Комнатные растения не всегда растут так, как нам хочется. То света не хватает, то полив не такой, то сторона света, куда выходят окна, не подходящая. И все же среди всех зеленых требовательных капризуль найдутся и такие цветы, которые будут радовать глаз, даже если вы совсем новичок и мало что знаете об уходе за растениями.

Подобрала этот черенок с пола в магазине. Вот как он вымахал

Будьте начеку с ним! Если хоть раз отломите веточку, то вам немедленно захочется поставить ее в воду, где она за пару дней даст корни. Потом оглянуться не успеете, а у вас весь дом будет заставлен колеусами. По себе знаю. © ADME

Кажется, я ее выходила! Раньше у меня вообще не было комнатных растений, а тут муж решил подарить на праздник цветок в горшке. 5 месяцев я за ней ухаживала, и мои глаза теперь не нарадуются, а ваши?

olesyabelle

В прошлый день рождения я купила себе в подарок сингониум. Потом узнала, что его покупают детям как первое растение, потому что за ним легко ухаживать

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И знаете что? Он пережил осень, зиму и весну! Для меня это маленькая победа, потому что однажды у меня поник даже кактус, а сингониум почти год счастливо живет на подоконнике.

Я и не знала, что денежное дерево может цвести. А вчера вот это. Муж говорит: «Ну ничего себе ты цветовод!»

Полезла в интернет узнать, что же я такого сделала. Делюсь рецептом: в самые короткие дни декабря поставьте растение у окна, которое постоянно открывают на проветривание. А перед этим месяц его не поливайте. Цветовод, ага.

Подобрала эту сансевиерию на помойке 2,5 года назад. Дала новый горшок, напоила, накормила... Вырастила вот такого монстра

Весит уже килограммов 20, еле передвигаю. Земли в горшке почти не осталось, все съел, только воды подавай. А пересаживать в горшок побольше боюсь, потому что станет совсем неподъемным.

Очень люблю комнатные растения, но времени на них нет. Я их то залью, то пересушу, еще и окна не той стороны. Что выдержит столько минусов? Аспидистра!

Это самое неприхотливое растение в нашем доме. Растет и в тени, и на солнце, прощает и перелив, и пересушку, ей все равно, в каком грунте жить. А каждый лист может прожить больше 10 лет.

Как-то работала в старом здании бывшего института. Когда нам выделили еще один кабинет, я нашла там ящик с землей, из которого торчала сухая палка. Поставила его на солнечное место, взрыхлила землю и полила

А палка взяла и ожила! Пришлось прибить к стене гвозди и натянуть шнуры для опоры. К началу лета «сухая палка» обвила все опоры и буйно зацвела. Потом выяснила, что называется он клеродендрум.

Поливал сегодня алоэ и увидел, что оно расцвело. Еще 4 дня назад никакой стрелки не было, а теперь она уперлась в верхний откос окна. Первый раз в жизни такая удача!

У меня глаз заточен на выброшенные цветы. В прошлом году притащила от мусорки огромный горшок со взрослым фиником, а в нем бонусом были пуансеттия, спатифиллум, дримиопсис и пара мандаринов

Всех срочно рассадила. Спатифиллум через неделю зацвел, пуансеттия шикарно разрослась, финик прижился и выпускает новые листья. А еще по морозцу утащила две кливии, выброшенные в пакете. Обе выжили.

Первый раз в жизни у нас цветет долларовое дерево! Цветок очень необычный и красивый.

Когда наш женский офисный коллектив постепенно растаял, я осталась с цветами один на один. Из опыта у меня был только один загубленный кактус. Но они же живые, жалко...

Стала поливать, а чтобы не жить с ними, не зная имен, прикрепила к каждому горшку записку с названием и советами по уходу. Коллеги сначала смеялись, а потом многие сделали так же. На мой скромный уход ответил эпифиллум. Я такого цветка в жизни не видела!

Несколько лет назад принесла с улицы еле живую веточку аспарагуса. Со временем она превратилась в пышный куст, который заменяет мне штору на окне

Особых условий он не получал: рос себе и пил воду литрами. А сегодня я впервые увидела, как он цветет.

Цветущие азалии в горшках часто дарят на праздники, а потом они отцветают, чахнут и выбрасываются. Вот и я подобрала выброшенный кем-то горшок с засыхающей азалией

Муж предложил купить нормальную в магазине. Но мне было жалко растение, да и интересно, что получится. Лето она провела на открытой лоджии, обросла новыми листиками и порадовала меня цветами.