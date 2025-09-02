Вспомнилось. Вчера видела велосипедиста в красной олимпийке , его движение было похоже на полёт супермена.
14 пушистиков, которые попали в кадр и создали настоящее произведение искусства
Иногда самые лучшие произведения искусства рождаются не в мастерских художников, а прямо на наших глазах — случайно, и, конечно же, с участием наших пушистых друзей. Коты и собачки умеют оказываться в нужное время в нужном месте и превращают обычные фотографии в маленькие шедевры.
«Дама в красном»
«Хаос и безмятежность»
«Котя с жемчужной сережкой»
«Собака дремлет»
«Собачка с шапкой»
Это фото надо увеличить и напротив входной двери повесить, как оберег)
«Мой смешной песик»
«У кота моей сестры выпали верхние клыки, и теперь он все время выглядит так»
«Нарисуй меня, как одну из своих француженок»
«А еще говорят, что у котов нет мимики»
«Мужчина и его кот»
«Моей кошке недавно вырвали зубы. А она решила сделать себе зубки из рыбного ужина»
«Выглядит, как будто поет»
«Размышляет о своем пятничном вечере»
«Наш ренессансный котик»
