14 пушистиков, которые попали в кадр и создали настоящее произведение искусства

Иногда самые лучшие произведения искусства рождаются не в мастерских художников, а прямо на наших глазах — случайно, и, конечно же, с участием наших пушистых друзей. Коты и собачки умеют оказываться в нужное время в нужном месте и превращают обычные фотографии в маленькие шедевры.

«Дама в красном»

«Хаос и безмятежность»

«Котя с жемчужной сережкой»

«Собака дремлет»

«Собачка с шапкой»

«Мой смешной песик»

«У кота моей сестры выпали верхние клыки, и теперь он все время выглядит так»

«Нарисуй меня, как одну из своих француженок»

«А еще говорят, что у котов нет мимики»

«Мужчина и его кот»

«Моей кошке недавно вырвали зубы. А она решила сделать себе зубки из рыбного ужина»

«Выглядит, как будто поет»

«Размышляет о своем пятничном вечере»

«Наш ренессансный котик»

