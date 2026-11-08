17 историй от людей, которые только устроились на работу и тут же стали героями офисных баек

к нам в филиал компании по разработке ПО пришёл парень на должность программиста, без опыта. тех.директор решил поставить его разбираться с платформой для сборки приложений. при этом дал доступ к общему для всех филиалов серверу. так этот товарищ за два часа умудрился вырубить её. пока была ночь в Штатах, где физически располагался сервер с платформой, админы другого филиала восстановили работу. а тех.директор потом дал ему задание развернуть платформу на сервере филиала. когда ему это удалось, платформу сборки местную стали использовать для всех проектов филиала.