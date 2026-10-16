20 строителей, у которых что ни объект, то классный сюжет в копилку историй
Строители, электрики, сантехники и мастера ремонта — именно эти люди превращают чертежи в дома, где хочется жить. Но их будни состоят не только из бетона и проводов. Сегодня в нашей подборке — истории, в которых отборный юмор и рабочая смекалка оказались лучшим решением даже самых непростых задач.
- Клиент заказал забор за 600 тысяч: «Чтобы ни щелочки!» На третий день жена шепотом просит: «Сделайте калитку к соседям, там живет моя сестра». Вечером клиент: «Никаких калиток, а то жалобу напишу». И тут наш бригадир сделал ход конем и поставил калитку-невидимку: без ручки, в тот же цвет, на скрытых петлях. Со стороны клиента — стена, а жена ходит к сестре, когда хочет. Через полгода клиент позвонил нам сам. Сказал, что нашел калитку, когда полез за мячом, и теперь сам через нее ходит к родне в гости.
- Я со своей будущей женой познакомился, когда пришел стиральную машину подключать. Спрашивает меня, мол, что делать, если потечет? Отвечаю: «Телефон есть, наберете — приеду». Она: «А если ночью?» Говорю, тогда мне придется на вас жениться, и я буду постоянно отслеживать стиральную машину. И вот так 20 лет вместе. Знаю еще сантехников, кто тоже познакомился с будущей женой на работе.
- Заказчица просит приехать и с порога просит изменить цвет комнаты.
— Вчера приходили девчонки и сказали, что стена зеленая.
— Лариса, она ведь синяя.
— Да, синяя, но девчонки сказали, что зеленая.
Выяснилось, что в определенное время солнце освещало желтый шкаф, а тот отсвечивал на синюю стену.
«У этого сантехника очень высокие цены»
- Когда-то давно купили квартиру. После бабушки. И вот потекла труба сушилки для полотенец. Пришел сантехник. Посмотрел и ушел отключать стояк. Вернулся, резанул болгаркой по трубе с целью заменить кусок. И из пореза хлынул поток воды. Сантехник воскликнул: «Не тот кран!» и умчался. Я подставляла ведра по очереди. Сантехник вернулся, трубу починил. Но при этом ухитрился везде оставить следы от рук на всех моих белых дверях и батареях, а еще он наследил сапогами по всей квартире. А ведь ремонт предполагался только в ванной. Остаток дня все это оттирала.
- Заканчивается ремонт квартиры за несколько десятков миллионов рублей. Дизайнер доволен. Строители довольны. Заказчик тоже. И тут хозяин говорит:
— Завтра приедет человек, мнение которого для меня особенно важно.
Все подумали, что это какой-нибудь известный архитектор или независимый эксперт. На следующий день приезжает женщина лет пятидесяти. Заходит, осматривается и достает из сумки резиновые перчатки. Оказалось, это домработница. А через 15 минут дизайнер уже записывал ее замечания и вопросы:
— А как мыть вот это огромное стекло, если оно не открывается? А за этой отдельно стоящей ванной кто будет убирать? А чтобы почистить решетку вентиляции, каждый раз нужно вызывать мастера? А эти красивые черные матовые фасады кто-нибудь пробовал протереть?
Все немного притихли. А заказчик улыбнулся и сказал:
— Вот поэтому я ее и пригласил. Вы все смотрите, как квартира выглядит. А она сразу видит, как в ней нам будет жить.
Надо изначально было с ней советоваться, чтобы потом не было претензий. А что после драки кулаками махать,когда уже всё сделано и , причем, по вкусу заказчика
- Пришел к нам в фирму устраиваться парень 22-х лет на должность плотника-бетонщика. Прошел все инструктажи. Сказали ему, что автобус отправляется на завод тогда-то в такое-то время. На что он говорит:
— А я что, не в офисе буду работать?
А мы ведь помним, да, что он плотник-бетонщик? В итоге парень один день отработал и больше не вышел. Не сложилось, не срослось.
«Один ботинок я носил целый год, работая электриком, а второй — совершенно новый»
Не поняла! Я в таких 5лет каждый день по лесу шастала, и они такой вид не имели, как левый. Он, что, китайскую подделку купил?
- Работал на стройке во Владивостоке. В обед в прорабской уткнулись с прорабом Алексеем в ноут, смотрим «Вспомнить все». Алексей комментирует, в самом начале фильма, в карьере: «Ставь на паузу. Что там за инструмент в кадре?». Дальше: «Ну что за будущее? Ни одного стеклопакета в помещениях». В эпизоде, где главный персонаж убегает вниз по лестнице, а за ним бегут: «Что за перила странные?» Так и не досмотрели, пошли работать.
Настоящего прораба не волнует сюжет, его волнует смета и качество монтажа.
- Занимаюсь монтажом сантехники. Утром приезжаю смотреть заказ — замена отопления в частном доме. Заказчик — молодая женщина, Елена. Спрашиваю:
— Демонтаж тоже я делаю?
— Ну да. Тоже вы.
— Тогда вся работа будет стоить двадцать три тысячи.
Елена подумала немного и согласилась. Я записал все, что нужно купить. Договорились встретиться завтра утром у магазина. Через пару часов Елена звонит и спрашивает:
— Дмитрий, у меня муж с работы пришел. Если он сам старые трубы вырежет, вы нам скидку сделаете?
— Да, — говорю, — сделаю. Пусть вырезает.
Надо сказать, демонтаж стального отопления дело сложное, и Елена позвонила полчаса назад и сказала:
— Дмитрий, муж попробовал и сказал, что пусть лучше вы сделаете.
Полчаса с болгаркой в руках возвращают уважение к чужому труду быстрее, чем любой прайс-лист
- Один приятель, работающий строителем, поделился историей. Они с командой делали ремонт в одной квартире, и вот владелец этой квартиры заявляет: «Потолок белить только щеткой!» Как ни старались ребята, а вот этих следов от щетины никак не избежать. А хозяин квартиры все стоит себе рядом, следит за каждым движением и каждый раз недоволен: «Это что за работа? Перебеливайте!» И как только хозяин куда-то на время выходил, ребята взяли и прыснули потолок побелкой из распылителя. Когда хозяин вернулся и увидел результат, его лицо просто расцвело улыбкой: «Ну вот, говорил же вам, можно качественно сделать, если постараться! А говорили, что щеткой без следов не получится».
Дело было в середине 60-х Отец пригласил маляра, побелить потолки в квартире.
Когда маляр пришёл мы побыстрому стали застилать пол газетами, чтобы не испачкался пол.
Мастер сказал, что не нужно ничего стелить. Мы конечно удивились. Но газеты убирать не стали.
Так он именно щёткой побелил в комнатах потолки.
Потом мы все газеты обратно чистыми собирали.
«Вот так нам установили новую систему отопления»
- Брат работает на стройке. Вован зовут. Рядом со стройкой есть ларек с шаурмой, и Вова туда каждый день на обед ходит — настолько он ее любит. Однажды ребята решили подшутить над ним. Купили шаурму, вытащили из нее все мясо и заменили его картошкой. Вова приходит на обед, берет шаурму и начинает жевать. Мы все затаили дыхание и ждем его реакции. Вова ест, ничего не замечает. Мы смотрим друг на друга и понимаем, что что-то пошло не так. Подходим к Вове и спрашиваем: «Ну как, Вова, шаурма вкусная?» Он смотрит на нас, улыбается и говорит: «Да норм, но что-то мяса маловато!» Мы все расхохотались, а Вова только потом понял, что мы над ним подшутили. Теперь он каждый раз проверяет шаурму на наличие мяса.
"Брат работает на стройке. Вован зовут." Ну, приятно познакомиться, стройка по имени Вован!
- Товарищ мой решил несколько лет назад рядом с загородным домом гостевой дом построить. Нашел по хорошим рекомендациям большую бригаду строителей, и ребята взялись за работу. Заказчик — калач тертый и приезжает всегда без предупреждения: то утром, то в обед, то после обеда. И просто восхищен бригадой: как ни приедет — работа кипит, никто не сидит, все трудятся. Долго ли, коротко ли, дом построили, все довольны. И тут прораб этой бригады заказчику, товарищу моему то бишь, и говорит:
— Человек я честный и скажу: собака ваша, овчарка немецкая, каждый раз за 10 минут до вашего появления выходила и садилась перед домом. Как сядет — дошираки все сразу бросали и за работу! Ни разу не подвела.
- Стоим сегодня коллективом из пяти строителей и смотрим на область пространства, с которой нужно произвести некоторые строительные манипуляции. Ниже примерный разговор пяти человек:
— А что на выходе-то должно получиться?
— Сапожок.
— Это что?
— Не знаю. Начальник сказал.
— А сапожком — это как? Может, низ шире, а кверху на сужение?
В общем, никто не знает, что за сапожок такой. Один звонит шефу:
— Юрий Владимирович? Вот мы на месте, посмотрели сейчас. Не получится тут сапожком. Вообще никак. Понял.
Говорит товарищам:
— Сказал: раз сапожком не получится, оставьте как есть.
«Мой офис в качестве руководителя строительной площадки по завершении проекта»
Руководитель строительной площадки...
бригадир или мастер максимум, (нехило так натырил).
У руководителя объекта после сдачи штабеля бумаги и пустых картриджей от принтера.
- Забился слив в ванной. Вызвала сантехника. Стоит, смотрит, как он достает большой такой ком черных волос! Видимо, чистить слив после принятия душа — не про нее. Смотрит на ком, краснеет.
Сантехник:
— Мороки много с длинношерстными! А что за песик?
Это был не песик, а девушка Полина, но она не призналась.
- На дне рождения приятеля я оказался в обществе незнакомых людей, один из которых, программист, долго говорил мне о том, что 95% людей, узнав о его профессии, начинают приставать на околокомпьютерные темы, мотивируя это тем, что «ты ж программист» и так далее. Я посоветовал:
— Лучше вообще не говорить, кем работаешь.
— Ну да. А ты сам где трудишься? — спросил он.
— Я строитель.
— Правда? Слушай, а у меня свет в ванной периодически гаснет, в чем там дело?
— Не знаю, — честно признался я.
— Хм, ну ты ж строитель...
Вы не понимаете, это другое! Программисту можно, он просто проверял гипотезу.
- Знакомый мастер-плиточник рассказал, дальше с его слов. Встретил одноклассника, разговорились. Тот свой дом построил, занимается отделкой. Вот только с плиткой не ладится. Предложил помощь. За день выложили ванную комнату. Денег сам не запрашивал, одноклассник как-никак. Думаю, хотя бы чаю предложит, молчу, работаю. Ближе к вечеру уже есть охота. Спросил: «Может, чайку хоть нальешь?» Заходим на кухню, его жена борщ готовила, думаю, вот и поедим. Одноклассник наливает чай, едва теплый. Вечером все ему высказал. А он обиделся, я, мол, кормить тебя не обязан, да и из-за тебя жене еще пол мыть надо будет.
- На строительный объект был к нам переведен с другого объекта прораб. Любил он в любой разговор вставить то, что у него было то же самое, только в разы интереснее. Как-то за обедом говорили о строителях и нефтяниках. Я рассказал про отца (а он работал бурильщиком в Заполярье), так этот новый прораб как давай рассказывать, что он тоже работал там, и белых медведей встречал. Тут я не удержался и сказал: «Вы, наверное, и пингвинов подкармливали?» Он и продолжил: «Да у нас на зимнике жили 10 пингвинов!» Дальше мы сидели молча, улыбаясь и переглядываясь с коллегами.
Хотите больше историй про сантехников и мастеров? Тогда вам сюда:
Комментарии
Вспомнилось. Подруга купила в прихожую трюмо с зеркалом, оплатила доставку и монтаж. А когда привезли мебель, сказала, что муж сам соберёт, и отпустила рабочих. В результате, муж промучился со сборкой немало времени, зеркало установил криво и ещё долго ругал свою добросердечную жену за медвежью услугу.