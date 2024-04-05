18 пушистиков, которые только тем и живут, что делают нервы своим хозяевам

Как говориться, без кота — и жизнь не та. Наши пушистики всегда готовы показать чудеса своей смекалки, непревзойденный уровень вредности и особый вид чудаковатости. Они помогут попробовать все только что приготовленные блины или перенести матрац. А некоторые даже способны заменить жену под боком, пока хозяин спит.

«Я заплатила ветеринару 900 долларов лишь для того, чтобы узнать, что у нее запор»

«Взял себе бутерброд с тунцом, и с тех пор мой кот так на меня и смотрит»

«Наша кошка на ежегодном осмотре у врача!»

«Один из моих котов добрался до пачки масла»

«Сегодня я была дома одна и услышала шум из ванной. Вот что я обнаружила. Похоже, она сама себя к этому приучила»

«Вчера он окунул нос в тушь, сегодня прогрыз тюбик с акварелью, чего же мне ждать завтра?»

«Моя дочь чертовски устала от этой попрошайки»

«Он помогал переносить матрас наверх»

«Она отгрызла угол коробки, чтобы можно было вытянуть лапку»

«С привычного места убрали миску с кормом чтобы робот-пылесос проехался, и у кота теперь слетели настройки»

«Заснул рядом с женой, проснулся рядом с этим парнем»

«Мой кот залез на стол и погрыз все оладушки, какие только смог»

«Мне страшно»

«Бутерброд теперь его»

«Наш кот построил себе крепость из подушек»

«Эта мордочка кота, у которого аллергия на креветки, но он все равно любит их настолько, что вытаскивает из мусорного ведра»

«Я просто проходил мимо кухни»

«Вышла я, значит, из душа, а тут такое»