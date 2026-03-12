Честный рассказ о том, как я расхламлялась. Жизнь стала приятнее, а отношения в семье — душевнее
Мама всегда говорила, что я плюшкин. Ну, так оно и есть, чего греха таить. Долгое время мой дом был моим убежищем и одновременно моей ловушкой. Я хранила все вещи как осколки памяти, пока не пришло время разбрасывать камни. Приятно познакомиться, я — тот самый человек, которому все пригождается. Когда-нибудь. Обязательно. Но все имеет свой конец, и в один прекрасный день я решилась на расхламление. Вот моя честная история.
«Это нельзя выбрасывать!» — кричала во мне каждая клеточка. Ну и что, что в руке был всего лишь пластиковый голубой бегемотик. Да-да, тот самый, из шоколадного яйца. В тот момент я поняла: если я не могу расстаться даже с куском пластика, то я официально в ловушке.
А передо мной на кровати, полностью закрывая собой плед — да так, что нельзя было разглядеть даже его рисунка, — лежали горы вещей. Не очень чистые домашние, те, что один раз надела, еще совсем новые в шуршащих пакетах, плюс какие-то непрозрачные коробки, и все это вперемешку с проводами, косметикой и плойкой для волос, которой я даже не пользуюсь! Я схватилась за свою лохматую голову.
Я обожаю эти маленькие, а порой не очень, маячки памяти, пускай имеющие ценность только для меня. Дома у меня все, как в таких случаях положено: полочки, уставленные фигурками; стены, наглухо завешенные плакатами и открытками; коробочки, сундучки, ловцы снов, ловцы солнца, просто колокольчики всех мастей.
Да, кто-то ходит в киношку, кто-то добирается до театра, как вариант — в клуб пятничным вечером. А мое «гилти плеже» — это сайты объявлений. Светящийся кувшин из уранового стекла? Сюда! Маечка в стразах из бурной юности, пусть и на размер меньше? Куплено. Шеффлера гигантских размеров, хоть у меня и северная сторона? Да на последние деньги!
Сезон скидок зря не прошел, я купила все, до чего смогла дотянуться: химию, маечки, бусики и даже патчи на пять лет вперед в огромной банке. Когда делала уборку — патчи эти под тумбочку засунула. Тут слышу мужа: «Оля-я-я! Срочно!» Бегу в спальню, муж растерянный, пальцем на пол показывает и такой: «Что это такое?» А там лужа слизи из банки вытекла. Он подумал, что чертовщина какая-то, испугался сильно. Как бы я с этим помогла — тоже вопрос, но смеялись мы долго.
Понятно, что дыру внутри сложно заполнить, ну а вещами — тем более. И так бы это длилось еще долго, если б вдруг средь бела дня не раздался звоночек. Я бы хотела сказать — тревожный, но он был обычным: дзынь-дзынь!
Но все же я ахнула! Потому что телефон оповестил о сообщении от драгоценной, проверенной временем подружки Таи. Она уехала из страны давным-давно и далеко, но с горизонта не исчезла: мы с удовольствием общались несколько раз в неделю. А тут — о чудо! — Тая из своей далекой то ли Намибии, то ли Эфиопии собирается нагрянуть на малую родину и, соответственно, остановиться у меня.
Но тут есть загвоздочка: понятия о чистоте у меня и у Таи отличаются монументально. В ее доме полы моются дважды в день, а в моем — дважды в неделю. Тут еще работы навалилось со всех сторон по самое не балуйся, мужа сутками тоже дома не бывает, а если и бывает — то набегами на холодильник. Плюс два кота и моя дурацкая привычка: забыв что-то перед выходом, заходить в обуви прямо в квартиру.
Это была катастрофа. Я днями и ночами мечтала увидеть любимую подругу последние два года и была готова буквально на все, лишь бы она вновь озарила своим присутствием мою грешную жизнь. Так что я выдохнула и принялась за дело.
Уборка нависала надо мной дамокловым мечом, а время бежало без оглядки. Таю надо было встретить уже послезавтра и очень ранним утром. Ну, допустим, встречу я ее без проблем. А что дальше-то? В моей квартире настоящий Вавилон, и быстро это не исправить, но выбора не было.
Чтобы можно было хотя бы пройти из коридора на кухню — пришлось полдня складывать в коробки самые разные вещи: пакеты с пакетами, открытки, детали от старой люстры, и целую гору косметики, которую однажды увидела у какой-то девушки-блогера и, конечно, купила. Спойлер: косметика мне не подошла, а я, похоже, очень внушаемый человек.
Во время уборки я нашла: и дорогущие джинсы с этикеткой, и пару мятых купюр в кармане той самой весенней куртки, и даже мамину школьную форму. В какой-то момент у меня дрогнуло сердце. Все потому, что где-то среди документов я отыскала мамин дневник беременности. Она записывала все, пока ходила со мной. Понятно, что этот артефакт, в отличие от джинсов и школьной формы, я оставила себе. А еще откопала ту самую бирку, которую прицепили мне на ногу, стоило появиться на свет. Я держала во внезапно дрожащих руках этот клеенчатый квадратик, и казалось, что в этот момент я снова маленькая и защищенная, а не взрослая женщина среди гор, но не Гималаев, а хлама.
Да, я все никак не могла оправиться от потери мамы. Она ушла, и заботиться стало не о ком. А о себе я заботиться, как выяснилось, не умею. Несколько месяцев я тратила все свои деньги, оставляя только на коммуналку и корм для котов. Забирала себе в берлогу почти все, что отдавали даром в радиусе трех километров. Мой дом стал убежищем, в котором я пряталась от реальности — и весьма успешно, надо сказать: благо работа на удаленке это позволяла.
Собрав по минимуму мусор и вещи, я, конечно, устала зверски. Бедная швабра-губка измочалилась в ноль, жидкость для мытья зеркал закончилась полностью, и все равно нельзя сказать, что в доме идеально чисто. Только ради этой женщины я могла совершить такой подвиг! Квартира преобразилась, хоть до норвежского минимализма было еще ой как далеко!
Коты весело тыгыдыкали в такт пылесосу, я, как говорится, путала педали, но убирала — через «не могу» и «не хочу». Спустя неизмеримое количество времени я вздохнула, стерла пот со лба и огляделась: а знаете, терпимо! Ну да, кое-где все еще кучковались вещи, и в холодильнике не все полки сияли чистотой, но позвать в гости человека уже было можно без излишних угрызений совести. Мы с котами (их я нарядила в праздничные ошейники с колокольчиками), наверное, готовы. Наконец-то.
Настало роковое утро. Я в самой новой футболке с каким-то жутким рисунком, нервная, но на удивление очень пунктуальная, стою у здания аэропорта. Вижу рыжую голову среди сотен других, и сердце мое бьется быстрее.
Дальше все как в тумане: бурная встреча, мокрая трасса, придорожное кафе с лучшими в мире вертутами, и Тая с набитыми щеками все твердит, как она по всему этому соскучилась. Я давлю из себя какие-то шутки и кривую улыбку, потому что, ну, переживаю! Все отговорки и социально приличные объяснения бардаку дома уже закончились. Осталось самое сложное — показать и, наверное, сказать правду.
Вот мы и приехали. Я открываю дверь, Тая залетает, что-то громогласно вещая, как и всегда, не глядя ныряет в тапочки и идет на кухню ставить чайник. Я аж зажмурилась. Страшно было увидеть ее осуждающий взгляд. Робко захожу следом, а Тая смотрит на фотку мамы, которую я поставила на видное место когда-то. Смотрит, смотрит, вздыхает и вдруг крепко-крепко меня обнимает.
Мы простояли так несколько минут. Она не из тех, кто любит обниматься, я тоже дикая, но эти объятия лечили что-то внутри. И тут я поняла: да ничего не надо объяснять. Все в порядке. Знаете, не так-то просто найти «своих» и успокоиться, но, кажется, у меня это получилось!
За то время, что Тая у меня гостила, мы много, очень много разговаривали обо всем. А еще с ее помощью и поддержкой мы практически расхламили мое жилище. Неношеное продали через интернет, ненужное — вынесли на помойку. Что говорить: мы помыли окна, причем во всей квартире! Дышать, а главное, жить стало куда проще. И вроде бы — та же квартира, тот же старенький диван и столик на скрипучих колесиках. Но теперь это уже уютный дом, в котором всем без исключения тепло и хорошо.
Таин отпуск пролетал со скоростью света, ведь забот и развлечений (должна же я была устроить и культурную программу!) было очень много. Мне так не хотелось, чтобы она уезжала! Однако этого было не избежать, и вот я уже машу рукой на прощанье своей дорогой подруге. Она вновь уезжает, а я остаюсь. Немножко приуныла и поехала домой. А дом меня встретил свежестью и уютом, еще пахло свежесваренным кофе, который мы пили перед отъездом. Коты в нарядных ошейниках привычно встречали у дверей — ведь последние полтора часа их никто не кормил. Но я ощутила всем сердцем, верно говорят: порядок в доме — порядок в голове.
План действий в голове уже созрел, потому что все разложили по полочкам: за какую статью взяться, что поесть на ужин, и день, когда, наконец, я попаду к зубному. Да, сразу со снимком.
А в доме у нас завелись простые, но эффективные привычки: посуда моется сразу после еды, а вещи стираются стабильно раз в неделю, а не накапливаются в корзине. Муж меня поддержал, увидев, как я стараюсь: что не работало — починил, что болталось — прикрутил, и дома стало куда уютнее. Не говоря уже о том, что совместное приведение жилья в порядок сплотило нас, и даже будто вернуло немного в те времена, когда отношения только начинались. Посчитав, сколько я тратила на вещи, которые мне не нужны, чисто по импульсу, я немного опешила, честно. А вот деньгами от продажи лишних вещей я погасила часть кредита, оставшуюся после ревизии косметику начала активно использовать. Кстати, да, насильно приучила себя к этой вашей утренней рутине. Минимальной, но все же. Так забавно, что любовь к себе началась с банальной уборки. Но это сработало.
