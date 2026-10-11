Я разбирала коробку, доставшуюся в наследство от бабушки, и получила кое-что более ценное, чем колечки да брошки

Перед вами древний калькулятор — арифмометр. Эта вещь досталась мне от дедушки. Дедушка мой нежно меня любил и с самого детства защищал от всех и вся. И даже разрешал пользоваться этим прибором, хотя я в детстве плохо понимала, как это работает. А еще, приходя домой, он каждый раз передавал мне «посылку от зайчика». Это могла быть маленькая шоколадка или киндер-сюрприз по праздникам. И даже когда мне было уже за 20 лет, дедушка все равно меня баловал своими подарками. Теперь этот механический калькулятор и по совместительству тяжелый артефакт будет жить у меня на книжной полке и напоминать о дедушке.