15+ пушистых хулиганов, которые спалились по полной и даже усом не повели

Завести кота — целое приключение. Сначала все кажется безобидным: пушистое чудо с невинным взглядом, которое мурчит и постоянно тянется к тебе. Но вот приходит время, и этот комочек счастья превращается в настоящего хулигана, который не стесняется показывать свою истинную сущность. Вредные шалости, разрушенные вещи и ночные забеги по квартире — лишь малая часть будней наших героев.
«Кот ворует мой лифчик и вот что творит. Да, его вкусы весьма специфичны»
Многие коты тащат я от запаха пота, представляю как ваш вонял, кот даже офигел
«Это мой меховой болван. Гляньте, что наксерокопировал» Вы не понимаете. Это искусство! «Подозреваемый, по-моему, так себе лжец. Смотрите, что вычудил» «Недавно обнаружил, что кот, пока меня нет дома, включает мобильный кондиционер или запрыгивает ночью и меняет режим. Пришлось сделать вот такие накладки» «Докажите, что у вас есть кошка, не говоря, что у вас есть кошка» «Кот сбросил его мне прямиком в кофе» «Жена долго не понимала, почему ее растения в горшке погибают. Кажется, я понял, в чем дело» «Ой, и кто же это сделал?» «Вот такой у меня непослушный кот» «Кот моего брата — воришка. Оставила дверь ванны открытой, и вот что он принес оттуда»
О, ещё один нашёл потный грязный лифон и кайфует🤣
И мордочка такая: «Ну как вам?!» Когда коту надоело застревать «Утром дома раздался какой-то грохот. Оказалось, кот набедокурил» «Воришка поймана и будет наказана» «Да что ж такое...прямо в краску» «Наконец-то найдено решение, чтобы наш кот не скидывал ничего с крыши террариума» «Пришлось сделать диспенсер для пряжи „антикошка“» «Я потратил $7 на бумажные полотенца, а мой кот уничтожил их примерно на $3» «Вместо всех игрушек, которые ему куплены, он выбирает чек»
Он проверяет стоимость игрушек😸. Достойны ли они, чтобы он с ними играл?
«Я сегодня накормил кота позже на полчаса. Кот решил, что можно сломать мою клавиатуру» «Чей-нибудь кот тоже любит играть в прятки со своими игрушками?» «Мой дружок пролежал у меня на коленях час и вот что оставил после себя» «Я сварила горох и вышла из комнаты всего на несколько минут»
здесь наши пушистики случайно попали в кадр и создали настоящее произведение искусства