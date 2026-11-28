17 историй о дальнобойщиках, у которых в кабине тепло, как дома
Дальнобойщики проводят в дороге недели, а то и месяцы, поэтому кабина для них — и спальня, и кухня. Одни возят с собой гирю для тренировок, другие берут в компанию двух обаятельных такс, а третьи за один рейс успевают обзавестись котятами. А их жены знают, что муж может утром прислать фото издалека, но уже ночью внезапно оказаться дома.
Когда в кабине и так тесно, но все равно найдется местечко
- Я газелистка-дальнобойщица. Однажды поменяла маршрут и зарулила в Поволжье к любимой бабушке. Приезжаю, значит, а бабуля ко мне с мольбой подступила: «Выручай, внученька родная». Смотрю, а она тащит мне двух котят. Я ей: «Какие котята? У меня две собаки в кабине!» Но в итоге забрала обоих, посадила на верхнюю полку спальника и решила подумать об этом завтра. А они уже на второй день играли с собаками и по ночам приходили ко мне мурчать. Позвонила мужу, подумала и оставила котят в машине. Зато кажется, что я не живу на работе, а работаю из дома. Знакомьтесь: Тишка и Бася.
Почему нет? У нас однажды ЗИЛ пошёл в командировку и попал в аварию, а товар по стране собирать нужно. Мы полетели в Нижний, купили Газель и поехали на ней. За 7 дней объехали 8 городов, собрали заказанный товар и привезли в Омск. Проехали где то 5 тысяч километров. А куда деваться?
500-1000км уже считается дальнобойщик что ли? Тем более на газели. Куром на смех.
Жены дальнобойщиков знают: муж может появиться дома в любую минуту
- Муж — дальнобойщик. Когда он ждет разгрузку или загрузку, то нередко гуляет по местным городам и присылает фото. Отправил мне утром фотографию аэропорта, который за тысячи километров от нас. Ночью будит меня ребенок со словами: «Мама, в ванной кто-то купается!» Встаю, и правда, вода льется. Медленно отпираю дверь и вижу, что за шторкой двигается тень. Рывком дергаю штору, а там весь намыленный и радостный муж. Он, видите ли, утром намекал изо всех сил!
Водителям грузовиков порой приходится отмечать день рождения в дороге
- Двадцать лет мой муж-дальнобойщик встречает свой день рождения где-то между Брестом и Смоленском. Поздравляю я его по телефону, а он каждый раз обещает: «В следующем году точно дома». Он звонит мне с каждой заправки. Я наизусть знаю, где на трассе хороший кофе, а где закрыто. Подарок ему и положить некуда, в кабине нет места даже для торта.
В этот раз поздравление улетело к нему заранее. Я вспомнила наше знакомство и написала песню «Из каждого рейса». Начинается ее припев так: «Андрюша, двадцать лет — как первый раз». Андрюше отправила на рассвете. Он позвонил с ближайшей заправки и долго молчал в трубку, а напарник на фоне просил поставить еще раз.
А эти две таксы путешествуют вместе с хозяином и помогают ему доставлять разные грузы, в том числе и корм для собак
- Меня зовут Вадим, я работаю дальнобойщиком. Впервые сел за руль фуры в марте 2020 года. Сейчас компанию мне в кабине составляют две таксы — Боня и Мартин. За три года проехал всюду от Дании до Испании, побывал в более чем 600 городах и поселках. Одни выходные мы провели во французской Ла-Рошели: стоянку я нашел прямо в порту, сходил в магазин и собрал простейший завтрак.
- Вот как, глядя в эти вопрошающие глаза, объяснить им, что завтра утром мы должны разгрузить эти 11 тонн собачьего корма на юге Франции, а не оставить их себе?
Встречи с мужем-дальнобойщиком могут проходить незабываемо
- Муж у меня дальнобойщик. Увы, так складывается, что на все праздники его нет дома, поэтому цветы я получаю крайне редко. Сегодня утром проснулась, а он рядом. Приехал домой глубокой ночью. Я лежу и смотрю на него, а он глаза открывает и достает спрятанную между наших подушек розу.
А мне показалось что "увы" -это к тому что его нет дома все праздники. А отсутствие цветов - констатация факта.
Байки о ночевках в машине, кажется, можно рассказывать бесконечно
- Я заезжаю на стоянку, паркуюсь там, где разрешают ставить малотоннажные грузовики. Рядом с парковкой находится небольшой симпатичный пруд. Ложусь спать, но примерно в три часа ночи слышу стук в пассажирскую дверь. Встаю, выглядываю в окно — вдруг там какой-то другой водитель. Но у грузовика никого не было.
Ладно, может, показалось. Снова ложусь. И опять раздается стук, только на этот раз со стороны водителя. За окном — опять никого. На всякий случай запираю двери на два замка и открываю боковые люки, чтобы слышать, что происходит снаружи.
Примерно через 15 минут раздается тихое «шлеп-шлеп», а потом что-то падает на крышу кабины. Это с крыши грузовика на капот спрыгнул... гусь и начал ходить взад-вперед, поглядывая на меня.
Как только мы встретились взглядами, ко мне снова постучались. Я распахнул водительскую дверь, а там оказался еще один гусь. В общем, их было полно в пруду, рядом с которым я припарковался, и, кажется, им просто нечем было заняться.
А этого дальнобойщика, который приехал в Казахстан и припарковался на стоянке, утром разбудил верблюд
Ни одна заботливая бабушка не сравнится с водителем, который заботится о котиках сразу в нескольких городах
- Мой муж — дальнобойщик. Он ездит из Альмерии в Барселону, по пути останавливается в разных городах и кормит там котов. И когда едет туда, и когда отправляется в обратную дорогу. И да, дома у нас живут 18 котиков.
Порой водители могут забыть, что они уже не в своем грузовике
- Один дальнобойщик сидел у меня в офисе, рассказывал о какой-то ситуации и пил чай. Потом берет и остатки чая просто выплескивает из кружки. Прямо в сторону стены. Я до сих пор в изумлении.
Когда выходные проходят недалеко от какого-нибудь города, некоторые дальнобойщики превращаются в туристов и идут гулять
Куда только не заносит представителей этой профессии!
- Построили в лесу землянку. Однажды ночью зимой приехали, а там горит свет. Оказалось, что это дальнобойщик сломался, пошел через лес, увидел дом и зашел погреться. Столько историй рассказал за ночь! А однажды мы зашли летом, а там стоят пять ящиков разной тушенки. На двери было селфи этого дальнобойщика и его номер телефона — мол, он на обратной дороге заедет.
Хорошо, когда водители готовы поддержать друг друга
- Я дальнобойщик, приехал в село Отрадное в Воронежской области. Мне сказали, что машину выгрузят только ночью. Встал на обочине, условий никаких нет, но зато есть футбольное поле рядом. Ближе к вечеру пробежал трешку и попинал мяч с пацаном местным, пока его мама не позвала домой. Затем купил шаверму на ужин, сижу в кабине, и тут подъезжает машина. Выходит водитель, поздоровался и сразу спрашивает:
«Ты не голодный? Смотрю, ты тут уже с обеда стоишь. Давай я тебе поесть привезу сейчас?»
Вот такой завтрак дальнобойщик может устроить себе по дороге из Испании во Францию
Чем водители занимаются во время отдыха? Кое-кто тягает гири и читает книжки
- Мне 27 лет, я работаю дальнобойщиком в Европе. Пять дней в неделю по восемь часов провожу за рулем, и так уже больше трех лет. В свободное время любил посидеть в телефоне. Понятно, что последствия не заставили себя ждать. Все изменилось летом 2025 года, когда я купил гирю. Простую чугунную, примерно за 50 евро. Что-то щелкнуло в голове: «Иди и купи». С тех пор прошло полгода. Я привел себя в форму, начал читать книги, а еще стал больше гулять и узнал, как выглядят города, в которых останавливаюсь. Каждый день делаю зарядку, а три раза в неделю устраиваю серьезную тренировку.
Нам почему-то кажется, что так и должен выглядеть кот дальнобойщика
Отношения водителей и диспетчеров — отдельная история
- История одного рейса, которую поймет каждый дальнобойщик. Где-то на границе Германии и Франции водитель остановился на обязательную паузу. Вроде все было идеально: еще 700 километров и разгрузка утром. Он поставил машину и лег спать, а утром проснулся от звонка диспетчера: «Ты где?! Тебя уже ждут на разгрузке!» Водитель спокойно посмотрел на тахограф и ответил: «На паузе». Через несколько часов он по своему графику приехал на разгрузку. И знаете, что ему сказали? «А мы вас сегодня уже не разгрузим. Приезжайте завтра». Добро пожаловать в грузоперевозки.
Ну наш бы ломанулся на разгрузку, потом отдохнет) А чо историй про рус. дальнобойщиков не нашли?) Их быт и дорога намного интереснее европейских))
Когда папа «просто дальнобойщик», которым гордятся
- Когда я поступила в университет, оказалось, что в группе учатся ребята из семей ученых, преподавателей, инженеров. Я даже сначала по глупости смутилась, что у меня папа «просто дальнобойщик». А он объездил всю Европу и может объясниться с кем угодно. Он в рейсе хот-догам с заправки предпочитает приготовленный своими руками обед из трех блюд, и в нем всегда есть свежесваренный суп. Он может понять, что сломалось в моей машине, ориентируясь на мои рассказы по телефону: «Она делает вжжраровр, а потом пфпфпф». Он всю жизнь называет меня «моя звездочка». Так что да, просто дальнобойщик. А я — гордая дочь дальнобойщика.
Глупое какое-то противопоставление. Все перечисленное вполне могут делать и отцы-ученые, и отцы-инженеры, и кто угодно. Девушка фактически гордится не профессией, а человеческими качествами родителя. При чем здесь тогда вообще профессия?
Бонус от автора с историей о водителе и игрушечной машинке
- У моей знакомой родственник работал дальнобоем. Естественно, все время в разъездах, а дома жена и двое сыновей скучают без него. И тогда этот водитель придумал традицию привозить что-нибудь «с историей» из каждого рейса: магнитик из города, где разгружался, конфеты в обертке с непонятными буквами, еще какие-то сувениры. Дети ждали его, наверное, сильнее, чем Деда Мороза. А однажды он привез детям по маленькой игрушечной фуре — они были точь-в-точь как его машина, даже кабина того же цвета. Мальчишки с ними не расставались: возили по ковру «грузы» из кубиков, таскали в детский сад и школу. Сейчас они оба уже взрослые, но до сих пор бережно хранят эти папины машинки.
Пожалуй, представителям любой профессии есть что рассказать о своих рабочих буднях. Вот, к примеру, 16 руководителей детских кружков и секций, у которых на каждом занятии что-нибудь да происходит.
Комментарии
В силу своей профессии много приходится общаться с дальнойщиками и ездить в их кабинах - очень интересно. Многое могут рассказать, делятся иностранными вкусняшками. А каждая кабина - отдельный домик со своим интерьером. Правда вот животных почти не видела. Только один к нам постоянный водитель приезжал со своим мопсом, но редко. Раза три за годы видела его. Спасибо за статью - интересно. Я даже когда-то была подписана на канал одного водителя, который ездил по разным странам и снимал свои путешествия с комментариями.
Мой дядька больше 30 лет отработал дальнобойщиком. Многое повидал. Больше всего мне запомнилась неделя тишины. 90-гг, две колонны ушли в сторону Челябинска. Через три дня звонок с завода "колонну обстреляли" и моя тётя произнесла только "Сашка" и потеряла сознание. А потом неделя тишины, сотовых тогда не было, затем звонок с просьбой прибыть на завод, колонны возвращаются, подробностей никто не знает. Мы всей роднёй мчим на проходную, там уже множество других родственников, скорые, милиция. И вот спустя три часа показались первые камазы, кабины обстреляны, стёкла на некоторых кабинах полностью отсутствуют. 16 машин заехали на площадку, встали полукругом и ударили по гудкам. Я не смогу описать того, что происходило в тот момент. Кто-то плакал, кто-то кричал, женщины теряли сознание. В итоге оказалось, что трое водителей были убиты, мой дядька получил ранение в ногу, пуля прошла навылет, но он сам вёл КАМАЗ с перебинтованной ногой, его напарник был невридим. Ту банду в итоге поймали где-то через месяц, дядька на суде был несколько раз.