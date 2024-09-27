16 историй о случайных встречах, после которых невольно хочется верить в чудеса

Иногда кажется, что случайная встреча со старым приятелем или с незнакомцем — это чудесное совпадение. Бывает такое, что это плацдарм для счастливого будущего, а порой это просто то, что нужно в конкретный момент. Герои нашей подборки побывали именно в таких ситуациях, где случайная встреча надолго оставила след в памяти.