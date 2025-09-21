15 зверят, чьи мордашки заслуживают Оскара за лучшую актерскую игру

3 часа назад

Многие считают, что домашние животные способны испытывать лишь ограниченный спектр эмоций и почти не умеют их выражать. Но это далеко от правды. Эти пушистые поразили своих хозяев своей экспрессивной мимикой, словно ничем не отличаются от людей.

«Спросила у кота, можно ли его сфотографировать, и он тут же принял такую позу»

«У кота моего брата иногда такое смешное лицо»

«Самое смешное фото, которое я когда-либо делала»

«Покажите своих странных котиков»

«Мой кот всегда на меня смотрит с таким осуждающим взглядом»

«Сфоткала своего парня с моим котом. Теперь оба ржем»

«Вот как выглядит кот моего друга»

«Мой кот во сне, видимо, едет на мотоцикле»

«Моя котя впервые увидела свое отражение в зеркале»

Noumen
3 часа назад

Демонам вообще не нравится смотреть в зеркало, и этот пуся разозлился

«Кот моего парня делает такое глупое лицо, когда счастлив»

«Мне кажется, мой песик хочет что-то обсудить со мной»

«Лицо кошки, которая успешно украла твоего мужа»

«Посмотрите на это требовательное лицо»

Noumen
3 часа назад

А если кошка голубоглаза, то ей не будет ни в чем откааза

«Мой песик после душа»

«Ох, какое лицо!»

Комментарии

Уведомления
O_о
21 час назад

Беспредел, всего три заслонённые текстом фотографии! Почему не все? Интрига пропадает же!

Dedee
2 часа назад

мой странный котик)))) Шанежка - обратите внимание на задние ноги))

Комментарий с изображением на AdMe.Media
