17 бедолаг, которые хотели культурно отдохнуть на даче, но тут объявились соседи

А ничего,что АБСОЛЮТНО ВСЕ истории уже публиковались в других подборках? Авторы,а можно хоть как-то уважать своих читателей и не держать нас за полных идиотов?
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Пришло лето, и все рванули на дачи. Шашлыки, культурный отдых, природа, красота. И все бы хорошо, но тут объявляются соседи. Кто-то начинает указывать, во что именно вам нужно одеваться на собственном участке, а кто-то и вовсе с ведрами заявляется, чтобы собрать вашу черешню.
Как ни крути, мы живем не в лесу и с соседями приходится пересекаться. Хотя порой среди них встречаются такие экземпляры, что волей-неволей начинаешь задумываться о переезде в тайгу:
А ничего,что АБСОЛЮТНО ВСЕ истории уже публиковались в других подборках? Авторы,а можно хоть как-то уважать своих читателей и не держать нас за полных идиотов?