звонок от жены, взял трубку, а там мужской голос: «Добрый день. Николай? Ваша жена сейчас в 26-й больнице, вы можете приехать?» Ничего не спрашивая, я сорвался и поехал. Нашел ее, смотрю, сидит в гипсе. Спрашиваю, что произошло. Она, опустив глаза, тихонько так протянула: «Я пры-ы-ыгала». «Куда прыгала, зачем? Что вообще происходит?» — «Я прыгала с дивана на кресло, представляя, что внизу лава...» © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- У меня был друг, с которым мы потеряли связь на несколько лет, но потом нашлись в соцсетях. Я туда редко захожу, но как-то заметил его и оставил свой номер. Спустя месяца три — звонок. Голос говорит: «Это Дэйв». Мы начинаем болтать, вспоминать старое. Он спросил меня, все ли еще я вожу ту зеленую машину, я рассказал, что уже нет. Спросил, живу ли я в том же городе, и так далее.
И тут он спрашивает: «Как твоя девушка?» Я сказал, что отлично. Он: «Ты должен на ней жениться». А я говорю, что мы уже лет восемь как женаты. Тишина. И он спрашивает: «Это Фрэнк?» Оказалось, что мы с незнакомцем сорок пять минут разговаривали по ошибочному номеру — и никто из нас даже не понял. © Unknown author / Reddit
- Однажды мне пришел звонок, из-за дел я его отложил. После мне пришло сообщение от неизвестного номера, на аватарке была женщина, мне написали номер телефона, имя и что-то еще. Я как-то уже встречал подобных мошенников, так что просто написал очень грубые слова и хотел уже заблокировать контакт, как мне приходит сообщение: «Извините, хотели узнать, как ваше самочувствие после операции. Всего хорошего». В этот момент я ошалел. На аватарке я не узнал врача, с которым мне еще предстояло увидеться. Я уж было начал оправдываться, но толку? Меня заблокировали. Было очень стыдно. © Подслушано / Ideer
- Это было в день моего 20-летия, и я совсем не удивилась, когда около полуночи позвонил незнакомый номер. Женщина плакала, говорила о том, что у них семья, двое детей, и как я могу уводить ее мужа, которого она очень любит. Говорила около получаса. Я слушала. И только когда она выговорилась и успокоилась, я сказала, что она набрала неверный номер. Женщина смутилась, извинилась и бросила трубку. Почему-то думаю, что она так и не решилась на второй звонок... © Подслушано / Ideer
- Вчера мне позвонил человек, звонка от которого я ждала 2,5 года назад. Это было случайное знакомство в маршрутке. Я ехала после работы, рядом со мной сидел молодой человек. Он попросил телефон позвонить маме, мол, его сел. Позвонил он, из разговора поняла, что он попросил маму выйти на остановку и вынести с собой деньги за проезд, забыл кошелек на работе. Разговор закончил, поблагодарил, мило улыбнулся и вышел через пять остановок, я поехала дальше. Парень этот мне тогда очень понравился, и я уверена была, что он позвонит.
Да, он позвонил, но спустя 2,5 года, когда я уже замужем. Причем звонит такой и говорит: «Привет, ты меня еще помнишь? Я тот самый парень, которому ты давала телефон позвонить. Может, увидимся?» Эх, пришлось огорчать парня. Вот такая я ветреная, не могла 2,5 года подождать. © Рабочие истории / VK
- Сегодня раздался телефонный звонок. Это был мой одноклассник со школы, который был ну жутким задирой и хулиганом, издевался над многими в школе и классе. Я в то время был его «любимчиком», только из-за того, что носил очки. Но вот сегодня он мне позвонил, хотя мы все эти годы не общались, и попросил прощения за все свои выходки. Оказалось, его сына в школе задирает такой же парень, каким этот мой одноклассник был когда-то. И только теперь он понял, как ужасно поступал в те времена. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Я менеджер по продажам в одном некрупном онлайн-магазине. Работаем по своему городу, поэтому у нас есть курьер. И как-то с утра мне поступил телефонный звонок от нашей постоянной клиентки, и она рассказала, что наш курьер написал ей сообщение примерно следующего содержания: «Прошу прощения! Сегодня я не смогу доставить ваш товар, так как у меня умерла моя любимая рыбка». Теперь мне придется искать нового курьера. © Рабочие истории / VK
- Когда-то начал мне названивать неизвестный номер. Я брала трубку, а там или молчали, или смеялись. Было жутковато. Могли звонить по 30 раз подряд. Я записала тот номер в телефоне как «Чудик» и больше трубку не брала. Спустя время звонки прекратились. А через год я приехала к тете в гости. Она попросила набрать ее мужа и продиктовала номер. И тут я набираю «Чудика» и понимаю, что это был мой дядя. Мужику 35 лет. © Карамель / VK
- В понедельник работаю себе спокойно работу, тут звонок от жены. Она чуть ли не кричит, что кот сломал наш ноутбук, она не знает, что делать, и самое главное — она печатала отчет перед тем, как ноут погас. А погас он от того, что кот решил поспать на клавиатуре, пока жена делала на кухне чай. Супруга просит помощи, а чем я могу помочь на расстоянии? Начинаю консультировать по телефону. Говорю ей различные комбинации, которые помогут реанимировать ноут, но ничего не срабатывает. Жена психует еще больше и отключается.
Звонок через час. «Как всегда я справилась без тебя!» — «И как у тебя получилось?» — «Да как-как, все просто! Взяла это пушистое чудище и поставила его обратно на клавиатуру ноута, тот что-то там брыкался и все заработало!» Веселая у нас семья, короче! © Рабочие истории / VK
А у вас были интересные истории, которые начались с неожиданного звонка? Делитесь в комментариях! И почитайте еще подборку о том, как людям просто позвонили, и это завершилось весело.
