День получение первой зарплаты никогда не забывается, потому что имеет большую значимость для каждого из нас. Ведь именно в этот миг мы начинаем чувствовать себя по-настоящему взрослыми людьми, которые наконец-то могут порадовать себя вещицами, о которых давно мечтали. Эта тема навевает ностальгию о славных временах, когда мы были юными и для того, чтобы осчастливить себя достаточно было стать владельцем кассетного магнитофона или обзавестись самыми крутыми наручными часами.