15 звонков, которые начались с «Привет!» и закончились хохотом

«Алло, это баня?» — «Нет». — «А почему тогда у вас там тазиками гремят?» Многие помнят этот и другие подобные наивные телефонные розыгрыши из детства. В современную эпоху смартфонов ошибочные и шуточные звонки довольно редки, а если и поступает звонок с незнакомого номера, то это, как правило, оказывается очередное предложение каких-нибудь ненужных услуг. Тем не менее бывают и комичные исключения.