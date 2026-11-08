17 историй от людей, которые только устроились на работу и тут же стали героями офисных баек

Истории
08.11.2026
17 историй от людей, которые только устроились на работу и тут же стали героями офисных баек

Выходя на новое место, каждый мечтает произвести хорошее впечатление и поскорее стать своим среди новых сотрудников. Хочется выглядеть уверенно, не перепутать кабинеты и с первого раза запомнить всех коллег по именам. Но жизнь любит вносить свои коррективы: иногда случайная оплошность или смешное недоразумение в первые же часы делают новичка главной звездой разговоров за обеденным перерывом.

  • Я тогда только перевелась из небольшого филиала в главный офис, и в первый же день мне выдали новый компьютер — точнее, новый для меня. Я решила навести порядок и удалила оттуда все старые файлы. Вот только я не знала, что это была общая сетевая папка на весь офис! В итоге я случайно удалила вообще все, что там хранилось: документы всех сотрудников разом. Айтишники смогли восстановить 99% файлов, но кое-что все-таки пропало.
Тина Тэнтон
только что

к нам в филиал компании по разработке ПО пришёл парень на должность программиста, без опыта. тех.директор решил поставить его разбираться с платформой для сборки приложений. при этом дал доступ к общему для всех филиалов серверу. так этот товарищ за два часа умудрился вырубить её. пока была ночь в Штатах, где физически располагался сервер с платформой, админы другого филиала восстановили работу. а тех.директор потом дал ему задание развернуть платформу на сервере филиала. когда ему это удалось, платформу сборки местную стали использовать для всех проектов филиала.

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  • Я, когда выходил на нынешнюю работу почти 8 лет назад, очень сильно волновался, ночью накануне плохо спал, боялся, что не справлюсь. Когда я пришел, мой новый начальник, который также должен был проводить мое обучение, сказал так: «Дружище, у меня день рождения, поэтому сегодня обучать тебя у меня нет никакого настроения, так что на сегодня можешь быть свободен, но при этом этот день тебе будет засчитан как рабочий».
martingrey
  • В 18 лет устроилась помощницей в офис. Начальница у меня была строгая. Как-то я пришла в ярком шейном платке цвета фуксии, и она при всех меня пропесочила за дресс-код. В расстроенных чувствах ушла на перерыв. Минут через 15 смотрю — она подсаживается ко мне, а в руках — булочка с кофе: «Извини, пожалуйста, из-за клиентов в последнее время я немного на взводе. Ешь и можешь сегодня идти домой отдыхать. Такого больше не повторится». Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать.
ADME
Тина Тэнтон
только что

у меня подобный случай был. лето. жара до +40, в комнате, где мы работали, кондёр запрещено было включать. поэтому надела как-то майку на тонких бретельках. за неё я и получила выговор от начальницы отдела кадров за неподобающий дресс-код.

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«Сегодня первый день у нового сотрудника. Надеюсь, ей у нас понравится. Если нет — я хотя бы запомнюсь как „та, что принесла еду“»

nekrasova.ms
  • Помню свой первый день на кассе! Сразу после школы я устроилась на кухню в первую в нашем городе иностранную пиццерию. Заведение пользовалось супер-популярностью, народу всегда было море. И вот спустя пару недель случился форс-мажор: в самый час пик не вышел дополнительный кассир, единственный работавший уже не справлялся, а очередь тянулась аж на улицу. Менеджер смены буквально оттащил меня за рукав от нарезки продуктов, вручил ключи от кассового аппарата, за пару минут объяснил самое главное и испарился. А касса тогда была обычная, кнопочная: никаких штрихкодов как нынче, только бумажные банкноты и блюда под номерами. Рядом лежал огромный список с кодами, так что нужно было выслушать заказ, найти нужные номера, пробить все кнопками, выдать чеки, собрать подносы, а если чего-то не было в готовом виде — отправить заказ на кухню и потом еще не забыть, кому что отдать. И все это под непрерывный поток голодных людей! Но знаете что? Это было феерично. Уже через пару часов я работала на хорошей скорости, а через несколько дней закрывала заказов больше, чем основной кассир, хотя проводила за кассой меньше времени и параллельно продолжала работать на кухне.
  • В первый день на нынешней работе я нарядилась максимально по-офисному: приличная одежда, строгий вид — все как положено. Даже пришлось специально докупить вещи, потому что до этого я четыре года работала на удаленке. Прихожу, а там все ходят в спортивках, кто-то вообще в носках, потому что наш офис это, на минуточку, бывшая квартира! С тех пор я больше ни разу не надевала ничего официального. И знаете что? Это пока что мой лучший коллектив!
olenyasha96
  • В свой первый рабочий день в офисе я бежала, чтобы успеть ровно к 9.00. По пути встретила эйчара, которая спокойненько стояла в очереди за кофе у островка на первом этаже. Потом за мной спокойненько в лифт вошел мой руководитель, спросил, чего это я вся красная. Я ответила, что боялась опоздать. Он неловко промолчал. И тогда до меня дошло, что там всем было глубоко все равно, приду я ровно в девять или на пару минут позже.
apossuma
Тина Тэнтон
только что

это классно, когда есть свободное посещение. в том смысле, что если делаешь всё, что надо, можно приходить в своё время и работать в своём темпе. правда, при командной работе необходим какой-то промежуток времени, когда вся команда присутствует.

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  • Первый рабочий день в международной компании оказался совсем не таким, как я ожидала! HR лично встретила меня и поздравила с выходом на работу — было немного волнительно, но очень приятно. На старте мне вручили приветственный набор с фирменными подарками, выдали рабочие ноутбук и телефон, а коллеги то и дело подходили познакомиться и говорили: «Добро пожаловать в команду!» Но больше всего меня удивило другое: компания еще и полностью обеспечивает обустройство комфортного рабочего места у сотрудника дома!
saria_ibatullina
Тина Тэнтон
только что

компания, в которой я работала, обеспечивала не только курсы английского, но и возмещала до 20$ на обеды, до 15$ на интернет домашний, и 50% на спорт или другие хобби, но до 20$.

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  • В первый же рабочий день случайно задела коленом стол-холодильник и отключила его. Решила, что техника сломалась, вызвала мастера...и оплатила совет держать свои коленки при себе довольно-таки круглой суммой!
born.to.pie
Liou
только что

Обслуживание техники на рабочем месте сотрудник оплачивает из своего кармана? 🤔

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Такой вот первый день на новой работе

© SuperNothing90 / Reddit
Liou
только что

Если выбирать штаны по размеру, вероятность подобных неприятностей сильно снижается

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  • Работаю в социальном центре с пожилыми людьми. Некоторых бабушек и дедушек мы навещаем на дому, проводим занятия и помогаем разнообразить досуг. И вот однажды весной одна из моих подопечных бабулечек решила проветрить погреб, а чтобы не дуло, заботливо прикрыла вход ковром. Коллега спокойно прошел мимо, а я со всего разгона увязла в этой мамонтовой ловушке! Весь центр неделю потом хохотал.
mariahimelkemerowo
  • Свекровь присматривала семейное кафе в управление и попросила меня наняться поработать там один день, чтобы понять реальное положение дел. Дала мне название заведения, я нашла его в интернете и на следующий день явилась на место к шести утра. Сотрудницы, конечно, немного удивились моему появлению, но все же впустили меня и сразу отправили работать. Я честно трудилась целых два часа, пока одна из женщин наконец не подошла ко мне со словами: «Слушай, а ты уверена, что тебе нужно именно к нам? Кажется, ты должна быть в другом Charlie Ann’s». Оказалось, в пяти милях от нас находился еще один ресторан с точно таким же названием, причем никакой связи между заведениями не было! Зато позже они попытались заманить меня к себе на работу уже вполне официально. Видимо, двух часов случайной стажировки оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление!
  • Моя тетя недавно устроилась воспитательницей в детский сад. В первый же рабочий день она гуляла с группой малышей трех-четырех лет. В какой-то момент один мальчик взял ее за руку, и тетя спросила: «Ну что, как тебя зовут?» — «Алеша!» — уверенно ответил малыш. Она насторожилась: вроде бы никакого Алеши в списках не было. Она переспросила, точно ли его так зовут, но мальчик твердо стоял на своем. Когда пришло время возвращаться в группу, все дети зашли в здание, а тетя с Алешей последними шли за ручку. У входа их встретила заведующая: «Ну что, все на месте?» — «Да, все! Мы с Алешкой последние», — ответила тетя. «С каким еще Алешкой? Это же Даня!»
    Оказалось, малыш всем представлялся Алешей Поповичем.

Подруга устроилась в зоопарк и шлет мне вот такие фотографии своего первого рабочего дня

  • Моя первая оплачиваемая работа — помощница продавца мороженого. Нужно было таскать коробки от рефрижератора до морозилки на точке и помогать продавщице обслуживать покупателей. В конце смены она вдруг решила обвинить меня в том, что я съела несколько порций мороженого! А я его вообще не люблю и еще при устройстве на работу об этом предупредила. Слово за слово, и я начала активно отстаивать свои права, потому что эта мадам заявила, что выдаст мне за смену только половину уговоренного! Но тут как раз появился начальник, который давно искал повод ее уволить. В итоге, ее реально уволили, а я пошла домой с важным жизненным уроком, что оказывается, далеко не каждому взрослому человеку стоит доверять!
  • В первый рабочий день сразу после обеденного перерыва я застряла в лифте с новым начальником, коллегой, еще одним новичком и двумя сотрудниками из другого отдела. Я уже чувствовала, как подступает паника, но тут один из тех двоих сотрудников — высокий такой мужчина, ему даже в лифте приходилось сгибать голову, — разнервничался раньше меня. Пришлось срочно брать себя в руки и заводить разговор о моей недавней поездке в Шотландию. В итоге я где-то час рассказывала о путешествии, чтобы успокоить и себя, и его, пока нас не высвободили.

«Сегодня у меня первый день на новой работе. В прошлом мне не раз попадалось ужасное начальство, поэтому я очень переживала. Подхожу ко входной двери и вижу это. Кажется, на этот раз мне повезло с работой!»

«Добро пожаловать в команду, Николь» — прим. ADME

  • В 14 лет я устроился на свою первую работу — в новую столовую в маленьком городке. На собеседовании брали буквально всех, кто на него явился, так что место я получил без проблем. По идее, устраивался на позицию посудомойщика, но в первый же день, когда пришел на обучение, мне вручили стремянку и отправили устанавливать потолочные панели на кухне. Разумеется, я понятия не имел, как это делать, и в какой-то момент выронил одну из панелей из рук. Владелец заведения вспылил: вот как это так — четырнадцатилетний подросток не справляется с работой, которая не имеет ничего общего с мытьем посуды?! Устроил мне разнос, отправил домой и велел больше никогда не возвращаться.
  • Первая моя работа была в библиотеке. Мне было 18, но выглядела я лет на 12. Первый же посетитель буквально налетел на меня с громкими претензиями: оказалось, несколько дней назад его читательский билет заблокировали, и теперь он требовал немедленно объяснить почему. Мямлю: «Сегодня, если честно, мой первый рабочий день. Сейчас позову кого-нибудь, кто сможет вам помочь...» Тут он, конечно, сменил тон. Видимо, сообразил, что перед ним стоит девчонка, которая сама недавно в школу ходила. Но самое прекрасное ждало впереди: позже меня еще и отчитали за то, что я не знала, что произошло на прошлой неделе, когда я там даже не работала.
Тина Тэнтон
только что

это уже парадокс: ты должна была быть в курсе того, что было за месяц, год-два до тебя

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Первый рабочий день в качестве сисадмина. Что могло пойти не так? Да вообще все

© WhatamIwaitingfor / Reddit
  • Пока я искала постоянную работу, решила подыскать временную подработку через кадровое агентство. Пришла в офис, а мне и говорят: «Ой, мы забыли отменить заявку на временного сотрудника!» Но раз уж я добралась, решили все-таки дать мне работу на один день. И знаете, чем меня заняли? Мне поручили разбирать резюме кандидатов, которых собирались взять на постоянную должность, на которую, собственно, я и пришла работать! Но и это еще не все. Накануне я купила новую обувь и в тот день несколько раз еще и споткнулась прямо на глазах у всего офиса. В общем, устроила себе незабываемое знакомство с коллективом. Хотя, если честно, вряд ли меня все равно собирались оставлять!
  • Дядя устроил меня на работу на склад к своему другу — там шили платья. У меня с этим не было вообще никакого опыта, но это почему-то никого не смутило. Едва я явилась на место, как владелец посмотрел на меня и заявил: «Твой дядя сказал, что ты очень умная. А я как раз ищу толкового помощника, которого смогу обучить и сделать своей правой рукой в управлении производством». Здрасьте, приехали — я еще даже не успела толком осмотреться, а мне уже предлагают практически возглавить целое дело!

Как видите, рынок труда — это настоящий театр абсурда, где здравый смысл иногда берет отпуск. И фантазия работодателей, порой, кажется, не знает границ — от иных просьб прямо глаза на макушку лезут, минуя лоб с космической скоростью. Как у героев следующей статьи:

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