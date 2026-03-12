Честный рассказ о том, как я расхламлялась. Жизнь стала приятнее, а отношения в семье — душевнее

«Это нельзя выбрасывать!» — кричала во мне каждая клеточка. Ну и что, что в руке был всего лишь пластиковый голубой бегемотик. Да-да, тот самый, из шоколадного яйца. В тот момент я поняла: если я не могу расстаться даже с куском пластика, то я официально в ловушке.

А передо мной на кровати, полностью закрывая собой плед — да так, что нельзя было разглядеть даже его рисунка, — лежали горы вещей. Не очень чистые домашние, те, что один раз надела, еще совсем новые в шуршащих пакетах, плюс какие-то непрозрачные коробки, и все это вперемешку с проводами, косметикой и плойкой для волос, которой я даже не пользуюсь! Я схватилась за свою лохматую голову.

Я обожаю эти маленькие, а порой не очень, маячки памяти, пускай имеющие ценность только для меня. Дома у меня все, как в таких случаях положено: полочки, уставленные фигурками; стены, наглухо завешенные плакатами и открытками; коробочки, сундучки, ловцы снов, ловцы солнца, просто колокольчики всех мастей.

Да, кто-то ходит в киношку, кто-то добирается до театра, как вариант — в клуб пятничным вечером. А мое «гилти плеже» — это сайты объявлений. Светящийся кувшин из уранового стекла? Сюда! Маечка в стразах из бурной юности, пусть и на размер меньше? Куплено. Шеффлера гигантских размеров, хоть у меня и северная сторона? Да на последние деньги!