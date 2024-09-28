15+ человек, которые лично убедились, что сдать или снять жилье не всегда бывает просто

Когда сдаешь или снимаешь жилье, никогда сразу не угадаешь, какой квартирант или арендодатель попадется. Некоторые умело притворяются милыми, а потом такое выкинут, что обалдеешь. От других, наоборот, неоднозначное впечатление, а проблем никаких. Люди постоянно делятся историями, как сдача или съем жилья обернулись для них приключением, в которое они вообще не мечтали попасть.