6 деталей из иностранных домов, которые хочется воплотить у себя. И это просто
Иностранные интерьеры порой выглядят как картинки из глянцевых журналов, которые мы листали в детстве: стильно, ярко и будто бы совсем из другой жизни. На самом деле навести красоту у себя дома куда проще, чем кажется. Я решила опробовать некоторые хитрости на практике в обычной квартире. И вот, что из этого вышло!
В Финляндии гораздо практичнее подходят к убранству спальни
Финские дома славятся своими встроенными саунами и сушильными шкафами. Повторить это у себя дома — задача не из простых, но вот эту мини-хитрость адаптировать под себя легко! Дело в том, что там в пододеяльниках делают маленькие дырочки в углах для того, чтобы было легче вставлять одеяло. Поправить съехавшее одеяло — секундное действие. Мелочь, а приятно. И откладывать смену постельного белья аж до самого вечера не придется.
А чем помогут маленькие дырочки? Или комплектом идут пуговицы на одеяле?
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Знакомая была в Японии, рассказала, что в тамошних одеялах по углам и в середине длинной стороны - тканевые ленточки.
И то же самое внутри пододеяльника, надо их совместить и завязать. Тогда все держится и не уползает)
Частичку японского духа в свою квартиру внести гораздо проще, чем кажется
Тренд на минимализм не обошел интерьеры стороной. Японский стиль — это один из самых популярных и функциональных примеров этого направления. Больше воздуха в пространстве, низкая мебель и натуральные ткани. Но и тут не обошлось без декора. Глиняные вазы и керамика — это довольно доступный выбор для тех, кто хочет внести уюта и не перегрузить пространство. Я проявила немного вольности и приобрела керамические кружки. Смотрятся красиво, украшают полку, а еще из них можно пить кофе с корицей!
Следующее по списку — бамбуковые предметы декора. Корзинки, салфетки, подносы — все, чего пожелает душа. Перечисленное пришлось очень кстати, когда я взялась за переделку своей старенькой кухни. Темно-коричневый шкаф превратился в серые минималистичные полки, наполненные симпатичными безделушками. Краска водостойкая, так что за сохранность покрытия можно не переживать. Всего за пару дней получилась такая милота!
В турецких домах очень уютно и вкусно пахнет
Турки славятся своей гостеприимностью. Они обожаю встречать гостей, поэтому в турецких домах и квартирах много посадочных мест. Хозяева тщательно следят за чистотой, аккуратностью и уютом. Диваны и подушки часто моют специальными растворами, пылесосами. Кроме того, частая практика в Турции — одевать мягкую мебель в специальные покрывала и чехлы. Это защищает ее от пыли, грязи, крошек и шерсти любимых питомцев, а также облегчает уход.
Достаточно просто снять покрывало, наволочку или чехол и закинуть их в стирку. Для стирки непременно используются кондиционеры для белья, а некоторые добавляют вместо него смесь из соды, уксуса и капельки эфирного масла. Я подсмотрела это у своих друзей, когда училась в Турции. Эффект от такой смеси спорный, большинство все же пользуется обычным кондиционером для белья.
Конечно, диваны, накрытые покрывалом — это не диковинка. Многие бабушки давно и активно практикуют этот способ сохранить мебель. Но порой конфузы случаются.
- Подруга привезла мужа-турка к нам в родной город. Позвала их в гости. Провела их в зал, иду с кухни с угощениями и слышу, как он говорит: «Тут даже сесть некуда!» Захожу и с усмешкой: «Ну это вам, конечно, не хоромы, но места-то полно». И тут он вдруг подходит и говорит: «Нет, нет, я не в этом смысле! Просто диваны у тебя без покрывал, запылятся же! Жалко, красивые». После небольшого ступора мы разобрались, что он просто кривовато донес свою мысль. В Турции принято застилать диваны специальными покрывалами, а иногда даже чехлами. Их легко чистить и менять, а диваны таким образом не пылятся. Смотрится очень симпатично. Подружка потом показала, как это выглядит у них. Обещала привезти в подарок набор, раз мне понравилось, да и чтобы муж ее не беспокоился за мои диваны.
В английских домах есть специальное место, где можно просто спокойно и тихонько посидеть
«Уютные местечки»
Помните мем про то, что женщина, которая ночью сидит на кухне в халате — это больше не мама, а я сама? Так вот, для этого придумали специальное место. Тогда, как турки специально обустраивают вторую гостиную, предназначенную исключительно для того, чтобы принимать гостей, британцы отделяют пространство для индивидуального времяпровождения. Snug — это традиционный британский концепт небольшой и максимально уютной комнаты. В переводе snug означает «уютный», «укромный».
Здесь даже не обязательно социализироваться, заниматься чем-то полезным или приятным, например, хобби. Тут можно просто спокойно посидеть, выдохнуть и сделать паузу, которая на самом деле иногда бывает очень нужна. Этот тренд не трудно адаптировать под себя. В силу небольшой площади иногда нет возможности отделять для этого целую комнату, но уютный уголок можно организовать, визуально отделив пространство. Я, например, обустроила себе гнездышко на подоконнике — благо ширина стен в северных широтах позволяет это сделать.
Испанские интерьеры радуют глаз яркой плиткой
Характерная черта испанских и других средиземноморских интерьеров — яркая плитка с выраженным рисунком. Она придает пространству динамики и изюминки. Однако, качественная плитка стоит недешево, но можно обойтись и без крупных трат.
С помощью самоклеящейся плитки или панели вполне можно воплотить это буйство красок даже на съемном жилье. На маркетплейсах есть множество вариантов, цветов и текстур. Особо креативные могут даже замиксовать несколько видов такой плитки.
Сочетание нового и старого в домах Сингапура подстегивает достать бабушкин сундук
«Обожаю свежий эвкалипт и винтажные вазы»
Интерьеры в сингапурском стиле выделяются тем, как гармонично в них сочетаются современные и антикварные детали. В таком дизайне используются встроенные системы хранения и лаконичная мебель. Преобладают натуральные оттенки, живые растения и мягкое освещение. Минималистичное пространство с тем самым бабушкиным ковром — разве не идеально? И удобно, и душевно.
Вообще не понимаю мебель под старину, типа винтаж, ту же плитку с непреятными узорами, такие в 70х годах были, когда ничего другого собственно и не было. Чего достали, тому и радовались. Нафига все это сейчас? Вокруг столько стильной и современной мебели, плитки, посуды. Нафига весь хлам в доме? Хламу место на помойке, а в доме должно быть красиво и уютно.
На этой ностальгической нотке предлагаем вернуться домой и поэкспериментировать со своим пространством. Делитесь фотографиями своего уюта в комментариях! А если настроения шуршать бамбуковыми салфетками и покупать новые (или старые) вазы нет, то предлагаем окунуться в тепло домашних будней: