Мой дядька больше 30 лет отработал дальнобойщиком. Многое повидал. Больше всего мне запомнилась неделя тишины. 90-гг, две колонны ушли в сторону Челябинска. Через три дня звонок с завода "колонну обстреляли" и моя тётя произнесла только "Сашка" и потеряла сознание. А потом неделя тишины, сотовых тогда не было, затем звонок с просьбой прибыть на завод, колонны возвращаются, подробностей никто не знает. Мы всей роднёй мчим на проходную, там уже множество других родственников, скорые, милиция. И вот спустя три часа показались первые камазы, кабины обстреляны, стёкла на некоторых кабинах полностью отсутствуют. 16 машин заехали на площадку, встали полукругом и ударили по гудкам. Я не смогу описать того, что происходило в тот момент. Кто-то плакал, кто-то кричал, женщины теряли сознание. В итоге оказалось, что трое водителей были убиты, мой дядька получил ранение в ногу, пуля прошла навылет, но он сам вёл КАМАЗ с перебинтованной ногой, его напарник был невридим. Ту банду в итоге поймали где-то через месяц, дядька на суде был несколько раз.