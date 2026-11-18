Сразу скажу: да, это не тот Север, про который мы говорили в этой статье. Но для меня это была «самая северная» поездка в моей жизни. В общем, несколько лет назад занесло меня в Верхотурье — в северную часть Свердловской области. И именно там меня угостили тем, что я раньше никогда не пробовала. Это была юрма, она же «уха из петуха», которая варится одновременно на рыбном и курином бульоне. Я как услышала об этом, подумала: «Такое я точно съесть не смогу — это же какая-то мешанина вкусов». Но после первой ложки я поняла, что это невероятно насыщенная и вкусная уха, а через пять минут я уже сидела у пустой тарелки и поглядывала на хозяйку дома с видом «а нет ли у вас добавочки».