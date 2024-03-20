20+ человек, наглость которых размером с Тихий океан. А, может, и больше

Некоторые люди считают себя самыми умными и уверены, что остальные просто обязаны мириться с их выкрутасами. Эти наглецы готовы пойти на что угодно, лишь бы добиться своего, а на мнение остальных им чихать. Встречаться с такими людьми в жизни — то еще испытание, а вот почить про них бывает весьма забавно.