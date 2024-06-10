17 бедолаг, которые хотели культурно отдохнуть на даче, но тут объявились соседи

Пришло лето, и все рванули на дачи. Шашлыки, культурный отдых, природа, красота. И все бы хорошо, но тут объявляются соседи. Кто-то начинает указывать, во что именно вам нужно одеваться на собственном участке, а кто-то и вовсе с ведрами заявляется, чтобы собрать вашу черешню.