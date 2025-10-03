17 фото до и после уборки, которые мотивируют лучше любого коуча
Порядок в доме — это порядок в голове, но если в доме перманентный хаос, то и в голове творится настоящий бардак. Но мы не будем читать вам лекции о тайм-менеджменте. А покажем подборку снимков «До и После», которые вдохновляют сильнее, чем любой коуч. Листайте вниз и почувствуйте, как теперь легко дышится! В конце статьи вас ждет бонус: интересный лайфхак, как начать уборку.
«Разница между этими фото всего час»
«После сложного периода квартира выглядела плохо. 8 часов труда, и вот что вышло»
«Мне 15 лет, и меня достал вечный бардак дома. Хочу, чтобы моя семья жила в чистоте. Я прогуляла школу и вот чего добилась»
Удивительно что девочка, живя в таком бардаке, обращает внимание на беспорядок. Обычно если с детства ребёнка не приучают к аккуратности, то дети не видят этот балаган.
«Я очень постаралась, и теперь моя спальня выглядит так»
ой... а что это, желтое и носатое, справа от постели? Они приходят за теми, кто долго не делал уборку?
«Началась уборка в 10 утра, а закончилась в 6 вечера»
- Ты машина, не иначе. © skelly1224 / Reddit
«За пять часов я убрала спальню, помыв в ней даже стены»
«На моей кухне взорвался пакет молока»
На кухне взорвался пакет молока,
Он не выдержал грязи и бардака !
Вступил он бесстрашно в последний бой
И ради порядка пожертвовал собой.
- Это прогресс первого дня? Да вы звезда! © scattywampus / Redit
«Сегодня я занялась нашей гостиной, это потрясающее чувство»
- Мне хочется свернуться калачиком на этом диване. © starbellbabybena / Reddit
«На уборку у меня ушли все выходные»
- Я не могу поверить в такое преображение © sarahmiyoko / Reddit
«У меня 4 комнаты, но я решил начать с кухни»
- Не могла сдержать улыбку, когда увидела фото «После». © OpeningVanilla9089 / Reddit
- Я хочу, чтоб моя кухня выглядела так же. © Available_Eye_3161 / Reddit
«Разгребаю свою гостиную»
Когда деньги, отложенные на покупку мебели - потратил на доставку)
- Похоже, вы еще кое-что выбросили. © DecisionOk5487 / Reddit
«Ну что, погнали!»
- Да как ты это сделала? © Livid_Role_8948 / Reddit
- Я не была готова к таким фотографиям «после», это шок! © BelovedCarrot / Reddit
«Неделя выдалась длинная, но я нашла в себе силы засучить рукава»
- Что за роскошь эта столешница! © mkbutterfly / Reddit
«Наконец-то руки дошли и до ванной»
- А что это за розовая штучка на твоем кране? © Butterscotch8721 / Reddit
«Я начала уборку с кухни и теперь меня не остановить»
«Чистый в комнате только этот угол, но это уже победа»
- Твой симпатичный французик так гордится тобой! © Fit-Theory-1004 / Reddit
Бонус
«Мне всегда сложно выбрать, с чего начать уборку. Я решила бросать кубик, расписав, какая цифра какой комнате соответствует»
Игра «Наведи порядок в своей обители»:
- Кухня
- Столовая
- Гостиная
- Ванная комната
- Спальня
- Гараж
— Брось кубик
— Займись уборкой в течение 1 часа в соответствующем помещении. (Примечание ADME)
«И вот что получилось! Планирую повторить этот опыт на этой неделе»
Эти фото доказывают, что победа над хаосом возможна. Так что хватит ждать понедельника или особого знака. Нажмите свою собственную кнопку «Перезагрузка», и жизнь вам улыбнется. Лайк, если готовы прямо сейчас взяться за тряпку.
Комментарии
Я так часто вижу подобные фото с реддита, что думаю, это просто у них в обычае, так жить. Сомневаюсь, что у каждого второго там настоящая депрессия.
Мне страшно смотреть на эти фото! Обычно их подписывают, что, мол, была депрессия, теперь наступила ремиссия и вот я... Но ведь этого не было бы, если бы сразу клали вещь на место. Это действие должно быть с детства доведено до автоматизма. Это как в постах, где радуются вымытой горе посуде. Ну блин, вымыть одну чашку и одну тарелку! Зачем копить-то, если все равно тебе же мыть придётся. Не понимаю!
Острая для меня тема. В доме близкого человека, какой-то свинарник. Как в передачах, когда показывают треш внутри жилища. Я всегда поддерживала чистоту (в чём никак не помогали), пока не съехала оттуда. Потом периодически приходила и делала уборку. Но одно дело, просто поддерживать, а другое разгребать, мыть, драить, чистить. Например, вещи раскиданы повсюду, даже непригодные, ведь "всё нужное", если мусор переваливается через пакет, будут кидать сверху и мимо. Ходить в уличной обуви по квартире, вне зависимости от погоды на улице, завалить постель барахлом и спать с краю, ведь "стало мало места", загваздать плиту так, что это начинает дымить при включении. И всё подобное. Я терпеть не могу уборку, особенно генеральную, но старалась помогать, раз просят. Только человеку всё равно. Сидит спокойно и ждёт, когда снова станет чище, чтобы тут же устроить бардак. И я не выдержала, перестала пытаться. Я понимаю, что это явное расстройство, нужна какая-то психологическая помощь, но насильно ничего не сделаешь, а разговорами повлиять не удалось.
Э.Успенский
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама проходит в дом,
Мама глядит кругом.
- Был на квартиру налёт ?
- Нет.
- К нам заходил бегемот ?
- Нет.
- Может быть, дом не наш ?
- Наш.
- Может, не наш этаж ?
- Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко.
- Значит, это не обвал ?
- Нет.
- Слон у нас не танцевал ?
- Нет.
- Очень рада.
Оказалось,
Я напрасно волновалась !