14 семейных вещей в квартире, пропитанных теплом нескольких поколений
Самый вкусный чай — в чашке из бабушкиного сервиза, а связанный бабушкой плед согревает даже в самый холодный вечер. И повезло тому, кому по наследству достался старинный буфет или деревянный сундук: они не только украшают любой интерьер, но и символизируют связь поколений. Герои нашей статьи такие вещи берегут и пользуются ими, ведь в них живет частичка бабушкиного тепла.
Женщина унаследовала лампу от своей прапрапрабабушки. Посмотрите, какая красота!
Мужчина решил сделать предложение из-за квартиры, где живет избранница
- Я приманила мужика на «колхозный» интерьер. Минимализм мне не дается: от мамы — хрустальные вазы, от папы — коллекция фарфоровых слонов. Меня муженек заверил, что влюбился в мои глаза и характер, но жениться решил, только когда попал в квартиру и понял, что здесь его любимую кружку точно не выкинут за то, что она не подходит к бежевой кухне. Его первая жена именно так и сделала с подарком его коллег. А в моей квартире с коврами, панно и сувенирами прижились и его смешные тапки, и камень с рыбалки, и салфетница в виде робота. Вот уж не думала, что отсутствие модного вкуса в итоге поможет мне наладить личную жизнь!
Девушка сделала очень милую вышивку, используя бабушкины сережки
Сережки красивые, теперь редкие, можно было бы носить. А вышивку мало кто увидит, к тому же она была бы хороша и без серёжек.
Женщина неожиданно нашла обеденный гарнитур и буфет своих бабушки и дедушки в комиссионке
«Я много лет прожила вдали от родного города, но недавно вернулась и купила здесь дом. Пошла в комиссионку присмотреть мебель. Вижу — стоят стол, стулья и буфет, которые выглядят как-то подозрительно знакомо. Пригляделась — точно такие же были у моих бабушки с дедушкой! Звоню маме. Оказалось, что несколько лет назад они с тетей отдали эту мебель в этот магазин, и ее 5 лет никто не покупал. Конечно, я забрала домой весь комплект».
Мужчине стало жалко выбрасывать прабабушкин сундук, и он его отреставрировал. Старичок снова в деле!
Ах, ну прямо по живому. Ладно, уговорил, я, хоть и не умею, попробую тоже отреставрировать такой сундук.. Стоит у нас, покрытый миллионом слоёв половой коричневой краски, и выкинуть жалко, и взяться никто за него не может..
«В этом сундуке прабабушка моей жены хранила приданое, а потом бабушка — продукты. Потом дно прохудилось, сундук набили всяким хламом и отправили в сарай. Когда дом продали, меня попросили отвезти его на свалку. Еле погрузил в прицеп — сундук тяжеленный, деревянный! Еду и думаю: „Кто-то же его делал, старался“. Жалко его стало, отвез домой. Заменил сгнившие доски, снял краску, шлифанул, покрыл лаком. Теперь мы в нем всякие нужные вещи храним».
Эта стильная мебель досталась девушке от ее прабабушки, и новая владелица очень довольна тем, как сумела вписать ее в интерьер
Это больше похоже не на настоящий интерьер , а созданную миниатюру.. Все элементы выглядят игрушечными...
Девушка пользуется дорогим семейным фарфором каждый день. Как думаете, она поступает правильно?
- В наследство от бабушки мне достался фарфоровый сервиз. Я съехала от родителей, и когда на новоселье мне не хватило посуды, я этот сервиз достала. А потом смотрю и думаю: «А чего ему в шкафу-то стоять?» И стала пользоваться им каждый день. И вот как-то разговариваю с мамой по видеосвязи, а заодно ем. Она увидела фамильную тарелку и возмутилась: «Ты чего?! Это же семейная реликвия!» Я говорю: «Ну, это же мой сервиз. Хочу и пользуюсь!» Она мне потом купила набор повседневной посуды, но фарфором пользоваться я не перестала. Только маме моей не говорите!
Потрібно Користуватись!!! Реліквія!!!ЇКористуйтнсь!!!Насолоджуйтесь!!!РЕЧІІДЛЯ користування!!!і. насолоджуйтесь!!?
Женщина шьет уже 15 лет, но у нее впервые появился собственный уголок: стол принадлежал прабабушке, а верстак сделал для нее папа
В наследство от бабушки женщине достался ковер. Он оказался невероятно мягким на ощупь, и уже 8 лет лежит на полу в ее спальне. А красивый какой!
Бабушкина швейная машинка слушается только внука
- Когда-то бабушка купила швейную машинку, а я сидел рядом и вникал. Потом машинка сломалась, а вскоре и бабушки не стало. Несколько лет я решался, а потом взял и починил. Это было еще в начальной школе. С тех пор машинка слушается только меня, больше ее никто не трогает. Только я могу подшить шторы или починить джинсы.
Бабушкин цветок впервые зацвел!
Декабрист любит прохладу и свет и не любит, чтобы его часто передвигали.
- Я унаследовала это домашнее растение от своей прабабушки. Этот цветок был у нее столько, сколько я себя помню. Сначала он достался моей маме, чуть не зачах, и я забрала его себе. И впервые увидела, как он цветет! Я восприняла это, как привет от прабабушки...
Плед напомнил о бабушкиных объятиях
«Вчера вечером мне было холодно, я пошла искать чем укрыться и нашла плед, который связала крючком моя бабушка. Она дарила такие пледы родным и всегда говорила: „Когда будете укрываться, считайте, что это я вас обнимаю“. Плед был такой теплый, я согрелась и вспомнила, как бабушка любила меня. Она научила меня вязать крючком, и теперь я люблю это делать. Меня утешает мысль, что связанные нами вещи могут еще долго напоминать близким о нашей любви. Может, звучит банально, но вчера я словно снова побывала в бабушкиных объятиях. А ведь ее нет уже 18 лет».
Бабушка создала уникальную книгу рецептов
- У бабушки было пятеро детей. Она работала библиотекарем и много лет писала книгу с рецептами: что-то добавляла, что-то исправляла. Когда дети, а потом и внуки подрастали, она дарила каждому бумажную копию в переплете. Это стало нашей семейной традицией. Теперь у каждого члена нашей семьи есть такая книга, в том числе и у меня. Там нет каких-то уникальных рецептов, но эти записи мне невероятно дороги.
Девушка рассказала, что в последний год своей жизни бабушка ее парня сделала вышивку для каждого внука. А девушка сделала парню собственный подарок — оформила ее в раму
А вот и еще несколько статей про дорогие сердцу бабушкины вещи: