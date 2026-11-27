«У меня есть кактус, который сидел себе спокойно лет семь, никого не трогал, и мы его не трогали. Я вообще за цветами ухаживать не люблю, поэтому из цветов у меня один кактус и „денежное дерево“. И вот 3 апреля он зацвел, мы с дочкой очень радовались! А потом он зацвел опять 26 апреля. Сегодня 21 мая, и через пару дней он опять зацветет! Я читала, что кактусы цветут максимум два раза в год! Это ли не чудо?»