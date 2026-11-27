20 кактусов и суккулентов, которые подарили искреннюю радость своим хозяевам
Кактусы и суккуленты ценятся за выносливость, а не за пышную красоту. Но иногда скромный зеленый малыш вдруг выдает такой фейерверк лепестков, что замираешь у подоконника. Одни экземпляры раскрываются всего один раз на пару часов, другие умудряются зацвести несколько раз за месяц. Перед вами кадры и истории о растениях, чье цветение способно удивить даже бывалых цветоводов.
У этой девушки неожиданно красиво начал цвести суккулент
«Этот малыш только что выпустил самый крутой цветок, который я когда-либо видела»
- Они выглядят круто, но мухи их обожают. Вот же незадача!
Я бы на даче такие кактусы поставила подальше от дома, и проблема с мухами решилась сама собой))
Кактус вместо букета
- Проходили мимо цветочного магазина с парнем. Завязался разговор о подарках, и я узнала, что он никогда в жизни не дарил своей маме цветы. На мое возмущение: «Это же мама!» — он пожал плечами, мол, она его об этом никогда не просила. Отправила его покупать ей цветы. Через минуту выходит из магазина с кактусом! Объяснил, что он тоже когда-нибудь расцветет. И мама, кстати, посмеялась, но подарок оценила.
Только посмотрите, как разросся кактус «Крысиный хвост» у этой девушки
«Только посмотрите, как цветет мой кактус!»
- Не, ну такого я еще в жизни не видела!
Извечный спор
- Лет десять назад меня забанили на одном форуме любителей кактусов. Причина: «Недопустимое поведение в разделе суккулентов». Я тогда поспорил с каким-то дедулей, который доказывал, что алоэ — не настоящий кактус. В общем, забыл про это надолго, а сегодня вдруг приходит письмо: «Ваш бан истек, добро пожаловать обратно!» Ну что ж, захожу, создаю новую тему: «Кактусоводы, которые не любят алоэ, недостойны своих горшков».
А этот кактус просто невероятно обильно цветет
«Этот маленький цветок я приобрела чуть больше 5 лет назад, и он цветет каждый год. Обычно это цветочная корона сверху, но после бурного роста он покрывается весь с ног до головы цветочным покровом».
Дети — это цветы жизни
- Вечером все собрались на кухне: я делала заготовки для завтрака, муж ужинал после работы, и зашла доча 8-летняя. Задумчиво так посмотрела на папу и спросила: «Па, а вот если дети — это цветы жизни, то какой я цветок?» Муж, тщательно пережевывая отбивную, без заминки выдал: «Кактус». Доча у нас просто с характером. Она так внимательно посмотрела на папу и пошла к себе в комнату. Через несколько дней я застала обоих за занятным делом: выстраивали горшки с кактусами на подоконнике в ее комнате и читали о правилах ухода.
Девушка нашла самое неприхотливое домашнее растение
«Цветет постоянно там, где на него попадает солнце. Он терпелив к тому, что я постоянно забываю его поливать. И я не могу вспомнить более часто цветущего растения. Его „шипы“ — это фейк, и это не кактус. Размножается легко, поэтому я дарила кусочки родственникам и друзьям, и они присылали мне фотографии своих цветов».
Когда кактус — это маленькая мечта
- Нашла недавно один список, который я написала еще в детстве. Там были записаны дела, которые я должна сделать, когда вырасту. Я все перечитала и поняла, что не выполнила 1 пункт. Я работаю врачом, как и хотела, прыгала с парашютом, живу в квартире с панорамными окнами, побывала за границей и завела себе кота, но вот кактус-то не купила! Сегодня наконец-то собралась, пошла в магазин и приобрела это растение. Теперь мой внутренний ребенок рад на все 100%!
А у этого пользователя на балконе после дождя зацвел кактус
Уютные семейные традиции
- Мы с мужем познакомились, еще будучи 15-летними. И в день, когда он предложил встречаться, преподнес мне маленький кактус. На цветы денег не хватало, поэтому решил так. Я обрадовалась, по уши влюблена, а тут еще и подарок. Прошло 20 лет. Мы до сих пор вместе, поженились и завели двоих прекрасных детишек. Но традиция осталась. На каждую годовщину муж находит мне какие-то необычные кактусы. Да, у него уже есть деньги на шикарные букеты. Но эти горшочки — нечто особенное и сокровенное для нас.
Когда удалось вырастить цветущий «Обезьяний хвост» из маленького отростка
Особый работник
- Приходит ко мне муж и с серьезным лицом спрашивает: «Есть у нас в доме ненужный кактус?» Спрашиваю: «Зачем тебе, родной?» А он абсолютно спокойно: «Хочу его на работе в цехе поставить, посмотреть, сколько дней он там протянет». Ладно, нашла ему старый облезлый кактус, отдала. В течение дня он присылал мне фотки, как этот кактус стоит в разных местах — на станке, на столе, в шкафу. А вечером рассказал, что весь цех встал, все приходили на него посмотреть, кто-то предлагал подкормить, кто-то поставил рядом табличку «Отдел кадров». Начальству, конечно, не зашло, но работяги в восторге. Кактус до сих пор там живет, его даже назвали Борисычем.
Пользователь уснул, а наутро увидел вот такую красоту!
А мой такой же, так меня ни разу и не порадовал. Ещё знаю, что этот кактус очень ядовитый.
«Это уже третий раз, когда он цветет (и я это застал) за несколько лет, что он у меня есть, и мне даже удалось это снять».
Не всем нравятся цветущие кактусы
- Купила на распродаже кактус с обещанием невероятного цветения. Поставила на подоконник, пару раз полила, да и все. Вчера возвращаюсь домой, смотрю, а он вдруг выпустил огромный, яркий бутон! Я аж замерла. Сфоткала, отправила подруге. Утром прихожу на кухню, а на месте цветка торчит голый стебель, а рядом по столу вальяжно вышагивает мой кот с самым довольным видом в мире. Видимо, посчитал, что слишком много красоты в нашей квартире на один квадратный метр.
А у этого пользователя кактус впервые зацвел, и цветок оказался белым, а не розовым, как обычно
Неожиданная встреча со знатоком суккулентов
- Купила в садовом центре пухленький суккулент. Обещали, что он неприхотливый, а если зацветет, то будет просто загляденье. Притащила и забыла его в прихожей, он там простоял пару недель, а потом вдруг раскрыл крошечный цветок. А тут ко мне приехал курьер с продуктами и как выдаст: «Ого, как вам удалось заставить его цвести?» Оказалось, что он любитель суккулентов и давно мечтает, чтобы его такой малыш зацвел, а я даже не нашла, что ответить, ведь я о нем просто забыла.
Когда растение чувствует, что ему настаёт белый пушной зверёк, оно резко задумывается о размножении 😂
Чудо, а не кактус!
«У меня есть кактус, который сидел себе спокойно лет семь, никого не трогал, и мы его не трогали. Я вообще за цветами ухаживать не люблю, поэтому из цветов у меня один кактус и „денежное дерево“. И вот 3 апреля он зацвел, мы с дочкой очень радовались! А потом он зацвел опять 26 апреля. Сегодня 21 мая, и через пару дней он опять зацветет! Я читала, что кактусы цветут максимум два раза в год! Это ли не чудо?»
Этот кактус уже хотели выкинуть, а он неожиданно зацвел
Всего 12 часов невероятной красоты!
«Год назад завела суккуленты, среди них кактус из гипермаркета, который я буквально оттуда спасла. Он такой милый в своих белых помпончиках, родил пятерых детей и зацвел, выкинув огромную дудку! Я в неописуемом восторге, такого события в моей жизни еще не случалось. Правда, цветение продолжалось всего часов 12, но тем ценнее момент».
Разница между фотографиями всего 2 часа. Только посмотрите, что может произойти за это время!
Если вас вдохновили эти цветущие колючие малыши, то вот статьи, где еще любителей цветов поделились своими зелеными подопечными:
Комментарии
Уважаемый автор! Сказать "кактусы и суккуленты" всё равно, что сказать "голуби и птицы"!
у моего бывшего в одной из сетей был ник Кактусы тоже цветут). у его мамы лоджия была заставлена кактусами, он, может, как-то себя ассоциировал)),