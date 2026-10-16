20 строителей, у которых что ни объект, то классный сюжет в копилку историй

Дело было в середине 60-х Отец пригласил маляра, побелить потолки в квартире.

Когда маляр пришёл мы побыстрому стали застилать пол газетами, чтобы не испачкался пол.

Мастер сказал, что не нужно ничего стелить. Мы конечно удивились. Но газеты убирать не стали.

Так он именно щёткой побелил в комнатах потолки.

Потом мы все газеты обратно чистыми собирали.