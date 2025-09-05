20+ гениальных идей, как обустроить балкон, чтобы продлить на нем лето до самых холодов
Балкон в квартире, как и кухня, — это место притяжения. Охота же посидеть за чашечкой чая на свежем воздухе, посмотреть на закат, о своем подумать. Сделать свой балкон не просто изредка посещаемой жилплощадью, а настоящим местом силы, помогут недорогие и интересные решения. А еще немного усилий, чуть-чуть фантазии и, конечно, желание. Берите тапочки, идем подышим.
Правильное покрытие для пола
Балкон начинается с пола. Линолеум у вас или просто бетон — в холодный сезон покрытие не помешает. Это могут быть квадратные самоклеящиеся коврики для пола из ковролина, в случае закрытой лоджии. На пол незастекленного балкона подойдут палубные плитки или даже искусственный газон. Не можете выбрать что-то одно — сочетайте друг с другом и будет вам счастье!
- Я сделала покрытие из искусственной травы на балкон из бесплатных образцов. © ezzypezzy / Reddit
Ковер — тоже стильное и практичное решение
- Мое патио. © hopelove_ / Reddit
- Балкон только для меня и моей кошки. © Objective_Bet9488 / Reddit
А если лень возиться с укладкой пола, на помощь придет ковер, сделанный из специальных материалов и устойчивый к влажности и износу. Геометрический узор или яркие акценты — выбор ваш, главное, чтоб ногам было тепло даже в прохладный вечер.
Выбор подходящей мебели — уже полдела
Вот честно, себе бы такие стульчики не поставила. Если уж кайф и комфорт, то представляю себе удобные кресла, чтоб можно было развалиться и расслабить нерв.
Сидеть на стульчиках, поджав ножки, вряд ли. Но пока у меня пустой балкон) никогда не было, сейчас красавец, так наслаждаюсь его наличием
- У мебели есть свой дождевик. Так что она никогда не намокнет, а подушки водонепроницаемые, и их можно стирать в стиральной машине, если они испачкаются. © mlsczy / Reddit
Если вы только-только взялись обустраивать зону отдыха на своем балконе, задумайтесь о сидячих местах и о столике, на который можно будет поставить чашку чая или положить телефон. Складные варианты в приоритете на маленькой площади, а твердость сиденья можно компенсировать приятными подушками.
- Модернизация моего балкона. © i_amnotunique / Reddit
Если складные стулья не дают должного уровня комфорта — берите складной диванчик, уголок или софу. Уже давно существуют чехлы для мебели на случай непогоды, так что дождя бояться не стоит. А вот того, что с балона вас после этого будет не вытащить — вполне.
- Я обожаю свою лоджию и это прекрасное утро! © huoranarlen / Reddit
Если речь идет о лоджии, то тут можно не стесняться и поставить серьезный диван, может даже раскладной. Уровень «комфорт плюс» вам обеспечен, еще и спальное место в квартире добавится.
- Мой уютный городской балкон. © bbtbag17 / Reddit
Двигаемся в сторону комфорта. Наверняка вам попадалось в лентах подвесное кресло в виде яйца — выглядит космически, много места не занимает, в нем можно здорово посидеть прямо с ногами. Замена диванчику весьма достойная, а ощущение невесомости, которое подарит такое кресло, стоит того.
Даже на самом крошечном балконе поместится стол
Смешные у людей представления о самом крошечном балконе!) Когда-то жила в доме с т.н. "французским балконом", его ширина составляла 60 сантиметров
Гости обычно становились наа него одной ногой, двумя боялись 😂
- Я немного обустроил свой балкон. © JacksMovingFinger / Reddit
Если занимать место столиком совсем не хочется, существуют варианты узкой подвесной поверхности а-ля барная стойка.
Экономим место
Смотришь и сразу хочется выпить) двое таких товарищей, устроившихся почти на корточках с рюмашечкой
Иначе интерьер непонятен)
Вариант, который привлекает своей простотой исполнения. Такой откидной столик продается на маркетплейсах, а еще его можно сделать своими руками. Из плюсов: в сложенном состоянии не занимает места, а в раскрытом становится местом притяжения для всей семьи.
Храним с умом
Мебель на балконе может и во многих ситуациях должна быть полезной. Выбирайте диванчики с системой хранения и не прогадаете.
Если у вас есть старый шкаф с поломанными или изношенными дверцами, или простой открытый стеллаж, можно сделать из него крутую зону хранения на балконе. Цвет обновляем быстросохнущей краской, а открытые полки прикрываем роллетой.
- Держу на балконе траву для кошки, чтобы она не съедала другие мои растения. © Objective_Bet9488 / Reddit
Помимо зон хранения на балконе, будет нелишним добавить крючки. Так решится вопрос с подвесами для растений, наконец-то можно будет использовать плетеные кашпо, и для хозяйственных целей это тоже сгодится — подвесить те самые складные стулья, о которых мы говорили в начале.
Добавьте приватности
- Мой балкончик в японском стиле. © puthearoth / Reddit
Переходим в режим скрытности. Когда стоит вопрос приватности, а в случае открытого балкона он стоит, можно использовать соломенные или бамбуковые панели, чтобы отгородиться от соседей или прохожих на улице.
- Я живу в большом городе, и соседи живут рядом, поэтому мне нравится уединение. © Scar77 / Reddit
А еще в магазинах легко собрать составляющие для экрана из искуственного плюща — быстро, нарядно, работает.
Приведите в порядок стены без лишней пыли
Пройдемся по стенам: их можно покрасить, а можно оклеить самостоятельно ПВХ-панелями. Они легко устанавливаются, элементарно моются, и здорово меняют внешний вид пространства без особых затрат.
Яркие расцветки тоже есть и самые разнообразные. Для солнечных балконов лучше выбирать холодные оттенки, ведь они визуально «охлаждают» пространство. А вот для затененных балконов подойдут теплые и светлые оттенки, которые добавят уюта и визуально расширят помещение.
А из нашего окна
ох... с таким видом вообще плевать какой там балкон. и даже на то что картинка иишная)
Карнизов не хочется, жалюзи надоели, роллеты не нравятся? Обратите внимание на витражную пленку для окон. Она защитит помещение от ультрафиолетового излучения, а еще скроет вас от нежелательных взглядов снаружи. Смотрится и днем и ночью просто великолепно, проста в установке и стоит совсем недорого.
Место для питомца приносит +100% к уюту
Лежанка, домик или же просто подушечка, которую не жалко — обязательно обустройте на балконе место для своего питомца. Так вы позволите ему проводить с вами больше времени и в очередной раз докажете ему свою любовь.
- Мой мальчик просто счастлив! © Melting_wh / Reddit
Одна деталь и балкон превращается в уютное патио
Ну был у нас гамак. Полежали в нём три раза за пять или больше лет и сняли.
- Я купил это для своего балкона и просто счастлив! © believeandtrust385 / Reddit
- Я бы занервничала. © AniaK007 / Reddit
Если вам свалилось счастье в виде вытянутого или просто большого балкона — тогда можно повесить настоящий гамак. Хороший крепеж, несущие стены и прочные веревки — и переживать о падении нечего. Зато в любую секунду можно будет позволить себе и своей спине по-настоящему расслабиться.
Самый быстрый и простой способ создать уют
Как это реализовать? Насквозь сверлить несущую стену, чтоб розетку установить на балконе?
Вишенка на торте — свет. Если верхний свет вам не по душе, или провести электричество на балкон не так просто, как хотелось бы — светодиодные светильники или гирлянды в помощь!
Как видите, чтобы превратить унылый балкон в место, где хочется проводить время, не нужно много денег или сил. Достаточно добавить немного фантазии и уделить внимание мелочам. А вот как пользователи сети обустраивают свои балконы, кажется, у них есть чему поучиться.