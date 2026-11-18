8 северных блюд, с которыми долгая зима кажется короче
Зима в северных краях длинная. Поэтому местные жители не только тепло одеваются, но еще и вкусно и сытно едят. Чего только не увидишь у них на столе! Северяне готовят и горячие пироги, и строганину, и даже блюдо с загадочным названием «граавилохи». И конечно, многие из этих рецептов передаются из поколения в поколение. А из бонуса вы узнаете, как автор этой статьи однажды попробовала уху из петуха.
В Карелии вас могут угостить лохикейтто — традиционным карело-финским рыбным супом
А если и не угостят, смело заходите в местные кафе. Лохикейтто готовят во многих заведениях общепита Сортавалы и Петрозаводска. Это наваристый сливочный суп с картошкой и крупными кусками лосося. Сверху его обычно посыпают укропом. Горячим лохикейтто согревались зимой и финны, и карелы — оба народа считают его своим традиционным блюдом и подают по праздникам. Повседневный вариант этого супа носит название калакейтто и готовится не на сливках, а на молоке. На севере его еще называют «соловецкой ухой».
- Любимая ушка! Иногда варим на сыре, очень нравится. Однажды купили на рынке сливки. Финская уха получилась наизнатнейшая! А вообще всегда ем любую уху со сметаной, мне кажется, так лучше раскрывается вкус и аромат рыбы. Теперь все, кто бывает в моем доме, едят уху только так.
А еще северяне уважают горячие пироги и даже пишут про них книги
- В наших глубинках до сих пор хранятся настоящие сокровища. Группа энтузиастов сначала ездила по деревням на берегу Белого моря и записывала старинные песни. Собрали целый сборник! Но поняли главное: самое ценное — это даже не ноты, а люди и их истории. Представьте себе: сидят они в доме в деревне Лопшеньга, пьют чай, а местная бабушка рассказывает байку про рыбаков и потом идет на кухню печь пирог по рецепту своей прабабушки. Команда слушала эти рассказы — про гостеприимство, про то, как правильно уху из семги есть — и понимала: это нельзя потерять. Так появилась книга «Поморские пироги и байки». Там более 35 рецептов — от повседневной шаньги до пирога для самых дорогих гостей. Даже видео сняли. Например, как баба Галя из Яреньги лепит рыбники и попутно вспоминает забавный случай из своей молодости. Это бесценно.
Жители Севера часто пекут закрытые рыбники — пироги с язем, налимом и другими видами местных рыб. Такой пирог ели по-особому: «открывали» крышку из пропеченного теста и в первую очередь вытаскивали из него рыбу, а корочки шли вприкуску. Уважают здесь и сладкие пироги — с клюквой, брусникой и морошкой. А еще в этих краях, как и в Сибири, могут приготовить выпечку из черемуховой муки или с начинкой из этих ягод.
«В детстве я очень любила пирожки с черемухой. Их бабушка делала изредка, и были они только треугольничками».
- Моя бабушка Люда до 15 лет жила в Сургуте. Я долго думала, что привезти ей оттуда из командировки. Купила на рынке бруснику, а продавец сунул еще что-то в кульке — просто в подарок. Бабуля его открыла и аж руками всплеснула. Я притащила ей через полстраны черемуховую муку. Из нее ее мама каждое воскресенье пекла пирог со сметанным кремом, а в обычных магазинах такой муки бабушка давно не видела. В тот же вечер она испекла пирог по маминому рецепту, а мы съели его за полчаса и выпросили еще.
Среди пирогов и пирожков особо выделяются калитки
Это знаменитое карельское блюдо, история которого уходит аж в Средневековье. Первые пирожки-калитки делали в основном из ржаной муки, а тесто замешивали на воде или простокваше. Начиняли их пшеном, гречкой или северными ягодами. Сейчас же вариантов начинки великое множество — от картофельного пюре до творога.
- Забавный факт: есть такая фраза «Kalittoa kyzyy kaheksoa». Перевести ее можно как «калитка просит восьмерку». То есть для приготовления этих вот пирожков нужно восемь компонентов. Причем начинка — это некий общий компонент: лишь один из восьми, вне зависимости от того, сколько в ней ингредиентов. Так вот, остальные семь компонентов отличаются от рецепта к рецепту: где-то убирают молоко, но добавляют яйца, где-то пишут, что нужны и ржаная, и пшеничная мука, где-то простоквашу меняют на кефир. В общем, калитка просит какую-то восьмерку.
В Якутии готовят строганину из рыбы
Это тонкая стружка, снятая с замороженного филе нельмы, чира или муксуна. Говорят, что лучше всего подходит нельма, но килограмм такой рыбы стоит довольно дорого. Местные жители советуют брать максимально свежую рыбу подледного лова. Чем она жирнее, тем сытнее и вкуснее окажется строганина. Кстати, это северное блюдо довольно легко приготовить самостоятельно. Главное помните: делать строганину стоит только из рыбы глубокой заморозки.
- Сегодня узнал, что в мой любимый рыбный магазин завезли чира и муксуна из Якутии. Строганину я до этого не делал, но решил попробовать. Был приобретен муксун весом 1,2 кг и просмотрено несколько роликов по приготовлению. Процесс довольно простой, поэтому детально описывать его смысла не вижу. Заранее была заморожена ледяная подложка. Думал, что она будет играть только декоративную роль, но на практике оказалось, что она действительно не дает рыбе быстро растаять. Строганина по вкусу напомнила гребешок или замороженную креветку с отчетливым рыбным вкусом. С соевым соусом пошла неплохо, но как-то обычно. Куда вкуснее было есть с солью и перцем, либо с тертым чесноком.
Из оленины тоже можно сделать строганину. Да и не только ее
«Карельская кухня на выставке в павильоне ВДНХ. Два бутера с тушенкой из оленины — 600р! Дороговато, конечно».
Туристы сразу замечают, что оленина пользуется среди якутов большой популярностью. Ее часто подают с брусничным соусом, который придает мясу яркий вкус. Еще один якутский деликатес из оленины — это чонку, или костный мозг. Говорят, что после такого угощения часа два можно не бояться даже самого лютого мороза.
Еще одно блюдо из лосося — граавилохи
Это рыбное блюдо, приготовленное в сухом пряном маринаде. Чтобы его сделать, нужно взять красную рыбу, засыпать ее крупной солью, сахаром, укропом и перцем, завернуть в чистый холст и подержать несколько дней в холодном месте. Предки нынешних северян просто закапывали рыбу в прибрежном песке. Кстати, этот же способ изначально применялся для знаменитого своим ароматом сюрстремминга.
- Есть интересный вариант рецепта: можно сделать граавилохи очень задорной окраски. Для этого нужно отварить или запечь в духовке среднюю свеклу, смешать ее в блендере с укропом и потом выложить на филе. Но учтите, что свекла дает своеобразный привкус, который нравится не всем.
На Севере можно попробовать саламат. Или саламаат
Вариантов названия у этого блюда много. Но главное, что эта мучная каша насыщает надолго и заодно согревает в сильные морозы. В Якутии это густое горячее блюдо из сливочного масла, муки и молока, одновременно похожее и на кашу, и на густой соус. Оно настолько сытное, что его подают совсем небольшими порциями в мисочках, которые называются кытыйа. Местные повара даже соревнуются друг с другом, кто лучше приготовит саламат. Однажды в Якутии проходил фестиваль, гости которого могли попробовать это блюдо с олениной и рыбой.
- Мужа перевели по работе в Якутск. И я за ним поехала. И однажды позвали нас на местную свадьбу. Смотрю, несут крошечные мисочки. Взяла их штук пять — там же на один укус. Официант в лице переменился. Уточняет: «Это же кытыйа с саламатом». В общем, я чуть не слопала угощение для нескольких гостей. Одна мисочка с саламатом предназначалась для одного человека. Я попробовала и поняла, что мне реально хватит, это оказалось очень сытно.
Северные десерты — это что-то особое. А если еще и с таежным чаем!
Десерты на Севере тоже сытные, как и другие местные блюда. Взять хотя бы якутский керчэх (или куэрчэх). Это взбитые в густую пену сливки, в которые могут добавлять сахар или варенье. Такой десерт часто украшают брусникой и голубикой.
- Керчэх с голубикой... Пожалуй, это самый вкусный десерт, который я когда-либо пробовала! Если когда-нибудь окажетесь в Якутске, настоятельно рекомендую вам попробовать это неимоверно вкусное блюдо. Что касается напитков, то здесь не обойтись без таежного чая. Интересно, что он может состоять из множества видов различных растений и ягод. Каждый из ингредиентов добавляют по определенному времени года. В состав моего весеннего чая входили сушеные листья кипрея, малины и брусники, душица, а также мелко порубленная хвоя сосны. Вкус волшебный!
Бонус о том, как автор этой статьи оказалась на севере Урала и узнала, что такое «уха из петуха»
Сразу скажу: да, это не тот Север, про который мы говорили в этой статье. Но для меня это была «самая северная» поездка в моей жизни. В общем, несколько лет назад занесло меня в Верхотурье — в северную часть Свердловской области. И именно там меня угостили тем, что я раньше никогда не пробовала. Это была юрма, она же «уха из петуха», которая варится одновременно на рыбном и курином бульоне. Я как услышала об этом, подумала: «Такое я точно съесть не смогу — это же какая-то мешанина вкусов». Но после первой ложки я поняла, что это невероятно насыщенная и вкусная уха, а через пять минут я уже сидела у пустой тарелки и поглядывала на хозяйку дома с видом «а нет ли у вас добавочки».
А еще у нас есть статья про 10 особенностей быта в Сибири, которые для местных давно стали нормой. Зато для приезжих это настоящее открытие.