20+ человек, наглость которых размером с Тихий океан. А, может, и больше
Народное творчество
29 минут назад
Некоторые люди считают себя самыми умными и уверены, что остальные просто обязаны мириться с их выкрутасами. Эти наглецы готовы пойти на что угодно, лишь бы добиться своего, а на мнение остальных им чихать. Встречаться с такими людьми в жизни — то еще испытание, а вот почить про них бывает весьма забавно.
- Я 8 лет жила с мужчиной. Собирались пожениться, но вяло. И тут мне прилетает наследство. Хочу купить квартиру. И вот свекровь начинает подвывать, что надо нам срочно жениться. Я говорю: «Пока квартиру не купим — не пойдем в ЗАГС». Свекровь: «Почему это?!» Я: «Так некогда!» © Umacka / Pikabu
- Иду по улице, смотрю: стоят две хорошо одетые дамочки, болтают. А рядом — пацан лет 5, тоже опрятно одетый, копается в урне. Я говорю:
— Посмотрите, что ваш ребенок делает!
Одна так надменно мне:
— А ты знаешь, кто у него отец?
— Ой, извините, дамы, не знал. Тогда, конечно, пусть продолжает!
И, не обращая внимания на ребенка, они продолжили трепаться. Прошло уже 2 часа, а я жалею, что не спросил, кто у ребенка отец, что ему можно в мусорке копаться. Жуть как интересно! © kka2012 / Pikabu
- Свекровь без спроса взяла у своего сына ключи от нашей квартиры, сделала дубликат и в наше отсутствие заявилась «помочь молодой снохе по хозяйству». Но добило меня даже не это. Мне было заявлено: «У тебя трусы симпатичные. Когда тебе надоест их носить, ты отдай это белье моей старшей дочери». Занавес. © Bedmo4ka / Pikabu
- Перед полетом на самолете я забронировала себе место у окна. Иду по проходу, смотрю: на моем кресле сидит женщина с ребенком лет 6-7. Я вежливо сказала ей, что она, вероятно, перепутала места, а дамочка невозмутимо: «Ой, ну сядьте на мое, делов-то!» Проблема в том, что ее место было не у окна, а для меня это принципиальный вопрос. Говорю ей, мол, женщина, освободите мое место, пожалуйста. А она не двигается! Я хотела уже начать скандалить, но тут мужчина из соседнего ряда предложил мне свое кресло у окна, а сам сел на место этой мамаши. Я не понимаю таких людей: если тебе важно сидеть с ребенком, ну забронируй места заранее! Вдобавок ко всему она даже не спросила меня, можем ли мы поменяться местами, а просто поставила меня перед фактом. © yomrants / Reddit
- На днях были на свадьбе друзей. Там было всего двое детей, и малыши вели себя хорошо в рамках своего возраста, но блин! Их родители — это нечто. Что должно быть в голове у человека, чтобы решить: «А надену-ка я ребенку пищащие туфли на чужую свадьбу. Прикольно же!» Кульминация наступила, когда гости стали произносить поздравления. Это звучало так: «Мы познакомились с женихом — клик-клак! — в колледже — клик-клак! — и сразу — клик-клак! — подружились». Я просто с ужасом смотрел на этих родителей и думал, кому же из них пришло в голову надеть эти чертовы пищащие туфли детям? © Cymbal_Monkey / Reddit
- Мы с мужем пошли гулять с компанией таких же родителей с колясками. Нас было три пары, у каждого по ребенку 4-5 месяцев. Дочь спит в коляске, я села рядом с сестрой пообщаться неподалеку. Муж стоял рядом с коляской. Дочь закряхтела, захныкала. Я сижу, муж же рядом, покачает. А он так, чтоб все слышали, ляпнул: «Ха! Посмотрите: мать называется! Ребенок плачет, а она даже не дернулась!» И стоит дальше. Испанский стыд испытали все. Видела, как переглядывались другие отцы, которые со своими детьми возились, гуляли, давали женам отдохнуть, не отлынивали от отцовства. Развелись мы потом, конечно. © sunshine123 / Pikabu
- Была с малышкой на профилактическом осмотре в детской поликлинике. Там есть комната матери и ребенка с двумя удобными креслами и пеленальными столиками. Захожу, стул ближе к двери пуст, другой занят. Я сажусь, начинаю кормить грудью. Мама из кресла № 2 вскоре уходит. Входит еще одна женщина с ребенком и мужем. Он заходит, видит меня в середине процесса кормления и тут же выводит жену за дверь. И я слышу, как он громко и возмущенно говорит: «Ты это видела? Она даже грудь не убрала!» Я все понимаю, но, мужик, ты действительно ждешь, что я в комнате матери и ребенка во время кормления буду прятать свою грудь, чтоб ты, бедненький, не смущался? © Linorelai / Reddit
- У моей родственницы очень разбалованный ребенок, которому ничего не известно о правилах приличия в 4 года. Он может спокойно ткнуть пальцем в человека и сказать: «Ты очень страшный». Меня это всегда возмущает и я неоднократно поднимала эту тему. Но единственным аргументом было: «Своего нормально воспитай, а я посмотрю!» И так бы продолжалось дальше, если б не один случай. Вся родня собралась на семейном празднике, и сын той самой родственницы без зазрения совести начал свой рассказ: «Моя мама такая глупая и некрасивая! Мне бы хотелось жить у другой мамы, моя не умеет даже детей воспитывать. Так папа сказал». Надо было видеть ее лицо! Надеюсь, выводы она сделает. © Мамдаринка / VK
- Моя подруга была одержима идеей поскорее выйти замуж. Они с парнем встречаются всего 4 месяца. Он ее не устраивает: зарабатывает мало, незаботливый, невнимательный, почти не помогает по дому. Тем не менее она капала ему на мозги, что пора в ЗАГС. И вот неделю назад получила заветное колечко, ходит счастливая. Потащила меня в свадебный салон выбирать платье. Ну а я у нее и спрашиваю, что будет делать со всеми минусами жениха. Ведь недовольна им, постоянно жалуется, а тут еще узаконить отношения хотят. А подружка мне на это: «Лен, ну уже после свадьбы разберемся. Мне главное окольцевать его. А там, если что, разведемся, нового найду». © Карамель / VK
- Летели как-то с отдыха ночью. Рядом со мной сидела дамочка с годовалым ребенком, который 3 часа орал без остановки. У меня самого трое детей, и самый младший тоже хныкал на взлете. Я спросил у женщины, может, ей нужна какая-то помощь, ведь не просто же так малыш 3 часа орет. На что она мне объяснила: они отучают его от соски. Я спросил: «А нельзя делать это после полета?», а дамочка просто проигнорировала мой вопрос. Причем, было видно, как она сама и ее ребенок устали от всего происходящего, но, видимо, женщина считала, что совершает какой-то героический поступок в этот момент. © user7254344 / Pikabu
- Сестра разошлась с мужем, когда дочка была маленькая. Бывший пропал. Алименты официальные через бухгалтерию платил — и все. Объявился, когда девочке уже 14 было, и возжелал общаться. Девочка честно сказала: «Я тебя не знаю. О чем можно говорить с малознакомым человеком, когда я маме-то не все рассказываю?» Он обиделся и заявил бывшей жене с претензией: «Что ж ты за мать-то такая, если ребенок не знает, кто ее отец, и не любит его?! Она ж с тобой жила, ты должна была ее заставлять!» Вот прям дословно: «заставлять». В общем, обиделся «папа» и пока больше не появлялся, уже года 2 прошло.
- На отдыхе лежу в шезлонге у моря. Поворачиваю голову и вижу: ребенок лет 5 увлеченно роется в моей пляжной сумке. Я сперва дар речи потеряла. Потом увидела маму малыша, спрашиваю возмущенно, мол, что за дела? А она такая: «А нечего что-то ценное с собой на пляж носить! И вообще, что у вас там такое может быть, что ребенку нельзя поиграть?!» До того момента я не верила, что такие люди бывают. © Алина / ADME
Кто-нибудь дайте хорошенького леща этому обидчивому папе, если встретите
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- Поссорилась со своим мужчиной. Мы 1,5 месяца жили раздельно, но потом помирились. За это время он успел взять кредит на $ 2,5 тыс. и весь его вкусно прожрать. Я узнала о произошедшем только когда мы уже снова сошлись и когда оказалось, что аванс он теперь отдает за этот кредит (там проценты ужасные и плюс страховка), и так будет 5 лет. На вопрос: «Как так-то?» он ответил, мол, это я виновата, потому что оставила его одного. Просто нет слов. © Zaxaxarka / Pikabu
- Мне 26 лет, замужем 3 года. Мы долго планировали малыша, и вот недели 3 назад я узнала о беременности. Мы были очень счастливы! А пару дней назад произошло вот что: мы собирались ложиться спать, и супруг напомнил мне пройтись по дому и убедиться, что весь свет выключен. Я обычно так и делаю, но в этот вечер чувствовала себя не очень и попросила его посмотреть самому. Но муж возмутился: «Нет, это твоя обязанность!» Мне было обидно, но я не стала спорить, а сделала все сама. Когда я вернулась, муженек выдал тираду: «То, что ты беременна, не означает, что что-то должно измениться. Готовить, убираться и прочее — это твои дела, и я не собираюсь брать их на себя!» Я была в шоке, потому что раньше он такого не говорил. Я спросила: «Ну а ты-то как планируешь мне помогать?» А он, оказывается, не планирует! Он же деньги зарабатывает (а я учусь, между прочим), поэтому быт его типа не касается. В итоге я сказала: «Если б я знала об этом раньше, я б в жизни от тебя не забеременела!» Муж разобиделся и ушел. А потом мне начали названивать свекровь и золовка со словами, что я обидела бедного мальчика и должна извиниться. Серьезно? © throwaway2204729 / Reddit
- Я дольше года возил свою коллегу на работу и с работы. Она живет недалеко от меня, и мне было несложно. Естественно, ни копейки я с нее не брал. На выходных моя машина сломалась. Я сказал коллеге, что не смогу подвезти ее ни в понедельник, ни во вторник. Она такая: «Ой, это не проблема, меня мой парень подкинет». Я спросил, не захватят ли они и меня, а ее молодой человек выдал, что легко, но за $ 20. Меня это задело. Я сказал, что сам доберусь, но обиду запомнил. Вчера коллега спрашивает: «Ну что, твою машину починили? Подвезешь?» А я ответил, что могу, но за $ 30 в неделю. Она обозвала меня мелочным и сказала, что крайне разочарована. Ой как жаль. © ChannelGreat2791 / Reddit
- Наша семья всегда была помешана на деньгах, хотя у мамы с финансами все хорошо. Но она жаловалась на каждую вещь, которую ей приходилось покупать для нас с сестрой, включая еду, одежду, расходы на лекарства, игрушки, школу. Мы всегда точно знали, во сколько мы маме обходимся. О каких-то дорогих вещах или игрушках даже просить не смели. Когда мне исполнилось 18, мама предложила снять спальню в ее доме и выставила мне счет на каждый цент, который она на меня когда-либо тратила. Речь шла о $ 700 тыс. В эту сумму входили даже подарки на День рождения и расходы, которые она понесла во время беременности мною. Когда моей сестре исполнилось 18, ее ждало то же самое. Мы устроились на работу, почти все деньги отдавали маме. И только когда мне исполнился 21 год, а моей сестре 19, и многие люди сказали нам, что вся эта ситуация не норма, мы наконец-то смогли вырваться из нее. Мы съехали из маминого дома и больше с ней не общаемся. © WaningRelevance / Reddit
- Я полгода просила мужа заменить лейку в душе. В ответ слышала: «Мне некогда, устал, заболел» и все такое. Купила, заменила, прикрутила сама. Сын 3,8 заметил. Муж тоже заметил. И пока я была с котом у ветеринара на обследовании, он позвонил мне и дословно выдал: «В следующий раз будешь менять кран — вставляй две прокладки. Мне больше делать нечего, как за тобой переделывать!» Как я орала! Живет в моем доме, еще возникает. Бизнес общий, сын, а он вот так себя ведет. © #щастьематеринства / VK
- Как-то выходит бабушка в огород, а в клубнике прямо на земле две женщины лежат и жрут ягоду. Она их спрашивает:
— Зачем вы мою клубнику едите?
А ей в ответ невозмутимо:
— А потому что на малину у нас аллергия. © Umacka / Pikabu
Я бы сказала: «Вкусно? Ну, конечно, я же её мочой ночной поливаю, от внука, она полезная и почти не пахнет!»
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- Решил познакомить хорошего друга с хорошей подругой. Разведены оба. У обоих дети. Она просто сказала: «Да». Парень: «А пришли фото», «А фото боком», «А почему разведена?», «А что не помоложе?», «А в соцсетях бы ее посмотреть». Мучается от одиночества уже более 10 лет. Пузатый, нищий, больной и прочее. Вот какой смысл выпендриваться? Выбесил. Не дал ему телефон. Тоже мне принц! © Подслушано / VK
- К нам однажды в гости пришла сноха с сыном. Мальчик болел тяжелейшей кишечной инфекцией, но нам об этом никто тогда не сказал. А зачем? Я еще причитала, мол, что-то он у тебя вялый и плаксивый. В ту же ночь у моего 1,5-годовалого сына начался жутчайший понос. Мы уехали в больницу на скорой, 2 недели лечились уколами и голодом. Как вспомню то время, так плакать хочется. После выписки сноха с сыном опять пришла к нам в гости и ржет: «Ну да, мы болели как раз, когда к вам пришли... А зачем ты потащилась в больницу? Мы вот дома лечились». На вопрос: «Какого черта?», мне был дан ответ: «Мой постоянно болеет чем-то, а твой нет. Вы зато иммунную систему прокачали — радуйтесь!». Поругались сильно. © yx55 / Pikabu
- Переехали с мужем в новую квартиру, и так как у нас есть собака, то нашли сразу общий язык со многими соседями. Как-то мне пишет одна незнакомая девушка: «Привет, я — девушка Макса, у него еще собака есть. Почему ты за ним следишь в соцсетях?» Меня это рассмешило и я сразу дала понять, что меня ее Макс не интересует, следим мы друг за другом лишь из-за вежливости, а общаемся только если вдруг в одно и то же время выгуливаем своих собак. Затем я получила длинное сообщение о том, чтобы я больше с ним не общалась и отписалась немедленно. Тогда я по приколу написала: «А моему мужу можно общаться с Максом или тоже надо перестать?» Думала, она поймет, что я иронизирую, но нет, я получила серьезное: «Да, ему можно». Теперь тот бедный Макс обходит меня десятой дорогой, но с моим мужем они практически лучшие друзья. Детский сад какой-то. © Карамель / VK
- Однажды родителей залили соседи сверху. Пузырь на натяжном потолке был чуть ли не до пола. Когда родители пришли к соседям разбираться, те сначала долго не открывали, а потом пустили в насухо убранную квартиру (по батареям были развешены тряпки, в комнате стояли ведра) и невозмутимо заявили, что никого не топили, это просто кот на пол написал. © Мама Дорогая / ADME
- Знакомые позвали на шашлыки. Решили выдвигаться в субботу в 2 часа дня. Они сказали, что выедут немного пораньше, купят шашлык и овощи на всех, а потом и мы как раз приедем. В 2 часа мы выходим из дома со складными стульчиками, напитками, рюкзаком игрушек для дочки, раздается звонок. «Ой, вы знаете, мы тут уже 4 часа, шашлык пожарили и съели, домой собираемся», — говорят в трубку «друзья». Мы немного расстроились, что они хорошо отдохнули без нас, и просто поехали гулять в парк. И тут приходит сообщение: «С вас $ 17,5». Не поняли, за что, перезваниваем. А знакомые нам и говорят: «Как за что? Мы же и на вас мясо и овощи брали, вот, пополам разделили». В итоге послали мы их, больше с ними на шашлыки не поедем. © Ifound.29 / Pikabu
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