20+ эпичных совпадений, которые смахивают на дело рук самой судьбы

Иногда происходят такие совпадения, что кажется, будто подобное можно было придумать только нарочно. Но жизнь — лучший сценарист, и именно она порой выдает такие сюжеты, что Голливуду и не снилось.

«Приехал на музыкальный фестиваль и встретил тут своего двойника»

Похоже, вам стоит серьезно поговорить с родителями. © deyonce1 / Reddit

«Жена укрыла ребенка и не могла понять, почему я хохочу»

Не просто совпадение, а настоящий счастливый случай

Занимаюсь отделкой, начал работать в коттедже. Разболелся живот. Поехал в больницу, мне сказали, что это колики, отправили домой. А мне прям плохо. Позвонил заказчику, сказал, что завтра на работу не выйду, описал ситуацию. А он такой: «Ты давай-ка лучше приезжай завтра с утра ко мне на работу, я тебя посмотрю». Оказалось, он работает хирургом в другой больнице. Утром приезжаю, он меня по-быстрому осмотрел и говорит: «Ну все, поехали на операцию, аппендицит у тебя». Я в шоке! Я хотел домой за вещами метнуться, но доктор сказал, что могу и не успеть. Кстати, операцию он круто сделал, даже шрама не осталось. © Vornav01 / Pikabu

«Купила крутые перчатки с переливающимися кристаллами к празднику, а платье под них ну никак не могла найти. Вчера заглянула в комиссионку — ну вот же оно!»

«Лучшая подруга подарила мне на Рождество витраж с котиками. Два дня спустя я нашла на автомойке этих брошенных малышей»

Когда живешь словно в индийском кино

Училась я в университете. Пошла в библиотеку. Дают карточку, но она не моя. На ней фамилия, имя, отчество мои, даже число и месяц рождения как у меня, но это не я! Начали выяснять, и оказалось, что это сестра моя троюродная. У нас деды — братья родные. У них родились сыновья Владимиры, а потом уже и мы. Нас тоже назвали одинаково. Что интересно, даже в институт один поступили, и это в городе-миллионнике. Так и познакомились. © Vitana / Pikabu

«Ходила по обувным магазинам и нашла пару, идеально подходящую к моим легинсам»

«Бабуля пошла на дегустацию и встретила там двух своих подруг. Просто посмотрите, как они все вырядились!»

Когда соринка в чужом глазу мешает, а бревно в своем — нет

Ехала в электричке с турнира по танцам, макияж сценический смыть не успела. Прикопалась ко мне бабка: «‎Ты, девка, куда так размалевалась? Бесстыжая! Куда только родители смотрят?» Вышли мы обе на конечной. Я смотрю, а эту поборницу нравственности встречает на вокзале моя однокурсница, которая уже 2 года пытается увести женатика из семьи и подрабатывает в ночном клубе. Совпадение? Не думаю.

«Моя свекровь вот так пришла в ресторан. Ее наряд совпал с рисунком напольного покрытия»

Это смешно и унизительно одновременно! © HouseOfBamboo2 / Reddit

«Приятель встретил незнакомца, татуировка которого полностью повторяет его кольцо со змеей»

Это судьба

Родом я из небольшого городка, который граничит с селом. Буквально так: на одной улице — еще город, следующая улица — уже сельская. Моя сестра жила на предпоследней улице в городе. В возрасте 7 лет она с родителями уехала в Германию. Спустя 12 лет она познакомилась там с парнем Димой, стали общаться. Оказалось, он жил в том самом селе, которое к городку примыкало! А встретились они за 5 тысяч километров. Конечно, поженились. Двое детей у них. © Anka.sAltaya / Pikabu

«Увидела в магазине ковер за $ 5, который идеально подходит к моим кроссовкам»

«Комбез моего ребенка и коробка для салфеток будто нарисованы одним художником»

Когда в глазах двоится

Мы с мужем жили в однокомнатной квартире. На нашем этаже обитала милая старушка. Когда переехали в трехкомнатную квартиру, на лестничной площадке встретили эту же старушку-соседку! Оказалось, прежняя наша соседка и новая — это сестры-близнецы! © Dianka1a1 / Pikabu

«Увидела в магазине женщину в одежде, идеально сочетающейся с моим маникюром»

Встретились два одиночества

«Вчера вечером нашел своего двойника»

Вот что значит дать ребенку редкое имя

К нам в городок приехала девушка учиться. Мы подружились, и летом я поехала к ней в гости — за 700 км. Познакомилась с мамой подружки, она заинтересовалась моим необычным именем и отчеством. Ну и выяснили, что мама подруги знала моего отца! В молодости она приезжала в деревню, а он тогда там работал. Более того, 19 мая он накрывал стол по поводу моего рождения, то есть она отмечала вместе со всей деревней мое появление на свет. Вот так встреча!

«Новая рубашка моего парня идеально сочетается с моими шторами»

«В подъезде есть окошко в кофейню, которая называется „Теплый кот“, а у консьержки живет вот такой джентльмен с лапками и ошейником. Идиллия»