15+ человек, которые лично убедились, что сдать или снять жилье не всегда бывает просто
Истории
2 часа назад
Когда сдаешь или снимаешь жилье, никогда сразу не угадаешь, какой квартирант или арендодатель попадется. Некоторые умело притворяются милыми, а потом такое выкинут, что обалдеешь. От других, наоборот, неоднозначное впечатление, а проблем никаких. Люди постоянно делятся историями, как сдача или съем жилья обернулись для них приключением, в которое они вообще не мечтали попасть.
- Переехала в другой город, сняла квартиру. Документы в порядке, хозяева отличные. Познакомилась с парнем. Как-то заехали ко мне, а он в квартиру зашел и аж в лице переменился. Глазеет по сторонам, говорит: «Ну, неплохая квартирка». Отвечаю: «Ага, дорогая только». И тут парень выдает, что это, вообще-то, его квартира, и он ее сдает в три раза дешевле. © Подслушано / Ideer
- Сняла квартиру, но не заехала сразу, перевозила вещи. Однажды утром открываю входную дверь, а на моем диване лежит мужик. Я дверь не закрываю, на весь подъезд ругаюсь. Он так спокойно застегивает плащ, как будто бы все в порядке вещей, называет меня по имени и отчеству, отдает мне ключи и уходит. Оказалось, что это был брат владелицы квартиры. Этот товарищ раньше тут жил и, видимо, решил переночевать по старой памяти. Съел весь мой зефир в шоколаде. С травмой на всю жизнь меня этот эпизод, конечно, оставил.
- Выбирали квартиру поближе к школе сына, он только в первый класс пошел. Хозяйка была нормальная до тех пор, пока я не уехала в командировку. Она, как узнала, что муж с сыном одни, начала через день приходить, убирать, мыть посуду. Когда я у нее спросила: «Зачем?», невозмутимо ответила: «Я просто следила, чтобы твой муж никого не водил». А затем попросила оплатить этот присмотр и услуги по уборке. © Наталья / ADME
- Уже после подписания договора аренды, домовладелец заявил: он не хочет, чтобы я включал какие-либо электроприборы, когда я вне дома. Расспросив окружающих, я обнаружил, что большинство людей включают кондиционер в жару, чтобы, придя домой, сразу ощутить прохладу. У меня есть напольный вентилятор, я его включил. Прихожу домой — он выключен. То есть хозяин зашел в мое отсутствие. Чудесно. И как эту ситуацию разрулить, я не представляю. © Pinecone945 / Reddit
- Снимал квартиру, ремонт там делали лет 20 назад. С хозяйкой было оговорено, что я делаю ремонт в счет оплаты. В первые два месяца сделал спальню, без фанатизма, но качественно и аккуратно. И вот пришла хозяйка «за деньгами». Я ей показал свои труды и все чеки. А она мне как выдаст: «А ты почему ни пластиковые окна не поставил, ни трубы не поменял? Они ведь старые, вдруг затопишь соседей». © littlehorus / Pikabu
- Получила от бабушки квартиру в наследство. Сделала хороший ремонт и начала сдавать. Так за год сменилось уже 7 квартирантов. У каждого спрашиваю, мол, что не понравилось. Но все говорят: «Нашли получше». В итоге решила сама там пожить недельку. И тут оказалось, что какие-то коты каждую ночь собираются под окнами и орут так, будто это концерт на сто тысяч человек. Пыталась их прогнать — безрезультатно. Буду окна менять, чтобы шумоизоляцию улучшить. © Не все поймут / VK
- Тетя сдавала в городе квартиру, а сама жила в деревне за 50 км. Недалеко, конечно, но студентки, снявшие жилье, по каждой проблеме ей звонили. Точкой кипения стало, когда они попросили приехать и на балконе веревку для белья прибить. Тетка психанула, сказала, чтобы позвали одногруппников помочь. Потом, конечно, вместо мальчиков стали к ним приходить мужчины, а к одной вообще зачастил женатый мужик, супруга которого ходила к девчонкам скандалить. Соседям в итоге надоела эта «Санта-Барбара», они начали звонить тетке, чтобы она девок выселила. © мальвина / ADME
- Я помогал отцу подлатать одну квартиру, которую он сдавал. Мы обнаружили, что унитаз был засорен кучей игрушечных фигурок. Папа решил спросить ребенка арендатора, не он ли их туда закинул, а тот вдруг признался и извинился. Квартирант тут же отвел своего ребенка в другую комнату, и оттуда до нас донеслись его слова: «Никогда больше не предавай себя или своих близких. Если кто-то спросит, делал ли ты что-то подобное, ты должен все отрицать. Ты меня понял?» © _YourPariah_ / Reddit
- Мой отец был тем еще арендатором с прибабахом. Например, он красил кухонные шкафы в красный цвет в каждой квартире, которую мы снимали. Это было ужасно, потому он их не шлифовал, не грунтовал. Все потом отваливалось шмотками. А еще он красил нижнюю часть дома с внешней стороны в коричневый цвет, оттенок морской пены или в нежно-голубой. Надо сказать, что переезжали мы 16 раз, и он делал все это в каждом доме. © Lilliputian0513 / Reddit
- До того, как я сам начал сдавать жилье, помогал какое-то время другу. Как-то он позвал меня и попросил захватить с собой инструменты. Я приехал и обалдел: арендаторы оставили в квартире большое джакузи, нам нужно было как-то вытащить эту громадину из квартиры. В итоге пришлось его распилить, и мы так и не поняли, как те ребята умудрились затащить такое джакузи в квартиру. © Grouchy_Writer_Dude / Reddit
- Не понимаю привычки публично страдать и врать. Вот знакомая в истерике, просит моральной поддержки у подписчиков, а у нее их 250 человек. Из квартиры их с парнем выгоняют плохие хозяева! Опять нужно снимать что-то и переезжать, а цены теперь совсем другие! Только вот несколько лет назад я была на новоселье, где всем гостям было сказано, что договорились с хозяином жить до совершеннолетия его сына, так как жилье купили ему. Сын этот уже тогда был подростком, арендаторы на это согласились сами. А теперь хозяева стали плохими... И я постоянно такое вижу. Люди рассказывают тебе что-то, а потом в соцсети делают вид, что все иначе, устраивают цирк и выставляют себя жертвами. Это что за болезнь? Как называется? © Подслушано / Ideer
- Одна квартирантка съехала и оставила около 60 огромных нераспечатанных мешков сухого корма для собак. У нее не было собаки, и я теперь никогда не узнаю, почему она их оставила. Пришлось отдать в приют для животных, там были очень рады. © ostentia / Reddit
- С женой сдавали квартиру недорого, поэтому звонков и желающих посмотреть было очень много. Поначалу мы пытались разделить всех желающих на разное время, но после того как три человека подряд не пришли, передумали работать на чужой комфорт. И остальным говорили: «Посмотреть? Да, приезжайте до 9 вечера». Мы не хотели устраивать аукцион, но свое время как-то дороже. © Zorg1969 / Pikabu
- С первым жильцом мы год не виделись, он переводил деньги, а я писала ему: «Деньги пришли». Но он купил себе квартиру. Потом сдала какой-то семье, и начался кошмар. Денег на оплату нет и оправдание: «У нас же дети маленькие». Но машину новую при этом купили. После выселения они еще неделю требовали пустить их обратно. Они сломали все розетки и выключатели, плита была загажена до ужасного состояния, у стиральной машинки дверца вырвана, балконная дверь сломана, а самый ужас — клопы, которые остались жить у нас. © Оксана Шакирова / ADME
- Мой отчим пустил в свою квартиру пожить знакомых. Сдавать он не хотел, потому что ремонт был новый, а вот помочь не отказался. Мало того, что квартиру попортили, так еще предложили ему продать ее им же ниже рыночной стоимости. Видите ли, у них 2 детей тут родились, им нужно. © Подслушано / Ideer
- У меня была квартиросъемщица, которая, съезжая, забрала с собой новую игровую приставку, но при этом оставила фотографии своих детей и кружки с их лицами. К счастью, я знала, куда она переехала, поэтому подкинула ей коробку с ее личными вещами. Рука не поднялась выбросить их в мусорку. © TheLifemakers / Reddit
- Снимаю квартиру. В доме странная владелица: она сказала, что если кто спросит, то я ее племянница, а не арендатор. Я согласилась. А тут недавно у меня на целый день исчез свет, хотя обычно не выключают. Я заметила, что из всего дома света нет только в моей квартире. Позвонила хозяйке, она вызвала электриков, те сказали, что кто-то перерезал провод. А я в этот день видела, как сосед трепал провода в подъезде. Наверное, он и выключил умышленно мне свет. Даже немного пугающе здесь жить стало. © Не все поймут / VK
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