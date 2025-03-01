15 историй о том, в какие дебри может завести неправильно набранный номер
Народное творчество
36 минут назад
Всем нам приходилось ошибаться номером. Обычно такой телефонный разговор длится несколько мгновений, но некоторые люди умудряются превратить это малозначительное событие в мини-спектакль, последствия которого могут поменять судьбу.
- Мне было лет 15. Ночь. Звонит домашний телефон, отец ответил и аж зарычал: «Тебя». Сунул мне в руки трубку и стоит рядом, чтобы все слышать. Какой-то мужик говорит мне, что наш разрыв был ошибкой, умоляет меня разрешить ему приехать. Я: «Да, приезжай» и трубку кладу. А все потому, что не было другого способа убедить отца, что там ошиблись номером и случайно совпало имя. Отец, кстати, так до утра спать и не лег - все ждал, что заявится мой «кавалер». Надеюсь, моя тезка, к которой тот мужик приперся среди ночи, была не против, и все у них сложилось хорошо. © shanghai48 / ADME
- В три часа ночи раздался звонок. Я ответила, а там парень ошибся номером. Он извинился, я положила трубку. Но через несколько минут он снова позвонил и поинтересовался, не хочу ли я с ним куда-нибудь сходить. Я ответила, что не встречаюсь ни с кем с тех пор, как вышла замуж. А мой муж - боксер. Тот парень мне больше никогда мне не звонил. © Jean Martin / Quora
- Мой номер телефона схож с номером некоего Алексея. Уже лет восемь мне звонят и ищут его, приглашают на встречу выпускников, пишут СМС. Если сначала мне было смешно, и я людям честно признавалась, что они ошиблись, то теперь мне самой интересно, где же этот Алексей? И что за стихи он пишет, о которых не могут забыть люди? © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды позвонили с незнакомого номера, взяла трубку — мужчина ошибся. Через день совершенно случайно набрала тот же номер и поняла, что звоню не туда, куда надо, и сбросила. Он перезвонил, я ответила, начали общаться. Оказалось, что живем в одном городе, пообщались, посмеялись. Потом он написал шутливое сообщение и прислал свое фото. Нашлись в соцсетях. Прошло три года, мы любим друг друга и счастливы вместе. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Была в гостях у брата. Зазвонил телефон, брат взял трубку. Далее последовал такой диалог:
- Это ресепшен?
- Это Денис. Здесь нет ресепшена.
- Я в номере 231, здесь нет туалетной бумаги.
- Это не гостиница.
- Можете дать мне номер ресепшена?
- Я понятия не имею, где вы находитесь.
- Я в номере 231. Где мне взять туалетную бумагу?
И тут мой брат бросил трубку. © Diane Evans / Quora
- Друг рассказывал. Позвонил ему какой-то мужик и говорит: «А Аню можно?» Ну друг и ляпнул по приколу: «Аня в душе». Гудки... Через 15 минут снова перезванивает этот мужик: «Братан, прости, номером ошибся. Но с Аней уже мысленно попрощался». © Подслушано / Ideer
- Ребенок в садике, муж на работе, а я дома готовлю. Слышу - звонок, пока до спальни дошла, уже и звонить перестали. Номер незнакомый. Перезваниваю, а там: «Городская больница». У меня душа ушла в пятки. Кое-как выдавила из себя: «Вы мне звонили». Через пару секунд трубку берет другая девушка: «Вы еще коляску продаете? Я по объявлению». © Не все поймут / VK
- Некий мужик год пытался найти работу с моим номером телефона. Поначалу мне предлагали работу менеджером по продажам, под конец - кассиром. Звонков и СМС с предложениями было реально очень много. Никаких данных для связи, кроме моего номера, мужик не оставил. Звонки иногда затихали на пару месяцев, потом начинались с «понижением должности». В итоге я каждого звонившего просила оставить жалобу на резюме, пока мне не позвонили с площадки, не удостоверились, что я вообще не знаю того мужика, и не заблокировали его анкету. Вероятно, он для галочки «искал» работу с заведомо ложным номером и оправданием, что его даже кассиром не берут, а он так старается, столько откликов шлет, но вот никто не звонит. © NikaEvd / Pikabu
- Работала учительницей языка в средней школе. И так совпало, что у старшеклассников язык преподавала моя однофамилица. В те времена домашний номер можно было найти в телефонной книге. И как-то вечером у меня дома зазвонил телефон, в трубке - дрожащий голосок подростка: «Здравствуйте, это миссис Эллисон?» Я говорю, мол, да. «Не могли бы вы мне помочь с домашним заданием? Я не могу до конца разобраться». Я задумалась, так как ничего не задавала. Потом меня осенило: «Думаю, тебе нужна другая миссис Эллисон. Но я могу попробовать тебе помочь. Что за задание?» Мы потратили 15 минут, чтобы составить план будущего эссе. Девочка поблагодарила меня раз пять. Несколько недель спустя я рассказала об этом разговоре той самой миссис Эллисон. Она рассмеялась: «Так вот почему эта ученица сдала образцовый план эссе!» © Connie Ellison / Quora
- Я дала в газету объявление о продаже квартиры. Когда газета вышла, оказалось, что там перепутали номер телефона, ошиблись на одну цифру. Решила позвонить человеку, предупредить, что ему будут теперь звонить целую неделю со странными вопросами. Позвонила, ответил мужчина, извинилась за временные неудобства и попросила, если ему не очень это затруднительно, переадресовывать звонящих на правильный номер, если честно, не особо на это рассчитывая. Каково же было мое удивление, когда один за другим посыпались звонки! Пополню счет сегодня доброму мужчине, не перевелись еще отзывчивые люди! © Не все поймут / VK
- Получил как-то приглашение в групповой чат, там компания друзей планировала отпуск. Я написал, что они добавили не того, но ребята не обратили внимания. В конце концов я сдался и спросил, что должен делать. Написали, что я за рулем. Снова попытался достучаться. Но, будучи человеком с чувством юмора, реально был готов заявиться к ним. Когда я спросил, где мы встречаемся, они ответили, что дома у Карины. Я спросил адрес, они поржали. В день икс написали, мол, где меня носит. Я напомнил, что мне нужен адрес Карины, если они реально хотят, чтобы я был водителем. Думаю, до них только тогда дошло. © Training-Call-9067 / Reddit
- Сменила номер. Всем друзьям продиктовала новый номер, но поняла, что ошиблась с последней цифрой. Позвонила на неправильный номер, ответил мужчина. Ну я ему рассказала все, объяснила, посмеялись и забыли. Только вот потом он перезвонил мне и сказал, что мне пришло сообщение от подруги. Мы разговорились и решили встретиться. Завтра у нас свадьба. Благодаря нашим отношениям я поняла, что делать ошибки в жизни — это хорошо. Ведь именно они приводят к нам самых дорогих людей. © Не все поймут / VK
- Переехала в новый город, знакомых у меня там не было. Вдруг звонок на стационарный телефон. Веселый мужской голос спрашивает, как у меня дела. Немного удивило, что человек не представился, но я вежливо поболтала с ним. В течение следующих нескольких минут поняла: он - милый парень и считает, что очень хорошо меня знает. В конце я не выдержала и сказала: «Прости, но я не знаю, кто ты». Собеседник был в шоке: «Твой муж!» Я объяснила, что он набрал не тот номер. Бедняга был очень смущен. © Alice Baker / Quora
- В полпервого ночи я написал подруге: «Ты все еще злишься на меня?». Вернее, я так думал, пока не сообразил, что отправил это сообщение своему боссу, у которого начал работать всего несколько дней назад. Я не понимал, что натворил, пока не увидел вот такое сообщение от своего начальника: «???» Я ему: «Извините, ошибся». Босс мой так-то человек спокойный, но я весь извелся в ожидании его ответа. Он написал: «Удачи». © Harshit Agarwal / Quora
- Подарили младшему брату телефон, сим-карту. И вдруг звонок на его номер. Мама взяла трубку, а там просят позвать какую-то девушку. Мама сказала, мол, номером ошиблись, и сбросила вызов. А тот парень стал звонить снова и снова. Маму это окончательно выбесило, она схватила телефон и как закричит: «Нету ее здесь, в роддоме ищи, рожает она». После этого звонки прекратились, и больше никто с того номера не звонил. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
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