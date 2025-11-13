15+ пушистых хулиганов, которые спалились по полной и даже усом не повели

Завести кота — целое приключение. Сначала все кажется безобидным: пушистое чудо с невинным взглядом, которое мурчит и постоянно тянется к тебе. Но вот приходит время, и этот комочек счастья превращается в настоящего хулигана, который не стесняется показывать свою истинную сущность. Вредные шалости, разрушенные вещи и ночные забеги по квартире — лишь малая часть будней наших героев.

«Кот ворует мой лифчик и вот что творит. Да, его вкусы весьма специфичны»

Да у него на морде написано: «Я ни о чем не жалею». © Frienderni / Reddit

«Это мой меховой болван. Гляньте, что наксерокопировал»

Вы не понимаете. Это искусство!

«Подозреваемый, по-моему, так себе лжец. Смотрите, что вычудил»

«Недавно обнаружил, что кот, пока меня нет дома, включает мобильный кондиционер или запрыгивает ночью и меняет режим. Пришлось сделать вот такие накладки»

«Докажите, что у вас есть кошка, не говоря, что у вас есть кошка»

«Кот сбросил его мне прямиком в кофе»

«Жена долго не понимала, почему ее растения в горшке погибают. Кажется, я понял, в чем дело»

«Ой, и кто же это сделал?»

«Шедевр и его автор»

«Вот такой у меня непослушный кот»

«Кот моего брата — воришка. Оставила дверь ванны открытой, и вот что он принес оттуда»

И мордочка такая: «Ну как вам?!»

Когда коту надоело застревать

«Утром дома раздался какой-то грохот. Оказалось, кот набедокурил»

«Воришка поймана и будет наказана»

У нее мордочка такая: «И что? Я была голодна!» © Tubesock1202 / Reddit

«Да что ж такое...прямо в краску»

Так... Художника мы увидели, а теперь можем взглянуть на его произведение искусства? © 404purrnotfound / Reddit

«Наконец-то найдено решение, чтобы наш кот не скидывал ничего с крыши террариума»

«Пришлось сделать диспенсер для пряжи „антикошка“»

«Я потратил $7 на бумажные полотенца, а мой кот уничтожил их примерно на $3»

«Вместо всех игрушек, которые ему куплены, он выбирает чек»

«Я сегодня накормил кота позже на полчаса. Кот решил, что можно сломать мою клавиатуру»

«Чей-нибудь кот тоже любит играть в прятки со своими игрушками?»

«Мой дружок пролежал у меня на коленях час и вот что оставил после себя»

«Я сварила горох и вышла из комнаты всего на несколько минут»