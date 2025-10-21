16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным

Все мы знаем, как неожиданный звонок может перевернуть тихое течение обычного дня. Иногда выяснится, как что-то отчебучили родные, иногда незнакомец выдаст что-то экстраординарное, а иногда мы случайно узнаем что-то очень важное. Герои этой подборки надолго запомнили самые необычные звонки в своей жизни и поделились этими историями в сети.