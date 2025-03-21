15 звонков, которые начались с «Привет!» и закончились хохотом

Истории
18 минут назад

«Алло, это баня?» — «Нет». — «А почему тогда у вас там тазиками гремят?» Многие помнят этот и другие подобные наивные телефонные розыгрыши из детства. В современную эпоху смартфонов ошибочные и шуточные звонки довольно редки, а если и поступает звонок с незнакомого номера, то это, как правило, оказывается очередное предложение каких-нибудь ненужных услуг. Тем не менее бывают и комичные исключения.

  • В нулевых хотел снять квартиру в столице. И вот звонок. Мужик предлагает за смешные деньги квартиру в самом центре. Подозрительно. А мужик выдает: «Ну вы же от Сары Абрамовны». Я такой не знаю, но ляпаю, да, мол. Вскоре выяснилось, что квартира была действительно в центре, но не подошла мне. А Саре Абрамовне все равно респект. © user4779579 / Pikabu
  • Чарующий звонок был как-то вечером на стационарный телефон. Беру трубку. Тишина. «Алло! — говорю, — Я вас слушаю». Тишина. Повторяю уже с вопросительной интонацией: «Алло?» Раздраженный голос на другом конце провода (то ли мужской высокий, то ли женский низкий): «Зачем вы мне звоните?» Я, сильно оторопевшая, отвечаю: «Это вы мне позвонили». Голос, еще более раздраженный: «Не надо мне звонить!» © DaryCherepary / Pikabu
  • Сто лет назад, в глубоком детстве, звонила своей бабушке по городскому. Болтаем уже как пару минут — и тут в трубке какой-то треск. Потом меня как будто подсоединили в чужой разговор, а там некая тетя ведет с кем-то эмоциональный диалог. «Он, зараза, ты представляешь, прям тут, прям у меня дома, да на моей кровати!» На этом моменте я поняла, что подслушивать плохо, трубку положила и вновь позвонила бабушке. Сразу же пересказываю ей ситуацию: «Ба, ты представляешь, там тетка, и такое рассказывает!» И тут голос той подслушанной тетки из трубки: «Девочка! Вообще-то я еще здесь!» В общем, к телефону я пару дней еще не подходила. © DerBobo / Pikabu
  • 1997 на дворе. Я на первом курсе института. Октябрь вроде был, группа еще толком не успела нормально познакомиться. Мобильников не было тогда. Сижу дома, звонок на телефон. Подхожу, снимаю трубку. Далее примерно такой диалог:
    — Привет, это Света!
    — Привет! — у нас в группе была Света.
    — Слушай, тут такой вопрос. Тебе Катя нравится? — Катя тоже была в группе.
    Вспоминаю Катю, девушка симпатичная была в принципе.
    — Ну да, симпатичная.
    Далее какие-то перешептывания на трубке.
    — Слушай, а ты хотел бы с ней встречаться?
    Я снова прокручиваю в голове образ Кати.
    — Ну да, я не против, в принципе
    Опять какие-то перешептывания на фоне, слышу фразу шепотом: «Он не против!»
    — Супер! Она тоже хочет!
    Я уже ободренный, что у меня появилась девушка, весь на позитиве. И тут девчонка на том конце провода продолжает:
    — Давай тогда встретимся возле школы сегодня во столько-то часов!
    И тут у меня в голове первый звоночек. Школа у меня была в одном районе города, а в институт я ездил совсем в другой. Я пытаюсь уточнить:
    — А возле какой школы?
    На другом конце:
    — Ну как какой? Нашей!
    Второй звоночек. Думаю, а как Катя знает про мою школу старую. Задаю вопрос:
    — Возле такой-то школы?
    Видимо, на том конце девчонки тоже доперли, что что-то не так:
    — А ты «Имя/Фамилия»?
    — Нет...
    Далее долгая пауза, девчонка выдавливает: «Простите», а потом взрыв хохота и короткие гудки. А я стою возле телефона с трубкой в руке и пытаюсь понять, как у меня успели кончиться отношения, даже не начавшись. © RomanSev74 / Pikabu
  • Один раз поздно ночью мне позвонил какой-то мужик. И в ответ на мое сонное «але» сразу начал кричать. Цензура из его речитатива пропустила бы только предлоги, поэтому ни причины его недовольства, ни сути претензий я не поняла, хотя в сонном ступоре слушала его минуты две. Потом он резко, на полуслове, замолчал и через пару мгновений тишины очень вежливым голосом добавил: «Извините, я, похоже, номером ошибся». И положил трубку прежде, чем я успела хоть как-то среагировать. © LazurnoeDno / Pikabu
  • Мама на днях рассказала. Звонок на мобильный. Там какая-то дамочка:
    — Ты чего это моему Равшану звонишь? Ты что-то на него имеешь?
    — Какой Равшан?!
    — Такой-то! Я его жена, зачем ты ему звонишь?
    — Дура, мне 62 года! А Равшан мне машину чинит.
    — Ой, извините. © guru87 / Pikabu
  • Разблокировано воспоминание. Суббота, утро. Звонок с незнакомого номера: «Марина?» Я, если что, мужского пола. «Нет,» — говорю громко и четко хриплым спросонья голосом. На что следует вопрос: «А почему?» И пока я думал, что на это ответить, мужик повесил трубку. И вот иногда я это вспоминаю и думаю, ну почему же я не Марина. © Vover.pik / Pikabu
  • Вчера моему младшему брату исполнилось 18. Сидели за столом всей семьей, отмечали и, как это случается, начался вечер воспоминаний. Рассказывает отец. «В те времена я работал в банке, сыну было года 3-4. Прекрасное выходное утро, мы с мамой спим, и тут нас будит телефонный звонок. Смотрю — звонит начальство, да непростое, а прям начальство всех начальств. Хватаю трубку, с перепугу уже все в голове перебрал, что и где могло пойти не так.
    — Алло, да-да, Афанасий Сергеевич! Что случилось?!
    — Доброе утро, Максим Борисович... Вы знаете, сегодняшним утром мне поступил звонок с Вашего номера, в котором юный голос мне сообщил, что ему очень нужен кран...
    Судорожно соображаю, и до меня доходит, что, пока мы с женой спали, сын решил проснуться, взял мой мобильный и набрал боссу, так как его номер был самый первый в списке.
    — Прошу меня простить, не уследили. Сын, видимо, утащил телефон.
    — Ничего, ничего, Максим Борисович, Вы мне лучше другое скажите. Я вот стою сейчас в магазине и передо мной огромное количество подъемных кранов. Уточните, пожалуйста, у юного человека, какой именно кран ему нужен.
    Ну и через пару дней привез мне на работу шикарный подъёмный кран. Спасибо ему огромное за такой поступок, правда, в сам момент звонка я чуть инфаркт не заработал». © bulka.kota / Pikabu
  • Был Новый год, мне лет 10 лет. Звонит телефон, я беру трубку и выдаю: «С Новым годом!» Парень на другом конце провода говорит то же самое, но с немецким акцентом. Спрашиваю, кто ему нужен, а он отвечает, что кто-то из США. Мы поболтали минут 30, обменялись почтовыми адресами и стали друзьями по переписке на много лет. Это было почти 30 лет назад, мы потеряли связь друг с другом, но это было здорово. © MadLintElf / Reddit
  • Я: «Алло?»
    Незнакомец: «Дерево срубил. Что теперь?»
    Я: «Простите, кто это?»
    Незнакомец: «Это Джон. Мне нужно знать, что сейчас делать. Я срубил дерево, как ты просил, что теперь?»
    Я: «Эм, мне кажется, что вы ошиблись номером».
    Незнакомец: «Хорош, Пол, что мне делать с этим треклятым деревом?»
    Я: «Я не Пол. Вы действительно ошиблись номером».
    Незнакомец: «Ну ты и дундук. Теперь я закопаюсь с этим деревом».
    И он вешает трубку. А я девушка. Я не Пол. © sinningsaint93 / Reddit
  • Было лет 15 назад. Выходной, часов 6 утра, сладко спим с парнем. Звонок на сотовый, зачем-то взяла трубку, там о-о-очень возмущенный женский голос:
    — Это ***? — имя прям угадала, но оно у меня распространенное.
    — Угу.
    — Вы зачем моему Диме звоните?
    Тут я аж проснулась:
    — Какому Диме? Вы о чем вообще?
    — Моему Диме! Хватит ему звонить!
    — Девушка, у меня из знакомых Дим только бывший одноклассник, которого я с самого выпуска и не видела. И вообще, 6 утра! Совесть имейте.
    — В смысле 6 утра? Я куда звоню?
    — В Москву вы звоните!
    — Ой, кажется, правда ошиблась, я из Уфы. Извините.
    Трубку положила, очень надеялась спать дальше, но тут звонок с этого же номера и, собственно, фраза, из-за которой я и запомнила эту историю:
    — Я, конечно, извиняюсь, что опять звоню, но, скажите, пожалуйста, я могу вам доверять? © ConDar / Pikabu
  • Вчера утром поступает звонок. В дальнейшем я его проверил, и это действительно оказался банк. Более того, не робот, а живой оператор.
    Я: «Алло».
    Оператор: «Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я из банка такого-то. По техническим причинам я не могу озвучить цель звонка. Всего доброго».
    И положила трубку. Я не успел даже сказать «э-э-э?» Ольга, если вы это читаете, то я за вас переживаю. У вас точно все хорошо? © Chddd1 / Pikabu
  • Как-то веду занятие, а на телефон поступает звонок от подруги. Я сбрасываю, опять звонит, опять сбрасываю. В общем, на третий раз уже беру трубку, а там голос ее 3-летней дочки. Я, конечно же, сказала, кому она позвонила. «Тетя Васечка, я уснуть не могу, а баба спит». Оказалось, что подруга телефон забыла, а малявка воспользовалась. Так как динамик на телефоне хороший, то получилось так, что это слышали все студенты, все заулыбались. Пришлось извиниться и отлучиться на 10 минут. В коридоре тихо колыбельную спела. Потом мелкая сказала, что будет спать и отключилась. © Vasiliska20 / Pikabu
  • Звонит мне утром женщина и начинает наезжать, мол, зачем звоню ее мужу, ведь он женатый человек. Думаю, ну окей. Спрашиваю:
    — А кто вы? У меня неизвестный номер высветился. Кто ваш муж?
    — Он в такси работает! Почему ваш номер у него в звонках? Не звоните ему, он женат!
    В этот момент я чуть ли не начинаю ржать, ведь откуда у таксиста неизвестные номера в телефоне. Далее продолжаю:
    — Наверное, я такси вызывала.
    — Не вызывайте моего мужа!
    — Я заказываю такси через приложение, не выбираю сама таксиста. Может, уточняла, где он стоит.
    Сбросила женщина звонок. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Звонок по телефону с незнакомого номера (к слову, номер уже более 10 лет мой):
    — Добрый день.
    — Здравствуйте.
    — А могу я услышать (называет ФИО)?
    — Нет, вы ошиблись.
    — Вы вообще знаете (называет ФИО)?
    — Нет.
    — А как давно вы незнакомы?
    Вот тут-то я и завис. © KaiOtul / Pikabu

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