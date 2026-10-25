6 деталей из иностранных домов, которые хочется воплотить у себя. И это просто

Тренд на минимализм не обошел интерьеры стороной. Японский стиль — это один из самых популярных и функциональных примеров этого направления. Больше воздуха в пространстве, низкая мебель и натуральные ткани. Но и тут не обошлось без декора. Глиняные вазы и керамика — это довольно доступный выбор для тех, кто хочет внести уюта и не перегрузить пространство. Я проявила немного вольности и приобрела керамические кружки. Смотрятся красиво, украшают полку, а еще из них можно пить кофе с корицей!