14 семейных вещей в квартире, пропитанных теплом нескольких поколений

«Вчера вечером мне было холодно, я пошла искать чем укрыться и нашла плед, который связала крючком моя бабушка. Она дарила такие пледы родным и всегда говорила: „Когда будете укрываться, считайте, что это я вас обнимаю“. Плед был такой теплый, я согрелась и вспомнила, как бабушка любила меня. Она научила меня вязать крючком, и теперь я люблю это делать. Меня утешает мысль, что связанные нами вещи могут еще долго напоминать близким о нашей любви. Может, звучит банально, но вчера я словно снова побывала в бабушкиных объятиях. А ведь ее нет уже 18 лет».