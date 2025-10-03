17 фото до и после уборки, которые мотивируют лучше любого коуча

Острая для меня тема. В доме близкого человека, какой-то свинарник. Как в передачах, когда показывают треш внутри жилища. Я всегда поддерживала чистоту (в чём никак не помогали), пока не съехала оттуда. Потом периодически приходила и делала уборку. Но одно дело, просто поддерживать, а другое разгребать, мыть, драить, чистить. Например, вещи раскиданы повсюду, даже непригодные, ведь "всё нужное", если мусор переваливается через пакет, будут кидать сверху и мимо. Ходить в уличной обуви по квартире, вне зависимости от погоды на улице, завалить постель барахлом и спать с краю, ведь "стало мало места", загваздать плиту так, что это начинает дымить при включении. И всё подобное. Я терпеть не могу уборку, особенно генеральную, но старалась помогать, раз просят. Только человеку всё равно. Сидит спокойно и ждёт, когда снова станет чище, чтобы тут же устроить бардак. И я не выдержала, перестала пытаться. Я понимаю, что это явное расстройство, нужна какая-то психологическая помощь, но насильно ничего не сделаешь, а разговорами повлиять не удалось.