16 историй о случайных встречах, после которых невольно хочется верить в чудеса
Иногда кажется, что случайная встреча со старым приятелем или с незнакомцем — это чудесное совпадение. Бывает такое, что это плацдарм для счастливого будущего, а порой это просто то, что нужно в конкретный момент. Герои нашей подборки побывали именно в таких ситуациях, где случайная встреча надолго оставила след в памяти.
- Гуляла в парке, засмотрелась на собаку с розовым хвостом и случайно врезалась в парочку, которая шла навстречу. Парень отреагировал нормально, а девушка как давай наезжать на меня, мол я такая-сякая, слепая. Обидно, ведь я действительно в очках. А потом произошло неожиданное, и этот парень отдал девушке ее сумочку, меня позвал в кино. Я согласилась. Мы хорошо провели время. И мне совсем ее не жаль. Ведь изначально я не хотела сделать ей ничего плохого. © Карамель / VK
- Друг начал встречаться с девушкой. У той 4-летний ребенок от первого брака. Пошел знакомиться, а мальчишка — копия друга в детстве. Те же кудри, лицо, даже пальцы похожи. Пытался узнать, не могли ли они с ней раньше встречаться. Девушка посмеялась, мол, такое невозможно, а потом рассказала, что они с бывшим усыновили мальчика в другом городе, а сюда она и сын переехали уже после развода. Друг перевел все в шутку, и они продолжили свидание. Вот только не сказал ей, что 5 лет назад давал своей бывшей девушке деньги на билет в тот же город. © Сокровенные истории / VK
- Работала медсестрой. Как-то раз нужно было сделать переливание крови одинокой бабуле, которой было очень страшно. Я потом еще навещала ее. Так вот она написала прекрасное стихотворение про мое имя. Это произведение до сих пор висит у меня в рамке на стене. © kbcode3 / Reddit
- В детстве я как-то раз стояла в школьной столовой, у меня не было денег на обед. И какой-то ученик из 9-го класса подошел и заплатил за меня. А спустя годы я стояла в очереди и увидела девушку, которая была в точно такой же ситуации. Заплатила за нее и пожелала хорошего дня. © Emotional_Energy7130 / Reddit
- Несколько лет назад я шла по улице и увидела такую картину: идут парень с девушкой, она ему говорит, что беременна. Тот в обморок бахнулся, у девушки не было с собой телефона, и поэтому она попросила меня вызвать скорую. Оказалось, что это его сестра, а он очень обрадовался, что будет дядей, но испугался за сестру. Мы как-то с ними и сдружились тогда. Я навещала этого парня в больнице, затем мы стали общаться, начали гулять, встречаться. Сейчас он мой муж. А я беременна. Не знаю, как ему сказать об этом. Но телефон скорой и кровать рядом, так что ко всяким казусам я готова! © Не все поймут / VK
- Я ехала в полупустом автобусе. Там напротив сидел какой-то работяга и что-то бубнил. Потом вдруг его взгляд остановился на мне, и мужик воскликнул: «Ой, Софи Лорен в автобусе!» А я даже не улыбнулась в ответ. И вот я встаю и собираюсь выходить, как вдруг этот мужичок вскакивает и выбегает раньше меня из автобуса, останавливается и подает мне руку, комплименты отвешивает. Меня чуть не разорвало от гордости. А было мне в ту пору 39 лет. Ни раньше, ни позже я столько комплиментов не получала, это был прямо расцвет. Приятно вспомнить в свои 70. © no name / Dzen
- Ехала на работу и решила взять кофе. У меня было такое хорошее настроение, что я улыбнулась мимо проходившему парню. Мы шли в одно кафе. Там он купил мне кофе и сказал, что у него выдалось паршивенькое утро, но моя улыбка подняла ему настроение. Я была очень рада, что смогла сделать чей-то день лучше. © madlymusing / Reddit
Как будто в 39 женщина не имеет право получать больше комплиментов, чем в более юном возрасте
- Муж всегда дарил мне цветы. Просто так, без повода. А уж когда наступала весна, то тюльпаны дарил обязательно. После его гибели недели через две я шла по улице с детьми. Навстречу мальчик лет 10 с тюльпаном в руке. Я подумала, что в эту весну муж уже не сможет мне подарить цветы. И вдруг мальчик протягивает мне тюльпанчик. И, ничего не говоря, убегает к своей бабушке и уже потом машет мне рукой. Ни бабушку, ни его я не знаю. Так растерялась, что даже не успела ничего сказать. Они уже ушли. Спасибо им огромное. © А..К...2.8. / Dzen
- Путешествовала с другом. Мы пошли на ужин. Был очень красивый закат, на фоне которого мы хотели сфотографироваться. Попросили какого-то старичка нас щелкнуть. А когда потом просматривали фото, то чуть животы не надорвали от смеха. Незнакомец сделал кучу селфи своего лица. Спустя годы мы периодически пересылаем эти фото друг другу, чтобы поднять настроение. © objectsubjectverb / Reddit
- Сидела на летней площадке одного заведения. Ко мне подсел какой-то мужчина. Я не сразу его узнала. Оказалось, что это моя первая любовь еще со школы. Разговорились, начали вспоминать старое. Смеялись над тем, какие странные и милые были наши подростковые отношения. В какой-то момент он положил свою руку на мою и сказал: «Слушай, я думаю, что мы встретились не случайно. Ты не хочешь попробовать еще раз, только уже по-взрослому?» Я думала, это какой-то розыгрыш, но еще раз взглянула ему в глаза и поняла, что человек не шутит. Убрала руку и мягко объяснила, что я со своим парнем уже 5 лет счастлива в отношениях. © Карамель / VK
Какой продуман! Что ему мешало за эти годы ее разыскать, если еще не все остыло?
- Стою как-то возле дома, жду такси, которое должно уже было приехать 20 минут назад. Тогда не было никаких мобильных телефонов. Время почти 2 часа ночи, даже если опять поднимусь на 14 этаж и вызову, то приедет не раньше, чем через 30 минут, могу опоздать на самолет. Тут к дому подъезжает машина, выходит мужчина и направляется к подъезду. Проходя мимо меня, бросает: «Такси ждете?» Ответила, что жду, но такси нет. Тот предложил подвезти, и мы поехали. Даже денег не взял. А имени его я так и не узнала. Подумала, что раз живет в нашем доме, то обязательно встретимся, но ни разу его так и не увидела. В подъезде жила хорошая знакомая. Как-то сидим у нее, чай пьем. Рассказала ей эту историю, а она и говорит, что это ее брат, приезжал в гости, но уже уехал. Он ей тоже рассказал, что в 2 часа ночи девушку отвозил в аэропорт, и я ему понравилась, но он тоже даже имени не спросил. © Мишка Фанси / Dzen
- Когда мне было 14, мы с семьей поехали отдыхать в небольшой прибрежный город. Я сидела и рыдала на пляже, потому что накануне у меня нашли болезнь, которая поставила крест на моей спортивной карьере. Подошел какой-то серфер с цветком гибискуса, вплел мне его в волосы, указал рукой на прибой и сказал: «Все приходит и уходит, как эти волны. Просто поймай одну и доплывешь до берега». Не знаю, как он до этого додумался, но это было очень мило. © aussieidiot229 / Reddit
- Я однажды котенка от дома до работы под капотом довезла. Услышала тихое мяуканье, когда села в машину, но решила, что показалось. А на работе ко мне подошел коллега и сказал, что у меня под капотом кто-то мяукает. Оказалось, что мимо шли две девушки, услышали звуки и зашли в офис, чтобы найти хозяина машины. Когда я открыла капот, на меня смотрели два испуганных глаза на черной мордочке. Пока я держала в руках это ошалелое от страха чудо, пребывая в шоке от того, как я его не заметила, одна из девушек попросила забрать котенка себе. Ну я и отдала. Надеюсь, у него все хорошо сложилось. © HumanlikePotato / Pikabu
- Работала в редакции, приходилось возвращаться поздно, последним поездом метро. Выхожу на своей станции, трамваи уже не ходят. Ни души, идти две остановки. Топаю. Слышу сзади шаги. Я давай бежать, а шаги ускоряются. И вдруг меня берут в «клещи» два верзилы, могучие парни, и такие, мол, девушка, мы вас проводим. Ну, думаю, мне конец, и помочь некому. Что делать? Начала вслух жалобиться: «Ой, какие вы замечательные, спасибо, а дома ждет маленький сынишка, волнуется». Парни рассказали, что они компьютерщики, сейчас в командировке. А впереди дом, в котором огромный холл с лифтами. Довели меня до подъезда, попросили дать номер телефона. На радостях дала. Сказали, чтобы выпила чай. Прихожу, звонок: «Как добралась? Чаю выпила?» © Инкогнито 3332 / Dzen
- Мы с парнем встретились и пошли на свидание в боулинг. Все вроде было нормально, мы шутили, кидали шар. И потом меня вдруг накрыло. Я надумала себе, что он меня бросит, потому что я не выбила ни одного страйка... Закрылась в уборной и рыдала, повторяя себе фразу в голове: «Зачем ему девушка, которая не умеет кегли сбивать?!» Мой плач услышала какая-то незнакомка. Она поговорила со мной, успокоила, мы минут 10 болтали, а потом посмеялись. Обменялись контактами, разошлись, я вернулась к парню и выбила страйк! Но история не об успехах в боулинге, а о том, какие бывают добрые люди. © Не все поймут / VK
- Вышла как-то из машины на парковку супермаркета с младенцем на руках и разревелась. Я была измотана недостатком сна и попытками совместить работу и уход за ребенком. Подошла девушка и спросила, все ли в порядке. Я говорю, мол, да, все будет нормально, я обычно не реву на парковке. Она улыбнулась и сказала, что никто обычно так не делает. А потом обняла меня. Никогда этого не забуду. © roninchick / Reddit
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Комментарии
...Но история не об успехах в боулинге, а о том, какие бывают добрые люди...
История о прибабахнутой с тараканами в голове
милые истории. Какие-то от взрослых людей, какие-то - от подростков. Это видно. Но и тем, и другим запомнилось что-то хорошее и они этим поделились с нами. Спасибо за хорошее настроение
Некоторые истории странно преподнесены, ну да ладно, чего уж напрягаться, мы все равно тут))