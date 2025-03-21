15 звонков, которые начались с «Привет!» и закончились хохотом

15+ человек, которые лично убедились, что вызов мастера на дом без приключений не обходится
Истории
1 месяц назад
«Алло, это баня?» — «Нет». — «А почему тогда у вас там тазиками гремят?» Многие помнят этот и другие подобные наивные телефонные розыгрыши из детства. В современную эпоху смартфонов ошибочные и шуточные звонки довольно редки, а если и поступает звонок с незнакомого номера, то это, как правило, оказывается очередное предложение каких-нибудь ненужных услуг. Тем не менее бывают и комичные исключения.
А вот еще подборка про звонки, которые закончились целой историей: