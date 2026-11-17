Сссссс-котина. И ведь его наверняка дома кормят вкуснее, чем тот паштет.
15 согревающих историй от людей, которые вспомнили, на что потратили первую получку
День получение первой зарплаты никогда не забывается, потому что имеет большую значимость для каждого из нас. Ведь именно в этот миг мы начинаем чувствовать себя по-настоящему взрослыми людьми, которые наконец-то могут порадовать себя вещицами, о которых давно мечтали. Эта тема навевает ностальгию о славных временах, когда мы были юными и для того, чтобы осчастливить себя достаточно было стать владельцем кассетного магнитофона или обзавестись самыми крутыми наручными часами.
- Когда я училась на первом курсе университета, мы с одногруппницами решили пойти работать. Короче, устроились официантками в модный тогда клуб. Я отработала с 23 до 5 утра. Полученные за эти часы деньги я потратила на паштет, в такой упаковке типа колбасной, и круассан. Есть очень хотелось. Пришла с этим уловом домой к родителям, пошла в душ. За это время мой завтрак слопал старый персидский кот Нафаня. Прогрыз обе упаковки, паштет схомячил весь, а круассан только понадгрыз.
- Лет 15 назад подруга предложила мне подработку — листовки раздавать. Это была первая моя работа, поэтому я очень старалась. Когда получила первую зарплату, то радостная позвонила маме и сказала: «Мама, я получила первую зарплату. Давай я куплю продуктов домой». А она в ответ: «Нет, это твоя первая зарплата, и ты имеешь право потратить ее как хочешь». Думала, на какие сладости я это все потрачу. Увидела зоомагазин, зашла, а дальше все как в тумане... Домой я пришла с мадагаскарским шипящим тараканом. Стоил он ровно всю зарплату. Одним прекрасным утром я решила покормить своего питомца, открыла аквариум и тут же закрыла крышку. Выяснилось, что таракан — девочка, у которой появилось много деток. Очень много. Около 50.
И теперь Вы начали сдавать их в зоо за 1/10 цены, отбили затраты, и стали зарабатывать на их разведении.?
"Моя первая работа пришлась на далекий 1989 год. Первую зарплату выдали в кассе в этом конверте. Храню до сих пор
- Лет двадцать назад, с первой большой-взрослой зарплаты купила себе пару кило маасдама и слопала под кино. Весь. Все два кило. Лет пятнадцать даже слово это слышать не могла. Теперь просто спокойно игнорирую.
Читала об актрисе Мироновой, которая жена Менакера. Она рассказывала как отучила себя от дорогих деликатесов (семья долгое время очень небогато жила). Покупала, например, реально много красной икры и ела до тех пор пока плохо не становилось. После этого охоту отбивало на десятки лет.
- Было это в эпоху перехода от кассетных плееров к MP3. Как же мне хотелось самый крутанский из трех-четырех видов, продававшихся в нашем сельском магазине. Целый июль, самый жаркий месяц, я махал тяпкой в поселковом совете, чтобы заработать нужную сумму. И вот получил первую зарплату! Пафоса на три индийских фильма хватит. Наверное, никогда в жизни не было большей мотивации подзаработать и купить долгожданную вещицу.
Разбирал строительный мусор в ремонтируемой общаге. Около недели, заработал на магнитофон ИЖ 305. 1992 год
- Помню свою первую зарплату. 2013 год. Спустя месяц летней работы на грибной базе мне выдают на руки приличную сумму. У меня аж руки затряслись. Я тогда купил себе новый мопед. И прикупил немного вещей к поступлению в технарь. Работа мне нравилась, я был грузчиком. Девушки моего возраста и чуть старше перебирали и фасовали лисички, а я их укладывал на поддоны. Там я отработал 4 своих лета. Была хорошая атмосфера и коллектив.
- Учились с подругой заочно и работали в магазине. Мечтали купить себе по норковой шубе и с первой зарплаты начали откладывать. Когда холода стукнули, я прищеголяла в обновке, а она в старом пуховике. Спрашиваю: «Ты же тоже накопила?» А она нос задрала и такая: «Да я тоже накопила. Только с мамой поговорила и она сказала, что вместо шубы лучше первоначальный взнос за комнату в коммуналке внести». Я конечно удивилась, но промолчала. Подруга эту комнату начала сдавать, а сама жила с родителями, потом продала ее, взяла квартиру побольше и к концу пятого курса уже жила в своем жилье. А у меня самым ценным так и осталась шубка.
2003 год. С первой зарплаты я купила себе часы. Давно о них мечтала. Ремешок отвалился через 3 года. Так и лежат теперь
У меня все часы, будильники только со стрелками. Необходимо видеть отрезок времени.
- Относительно недавно, в годах 2012-2013 подрабатывала на дегустации (предлагала колбасу попробовать) после учебы. 2 раза в неделю, около 1,5 месяца. На эти заработанные деньги я купила себе часы, маме красивый букет тюльпанов и коробку конфет. Позвонила ей, чтобы к ТЦ подошла, якобы мне что-то нужно. Когда она подошла, я вручила ей цветы, и мы пошли есть роллы (она их очень любит). По сей день люблю радовать маму маленькими подарками.
- Мне было 17. Я вставал в пять утра, шел к открытию метро, несколько остановок до вокзала, чтобы сесть на электричку и 50 минут ехать за город. Там я надевал выданную спецовку и шел помогать слесарям и водителям чинить грузовики. Прямо на улице в дождь, снег. С первой зарплаты я купил себе аудиоплеер, который скрашивал мне этот кусок жизни длиною восемь месяцев и всегда был со мной. Я пришел в фирменный магазин, взял у продавца список плееров и ткнул пальцем в самый дорогой. Уровень счастья на тот момент меня просто переполнял. Этот плеер давно устарел, но он жив-здоров и по-прежнему со мной.
- Моей первой официальной работой стало агентство социальных и маркетинговых исследований, я тогда училась на 3-м курсе, в агентстве начала работать со 2-го курса «девочкой на телефоне», и тут через полгода мне предложили повышение до координатора этих девочек! С официальным трудоустройством, и пятидневкой, и окладом. Как я была счастлива! С первой зарплаты я купила себе крутецкие кожаные сапоги, как они мне нравились! Даже сейчас помню это чувство воодушевления и собственной значимости, когда я вышла с пакетом из магазина.
«Мой парень со своей первой зарплаты купил мне этого пушистика! Ему пришлось устроиться на новую работу, когда он переехал на новое место ради меня и я очень это ценю»
- Еще в юности на лето устроилась на подработку к маме на завод, платили копейки, но мне и это казалось хорошим доходом. По итогу за три месяца я купила себе: туфли из настоящей кожи, грубые, тяжелые, но не дерматин, по классике меряла на рынке на картонке; механические часы «Чайка», которые до сих пор храню, только они уже не ходят; ну и напоследок гульнула — сделала химию мелким барашком на всю голову. Потом шесть лет волосы отращивала. В то лето первый и последний раз чувствовала себя по-настоящему взрослой.
Хорошо понимаю. Сейчас учусь и работаю параллельно, сама себя обеспечиваю. Иногда бывает сложно из-за нагрузки, конечно. Но когда зарабатываешь деньги, а особенно, когда их тратишь:) То чувство самостоятельности и спокойствия превосходит усталость и прибавляет сил))
- 2007. ПГТ Ленинск. Я работал в «озеленительной бригаде», вместе с которой мы ходили и пололи траву по городку. За два месяца лета я заработал себе на мобильный телефон, который так хотел, с двумя колонками в комплекте. Уф, крутотень была. И маме купил статуэтку, которая до сих пор у нее стоит. Не очень красивая, но тогда это было лучшее, что я смог найти в подарок у нас.
Я буду рада, если вы заглянете в другие мои подборки и поделитесь впечатлениями в комментариях:
Комментарии
У меня непопулярное мнение. Я начала работать только после окончания университета, сразу по специальности. Идея поработать раньше была, но родители сказали, чтобы не занималась ерундой. И они правы. Очень хочу, чтобы детям тоже не пришлось тратить время и силы на никак не развивающие и никуда не ведущие подработки (листовки и т.п.) только ради денег, причем крайне небольших. Лучше энергию вложить в учебу, это окупится.