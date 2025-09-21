15 зверят, чьи мордашки заслуживают Оскара за лучшую актерскую игру
Фотоподборки
3 часа назад
Многие считают, что домашние животные способны испытывать лишь ограниченный спектр эмоций и почти не умеют их выражать. Но это далеко от правды. Эти пушистые поразили своих хозяев своей экспрессивной мимикой, словно ничем не отличаются от людей.
«Спросила у кота, можно ли его сфотографировать, и он тут же принял такую позу»
«У кота моего брата иногда такое смешное лицо»
«Самое смешное фото, которое я когда-либо делала»
«Покажите своих странных котиков»
«Мой кот всегда на меня смотрит с таким осуждающим взглядом»
«Сфоткала своего парня с моим котом. Теперь оба ржем»
«Вот как выглядит кот моего друга»
- Он точно видит призраков. © jonnybik12 / Reddit
«Мой кот во сне, видимо, едет на мотоцикле»
«Моя котя впервые увидела свое отражение в зеркале»
«Кот моего парня делает такое глупое лицо, когда счастлив»
«Мне кажется, мой песик хочет что-то обсудить со мной»
На серьезный разговор вызывает. Хозяин узнает, что он приземный для пса((
-
-
Ответить
«Лицо кошки, которая успешно украла твоего мужа»
«Посмотрите на это требовательное лицо»
«Мой песик после душа»
«Ох, какое лицо!»
А здесь еще больше снимков милых пушистиков:
Фото на превью MagdaCadabra / Reddit
Комментарии
Уведомления
Беспредел, всего три заслонённые текстом фотографии! Почему не все? Интрига пропадает же!
-
-
Ответить
