Я разбирала коробку, доставшуюся в наследство от бабушки, и получила кое-что более ценное, чем колечки да брошки
«Оленька, просыпайся!» Как вспомню эти чудесные утра на каникулах у бабушки, так сразу улыбка расцветает на пол-лица: солнышко ласково светит в окошко, бабушка жарит оладьи, а на столе меня уже ждет чашка чая. И идти сегодня никуда не надо. Эх, счастливые моменты! Но не только они остались в моей памяти. Вот я держу коробку с бабушкиными вещами и понимаю, что они так же хранят тепло ее рук, как и прежде. Но что там, кроме пожелтевших фотокарточек и старых записок? Давайте смотреть вместе.
Эту блестящую загадочную шкатулку я помню с самого детства
Меня всегда очень привлекала ее глянцевая поверхность. Эта волшебная сказка, сюжет которой я не знала, заставляла меня фантазировать каждый раз, как я брала ее в руки. Нет, там не было украшений или бриллиантов — бабушка хранила в этой шкатулке свои документы, какие-то важные бумажки, я с трепетом и очень бережно относилась к этой вещи и думать не думала, что когда-нибудь она окажется в моем доме.
А вот эта железная кракозябра была среди других непонятных железок, и я, правда, пыталась догадаться сама, что это такое
Разбирая коробку с какими-то предметами быта, назначение которых мне было мало или вообще неизвестно, я наткнулась на такое изобретение. Сперва мне хотелось проверить свой интеллект: я честно тыкалась в каждый угол квартиры и примеряла в любой непонятной ситуации. Потом сдалась и полезла в интернет. И что вы думаете? Это просто сокровище! А если учесть, что от запаха и вкуса фаршированных перцев я теряю волю — ну вы меня понимаете. Нет? Эта штука нужна, чтоб доставать из перцев семена!
Легко, быстро и без поломок самого перца! Вот что-то, а эту приспособу я полюбила всем сердцем. Кстати, если любите фаршированные перцы — ловите секрет моей бабули: обжариваем лук и морковь, а затем прямо в эту сковородку добавляем фарш и обжариваем его немного. А уже после насыпаем рис, добавляем воды с разведенной в ней томатной пастой и тушим. В состоянии, когда рис будет «аль денте», начинку можно засовывать в подготовленные перцы. Так время готовки сократится, а рис гарантированно будет готов. Сверху на каждый перчик положите еще крышечку из кругляшка помидора, и перец получится сочный и вкусный.
Я рис отвариваю, фарш не обжариваю, но слегка обжариваю фаршированные перцы, а потом тушу. Люблю ассорти делать: фарширую перцы, помидоры, баклажаны, обжариваю их и тушу все вместе.. Хотя и по отдельности тоже вкусно.
Шерстяные народные мотивы под ногами
Такие ковры в моем детстве лежали в каждом частном доме и почти в каждой квартире. Такие ковры с национальным колоритом (а у меня еще три больших полосатых есть) сделаны из шерсти. Из плюсов — он очень теплый. Каждую осень я стелю его у кровати, и моим ногам комфортно. А еще, конечно, приятная ностальгия по временам, когда я была у бабули на каникулах, согревает пуще вязаного свитера в холодный осенний вечер. Из минусов — на этот ковер цепляется шерсть моих котов, но он от этого только теплее становится, не так ли?
А мы подобные коврики распускали, нитки стирали и вязали себе вещи в старое дефицитное время=))
Не оренбургский, не пуховый, но зато какой шикарный!
Платки раньше были у каждой уважающей себя взрослой женщины. Их носили и носят до сих пор. Когда я откопала в бабулином сундуке залежи этих платков, я вскинула руки и начала радоваться, как ребенок! Посудите сами: шерсть натуральная, цвета яркие, можно носить как на шее, так и на голове, если очень захочется. Собственно так я и делаю: как только наступает осень и до самой весны — ношу эти платки, стилизуя с современными вещами, и чувствую тепло бабушкиных рук.
Время разбирать посуду
В детстве я, как и многие в то время, не могла причислить нашу семью к богатым. Всякое бывало, выросла я небалованной. Потому и бриллиантов с золотом в плинтусах и заначках мы не искали. Радовали и радуют до сих пор простые человеческие радости: погладить кошку, съесть горячий от солнца помидор прямо с грядки и выпить кружечку холодного молока. Когда-то ба наливала мне молоко в эту чашечку-куколку, чтобы развлечь меня во время завтрака, и это было так круто! Теперь-то я понимаю, что по-настоящему ты богат, когда рядом с тобой все твои любимые люди.
Все пересчитаем!
Перед вами древний калькулятор — арифмометр. Эта вещь досталась мне от дедушки. Дедушка мой нежно меня любил и с самого детства защищал от всех и вся. И даже разрешал пользоваться этим прибором, хотя я в детстве плохо понимала, как это работает. А еще, приходя домой, он каждый раз передавал мне «посылку от зайчика». Это могла быть маленькая шоколадка или киндер-сюрприз по праздникам. И даже когда мне было уже за 20 лет, дедушка все равно меня баловал своими подарками. Теперь этот механический калькулятор и по совместительству тяжелый артефакт будет жить у меня на книжной полке и напоминать о дедушке.
И напоследок оставила самое-самое — старый пленочный фотоаппарат
Знаю, что такие собирали сироты и сложные дети. Фотоаппарат шикарный, не одну пленку на нем отсняла в Питере
Перебирала бабушкины вещи и в комоде на самом дне нашла старую мыльницу с пленкой внутри — оставалось 7 кадров. Досняла пленку в отпуске и отдала на проявку. Забрала из печати и ахнула: на бабушкиных фото та же набережная, на которой я сделала последние фото, только лет 20 назад. И моя 70-летняя бабушка, счастливая, загорелая, держит за руку какого-то мужчину. На другом снимке они уже обнимаются у моря. Позвонила маме. Та помолчала и выдала: «Так это же дядя Миша. Бабушкина большая тайна». Оказалось, в 70 лет бабуля встретила любовь и несколько лет тайком ездила с ним именно на этот курорт. А я случайно досняла их пленку в том же самом месте.
Наследство — оно ведь бывает разным. Кто-то получает денежки или фамильные бриллианты, трешку в центре или старый гараж на окраине, а кто-то — старую шкатулку, забавный кухонный гаджет и проявленную пленку, которая открыла родного человека с другой стороны. И верите, я бы ни за что не променяла эти простые радости ни на какие алмазы.
Авторский опыт ценится везде, предлагаем и вам погрузиться в наши эксперименты:
Комментарии
Самое ценное это наши эмоции, то да, не купишь ни за какие деньги. Но с другой стороны, деньги тоже вызывают эмоции😄