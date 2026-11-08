к нам в филиал компании по разработке ПО пришёл парень на должность программиста, без опыта. тех.директор решил поставить его разбираться с платформой для сборки приложений. при этом дал доступ к общему для всех филиалов серверу. так этот товарищ за два часа умудрился вырубить её. пока была ночь в Штатах, где физически располагался сервер с платформой, админы другого филиала восстановили работу. а тех.директор потом дал ему задание развернуть платформу на сервере филиала. когда ему это удалось, платформу сборки местную стали использовать для всех проектов филиала.
17 историй от людей, которые только устроились на работу и тут же стали героями офисных баек
Выходя на новое место, каждый мечтает произвести хорошее впечатление и поскорее стать своим среди новых сотрудников. Хочется выглядеть уверенно, не перепутать кабинеты и с первого раза запомнить всех коллег по именам. Но жизнь любит вносить свои коррективы: иногда случайная оплошность или смешное недоразумение в первые же часы делают новичка главной звездой разговоров за обеденным перерывом.
- Я тогда только перевелась из небольшого филиала в главный офис, и в первый же день мне выдали новый компьютер — точнее, новый для меня. Я решила навести порядок и удалила оттуда все старые файлы. Вот только я не знала, что это была общая сетевая папка на весь офис! В итоге я случайно удалила вообще все, что там хранилось: документы всех сотрудников разом. Айтишники смогли восстановить 99% файлов, но кое-что все-таки пропало.
- Я, когда выходил на нынешнюю работу почти 8 лет назад, очень сильно волновался, ночью накануне плохо спал, боялся, что не справлюсь. Когда я пришел, мой новый начальник, который также должен был проводить мое обучение, сказал так: «Дружище, у меня день рождения, поэтому сегодня обучать тебя у меня нет никакого настроения, так что на сегодня можешь быть свободен, но при этом этот день тебе будет засчитан как рабочий».
- В 18 лет устроилась помощницей в офис. Начальница у меня была строгая. Как-то я пришла в ярком шейном платке цвета фуксии, и она при всех меня пропесочила за дресс-код. В расстроенных чувствах ушла на перерыв. Минут через 15 смотрю — она подсаживается ко мне, а в руках — булочка с кофе: «Извини, пожалуйста, из-за клиентов в последнее время я немного на взводе. Ешь и можешь сегодня идти домой отдыхать. Такого больше не повторится». Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать.
у меня подобный случай был. лето. жара до +40, в комнате, где мы работали, кондёр запрещено было включать. поэтому надела как-то майку на тонких бретельках. за неё я и получила выговор от начальницы отдела кадров за неподобающий дресс-код.
«Сегодня первый день у нового сотрудника. Надеюсь, ей у нас понравится. Если нет — я хотя бы запомнюсь как „та, что принесла еду“»
- Помню свой первый день на кассе! Сразу после школы я устроилась на кухню в первую в нашем городе иностранную пиццерию. Заведение пользовалось супер-популярностью, народу всегда было море. И вот спустя пару недель случился форс-мажор: в самый час пик не вышел дополнительный кассир, единственный работавший уже не справлялся, а очередь тянулась аж на улицу. Менеджер смены буквально оттащил меня за рукав от нарезки продуктов, вручил ключи от кассового аппарата, за пару минут объяснил самое главное и испарился. А касса тогда была обычная, кнопочная: никаких штрихкодов как нынче, только бумажные банкноты и блюда под номерами. Рядом лежал огромный список с кодами, так что нужно было выслушать заказ, найти нужные номера, пробить все кнопками, выдать чеки, собрать подносы, а если чего-то не было в готовом виде — отправить заказ на кухню и потом еще не забыть, кому что отдать. И все это под непрерывный поток голодных людей! Но знаете что? Это было феерично. Уже через пару часов я работала на хорошей скорости, а через несколько дней закрывала заказов больше, чем основной кассир, хотя проводила за кассой меньше времени и параллельно продолжала работать на кухне.
- В первый день на нынешней работе я нарядилась максимально по-офисному: приличная одежда, строгий вид — все как положено. Даже пришлось специально докупить вещи, потому что до этого я четыре года работала на удаленке. Прихожу, а там все ходят в спортивках, кто-то вообще в носках, потому что наш офис это, на минуточку, бывшая квартира! С тех пор я больше ни разу не надевала ничего официального. И знаете что? Это пока что мой лучший коллектив!
- В свой первый рабочий день в офисе я бежала, чтобы успеть ровно к 9.00. По пути встретила эйчара, которая спокойненько стояла в очереди за кофе у островка на первом этаже. Потом за мной спокойненько в лифт вошел мой руководитель, спросил, чего это я вся красная. Я ответила, что боялась опоздать. Он неловко промолчал. И тогда до меня дошло, что там всем было глубоко все равно, приду я ровно в девять или на пару минут позже.
это классно, когда есть свободное посещение. в том смысле, что если делаешь всё, что надо, можно приходить в своё время и работать в своём темпе. правда, при командной работе необходим какой-то промежуток времени, когда вся команда присутствует.
- Первый рабочий день в международной компании оказался совсем не таким, как я ожидала! HR лично встретила меня и поздравила с выходом на работу — было немного волнительно, но очень приятно. На старте мне вручили приветственный набор с фирменными подарками, выдали рабочие ноутбук и телефон, а коллеги то и дело подходили познакомиться и говорили: «Добро пожаловать в команду!» Но больше всего меня удивило другое: компания еще и полностью обеспечивает обустройство комфортного рабочего места у сотрудника дома!
компания, в которой я работала, обеспечивала не только курсы английского, но и возмещала до 20$ на обеды, до 15$ на интернет домашний, и 50% на спорт или другие хобби, но до 20$.
- В первый же рабочий день случайно задела коленом стол-холодильник и отключила его. Решила, что техника сломалась, вызвала мастера...и оплатила совет держать свои коленки при себе довольно-таки круглой суммой!
Обслуживание техники на рабочем месте сотрудник оплачивает из своего кармана? 🤔
Такой вот первый день на новой работе
Если выбирать штаны по размеру, вероятность подобных неприятностей сильно снижается
- Работаю в социальном центре с пожилыми людьми. Некоторых бабушек и дедушек мы навещаем на дому, проводим занятия и помогаем разнообразить досуг. И вот однажды весной одна из моих подопечных бабулечек решила проветрить погреб, а чтобы не дуло, заботливо прикрыла вход ковром. Коллега спокойно прошел мимо, а я со всего разгона увязла в этой мамонтовой ловушке! Весь центр неделю потом хохотал.
- Свекровь присматривала семейное кафе в управление и попросила меня наняться поработать там один день, чтобы понять реальное положение дел. Дала мне название заведения, я нашла его в интернете и на следующий день явилась на место к шести утра. Сотрудницы, конечно, немного удивились моему появлению, но все же впустили меня и сразу отправили работать. Я честно трудилась целых два часа, пока одна из женщин наконец не подошла ко мне со словами: «Слушай, а ты уверена, что тебе нужно именно к нам? Кажется, ты должна быть в другом Charlie Ann’s». Оказалось, в пяти милях от нас находился еще один ресторан с точно таким же названием, причем никакой связи между заведениями не было! Зато позже они попытались заманить меня к себе на работу уже вполне официально. Видимо, двух часов случайной стажировки оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление!
- Моя тетя недавно устроилась воспитательницей в детский сад. В первый же рабочий день она гуляла с группой малышей трех-четырех лет. В какой-то момент один мальчик взял ее за руку, и тетя спросила: «Ну что, как тебя зовут?» — «Алеша!» — уверенно ответил малыш. Она насторожилась: вроде бы никакого Алеши в списках не было. Она переспросила, точно ли его так зовут, но мальчик твердо стоял на своем. Когда пришло время возвращаться в группу, все дети зашли в здание, а тетя с Алешей последними шли за ручку. У входа их встретила заведующая: «Ну что, все на месте?» — «Да, все! Мы с Алешкой последние», — ответила тетя. «С каким еще Алешкой? Это же Даня!»
Оказалось, малыш всем представлялся Алешей Поповичем.
Подруга устроилась в зоопарк и шлет мне вот такие фотографии своего первого рабочего дня
- Моя первая оплачиваемая работа — помощница продавца мороженого. Нужно было таскать коробки от рефрижератора до морозилки на точке и помогать продавщице обслуживать покупателей. В конце смены она вдруг решила обвинить меня в том, что я съела несколько порций мороженого! А я его вообще не люблю и еще при устройстве на работу об этом предупредила. Слово за слово, и я начала активно отстаивать свои права, потому что эта мадам заявила, что выдаст мне за смену только половину уговоренного! Но тут как раз появился начальник, который давно искал повод ее уволить. В итоге, ее реально уволили, а я пошла домой с важным жизненным уроком, что оказывается, далеко не каждому взрослому человеку стоит доверять!
- В первый рабочий день сразу после обеденного перерыва я застряла в лифте с новым начальником, коллегой, еще одним новичком и двумя сотрудниками из другого отдела. Я уже чувствовала, как подступает паника, но тут один из тех двоих сотрудников — высокий такой мужчина, ему даже в лифте приходилось сгибать голову, — разнервничался раньше меня. Пришлось срочно брать себя в руки и заводить разговор о моей недавней поездке в Шотландию. В итоге я где-то час рассказывала о путешествии, чтобы успокоить и себя, и его, пока нас не высвободили.
«Сегодня у меня первый день на новой работе. В прошлом мне не раз попадалось ужасное начальство, поэтому я очень переживала. Подхожу ко входной двери и вижу это. Кажется, на этот раз мне повезло с работой!»
«Добро пожаловать в команду, Николь» — прим. ADME
- В 14 лет я устроился на свою первую работу — в новую столовую в маленьком городке. На собеседовании брали буквально всех, кто на него явился, так что место я получил без проблем. По идее, устраивался на позицию посудомойщика, но в первый же день, когда пришел на обучение, мне вручили стремянку и отправили устанавливать потолочные панели на кухне. Разумеется, я понятия не имел, как это делать, и в какой-то момент выронил одну из панелей из рук. Владелец заведения вспылил: вот как это так — четырнадцатилетний подросток не справляется с работой, которая не имеет ничего общего с мытьем посуды?! Устроил мне разнос, отправил домой и велел больше никогда не возвращаться.
- Первая моя работа была в библиотеке. Мне было 18, но выглядела я лет на 12. Первый же посетитель буквально налетел на меня с громкими претензиями: оказалось, несколько дней назад его читательский билет заблокировали, и теперь он требовал немедленно объяснить почему. Мямлю: «Сегодня, если честно, мой первый рабочий день. Сейчас позову кого-нибудь, кто сможет вам помочь...» Тут он, конечно, сменил тон. Видимо, сообразил, что перед ним стоит девчонка, которая сама недавно в школу ходила. Но самое прекрасное ждало впереди: позже меня еще и отчитали за то, что я не знала, что произошло на прошлой неделе, когда я там даже не работала.
это уже парадокс: ты должна была быть в курсе того, что было за месяц, год-два до тебя
Первый рабочий день в качестве сисадмина. Что могло пойти не так? Да вообще все
- Пока я искала постоянную работу, решила подыскать временную подработку через кадровое агентство. Пришла в офис, а мне и говорят: «Ой, мы забыли отменить заявку на временного сотрудника!» Но раз уж я добралась, решили все-таки дать мне работу на один день. И знаете, чем меня заняли? Мне поручили разбирать резюме кандидатов, которых собирались взять на постоянную должность, на которую, собственно, я и пришла работать! Но и это еще не все. Накануне я купила новую обувь и в тот день несколько раз еще и споткнулась прямо на глазах у всего офиса. В общем, устроила себе незабываемое знакомство с коллективом. Хотя, если честно, вряд ли меня все равно собирались оставлять!
- Дядя устроил меня на работу на склад к своему другу — там шили платья. У меня с этим не было вообще никакого опыта, но это почему-то никого не смутило. Едва я явилась на место, как владелец посмотрел на меня и заявил: «Твой дядя сказал, что ты очень умная. А я как раз ищу толкового помощника, которого смогу обучить и сделать своей правой рукой в управлении производством». Здрасьте, приехали — я еще даже не успела толком осмотреться, а мне уже предлагают практически возглавить целое дело!
Как видите, рынок труда — это настоящий театр абсурда, где здравый смысл иногда берет отпуск. И фантазия работодателей, порой, кажется, не знает границ — от иных просьб прямо глаза на макушку лезут, минуя лоб с космической скоростью. Как у героев следующей статьи: