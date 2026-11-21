О. да. Раньше бабушка всегда пекла пироги противнями: противень пирогов сладких, противень с капустой и противень с луком и яйцом, например. Семья была большая, пирогов было море. Мама всегда пекла два противня. И еще только в подъезд заходишь, а уже пахнет домашней выпечкой, и как здорово, когда от твоей квартиры!
10 фото из прошлого, где пироги были вкуснее, мама − моложе, а к телефонной будке стояла длиннющая очередь
Есть снимки, на которых вроде не запечатлено ничего особенного: противень с пирожками на кухне, обед в детском саду или очередь к телефонной будке. Но стоит на них посмотреть, и сразу вспоминается аромат свежей домашней выпечки, вкус какао и зажатая в руках монетка, благодаря которой в трубке зазвучит родной голос. На этих снимках — наше детство, юность, молодые родители, крылатые качели и ощущение, что вся жизнь впереди.
А в конце вас ждет бонус с новогодним настроением от автора.
Когда на кухне пахнет пирогами
Домашняя выпечка пахнет по-особенному — детством и мамиными руками. Раньше пироги, ватрушки, плюшки были неотъемлемой частью домашнего меню во многих семьях. Это и неудивительно: тогда ни о каких доставках речь не шла, а выбор покупных сладостей был гораздо скромнее, чем сегодня. У нас дома особой популярностью пользовалось печенье-соломка, тесто для которого прокручивали на мясорубке, пироги с картошкой и соленым огурчиком и царская ватрушка. А что пекли ваши мамы и бабушки?
В семье были одни мужчины:два сына,муж,брат и отец.
Как же это прекрасно,когда все сидят за твоей спиной и едят!!!
Особенно удавались беляши и слоёные пироги с мясом
- Вспоминаю семейные вечера в далеком детстве, когда мама готовила пирожки, а я крутился вокруг нее с желанием поскорее урвать парочку. И вот сегодня поднимаюсь домой по лестнице, а в нос бьет запах свежей, божественной выпечки. А у меня дома половинка быстрорастворимой лапши и корка хлеба, все остальное готовить надо. Зашел домой, не успел раздеться — звонок в дверь. На пороге соседка баба Маша с тарелкой дымящихся пирожков. Знаю, говорит, что один сейчас живешь, готовить некому, вот угощайся. Я так расчувствовался, обнял ее, поблагодарил. Скажу я вам, ничего вкуснее этих свежих, жареных пирожков с картошкой не ел последние лет 20. Всем бы таких заботливых соседей!
Я читаю первую букву и уже знаю про что будет рассказ. Выдумщика надо в штат сайта взять
Первый букет и первая любовь
В детском саду у малышей начинают просыпаться первые симпатии. С одним мальчиком хочется играть, а второй постоянно дергает за косички, и это неспроста. Среди кукол, машинок и плюшевых игрушек зарождаются первые попытки ухаживаний, дружбы и иногда даже влюбленности. У меня лично есть знакомые, которые вместе с детского сада, Ира и Дима. Ира до сих пор помнит, что поняла: «Это мой человек!», когда он заступился за нее перед воспитательницей, которую все побаивались. Это был максимально мужской поступок. И вот они уже 30 с лишним лет вместе...
- У меня в детском саду был официальный жених — весь сад знал о том, что мы поженимся, нам кричали вслед про тили-тили-тесто. Он ждал всегда, пока я переодену сандалики на прогулку, и мы шли одни в сумерках детсадовских коридоров. Утром, когда взрослые вели нас в сад, он моей маме говорил: «Я женюсь на вашей дочке!» И я была такая счастливая! А потом его забрали в подготовительную группу от нас. Я очень тосковала, но завела себе еще любовей: его друга и мальчика в строгом галстуке. И теперь я думаю, что весь жизненный запас любви и бурной личной жизни я исчерпала еще тогда. Верните мне мои 5 лет и детский сад! Я даже готова попробовать есть манную кашу!
В зале парикмахерской
Раньше поход в парикмахерскую был делом вполне доступным. Мама рассказывает, что даже они с сестрами, будучи студентками из деревни, могли себе позволить зайти в салон, чтобы сделать прическу, а потом пойти фотографироваться в фотоателье. Даже модная химическая завивка стоила недорого, и она-то как раз оставила у мамы неизгладимые впечатления.
Да, 3руб.50коп.стоила химическая завивка без укладки. И укладка 55 коп.
Далее с ее слов: «Мне 20 лет. Пошла делать модную химию. Состав смыли, накрутили на мелкие бигуди и посадили под сушуар. Я пригрелась и уснула. Открываю глаза, смотрю на настенные часы и ахаю — видать, час прошел! Ощупываю голову, думаю, ну все, теперь буду как пудель, в косынке ходить придется. А парикмахерша смеется: „Да не трясись ты так! Эти часы еще с утра встали. Всего 20 минут прошло, крутой завиток будет, хороший“. В целом, химия вышла удачная, но как же было страшно, когда я только открыла глаза и часы увидела!»
А, я, вообще, отличилась. Пошла делать химическую завивка за 3 месяца до родов, подумав, что с грудным ребёнком не смогу отлучиться в парикмахерскую часа на три. Выдержать всё это было довольно-таки трудновато.
Примерка нарядов на самого маленького покупателя
Качество детской одежды тогда было настолько высоким, что даже сегодня платья и рубашки, оставшиеся с тех времен, выглядят как новые, несмотря на то, что в них выросло не одно поколение ребят. И пусть там не было мембраны, сложных узоров или светоотражающих элементов, многие вещи до сих пор выглядят стильно. А как дети радовались обновкам!
Не надо пиликать, то что покупалось мне на лето и в пионерский лагерь, все изнашивалось, платья линяли, футболки были в порядке, джинс не было, были шорты из хб, тоже все изнашивалось за сезон, сандалии были на подошве из картона, поэтому до дыр. Конечно, если одевать вещь пару раз за сезон, то можно и сохранить, у нас не было столько вещей постирали, носим, опять постирали- носим. И так целое лето, что там останется?
Я помню, как однажды мы с папой пошли гулять, мне было лет 7. Зашли в универмаг, а туда как раз завезли сапоги: красные, с бахромой, всех возможных размеров. Телефона у нас дома не было, магазин далеко. И папа, чтобы не прогадать, купил сразу 3 пары: мне на вырост, моей старшей сестре и нашей маме. Мы потом все ходили в этих сапогах, как гуси лапчатые, но никто не переживал по этому поводу. А сапоги были теплые, добротные, до сих пор их вспоминаю.
Школьный буфет на большой перемене
Оооо! Помню этот школьный буфет, когда на перемене мелкие школяры толпились, толкались возле прилавка, протягивали монетки нашей буфетчице тёте Фае и просили дать пирожок с повидлом. Тётя Фая была женщиной пышной, колоритной, с ярким макияжем, с большими золотыми серьгами и в цветастом платке, закрученном на голове тюрбаном. Она, как главнокомандующий покрикивала на малышей, призывая к порядку.
Помню, как на большой перемене в школе все неслись в буфет, чтобы отстоять длиннющую очередь и купить пирожок или сосиску в тесте со сладким чаем. Выпечка там почему-то всегда была очень вкусная, как и чай, наливаемый половником из большой кастрюли. Особенно запомнились плюшки: большие, очень мягкие, посыпанные сахаром — они просто таяли во рту!
А мне всё время вспоминаются знаменитые бутерброды из бакинского цирка.
Докторская колбаса в городской булке.
Сейчас уже нет такого вкуса.
- Не могу сказать, что я прямо любила кушать в школьной столовой, но кое-что там готовили реально вкусно. Я, например, обожала огромные, толстые оладьи с яблочным джемом. Еще там готовили изумительную картофельную запеканку с фаршем в середине — вот прям не оторваться было! Еще в нашей столовой продавали изумительные пирожки с яблоками — вот прямо объедение! Эти пирожки были такие огромные, что, съедая один утром, можно было спокойно не есть до ужина. С компотом — идеально.
Карусель, на которую стояли в очереди
Поход в парк аттракционов был настоящим праздником для ребятни. Особенно малыши любили карусель с разноцветными лошадками и другими зверятами, на которых можно было сидеть и кружиться под музыку. Это ж так здорово: ехать верхом на тигре или волке и представлять, что мчишься навстречу приключениям. Сколько кругов хотелось сделать? Всегда на один больше, чем разрешили.
- За примерное поведение и отличные оценки меня водили в парк на аттракционы. Царем среди них было, конечно же, «Колесо обозрения». Каждый раз смотришь на него со смешанными чувствами — оно ведь такое огромное! Высоты боялись многие, и родители велели мне подождать до 14-летия. О, я ждал этой даты со страхом и восторгом!
У меня было много любимых аттракционов. Первый — «Орбита» или «Ромашка». Когда «Орбита» разгонялась, ее рев напоминал звук взлетающего реактивного самолета, а вибрация сиденья щекотала все тело. Еще были «Лодочки», «Веселые горки» и легендарная карусель, которую мы называли «Лошадки». Помню, что в парке царила атмосфера абсолютного детского счастья.
Чай всей семьей
Чаепитие было отдельным ритуалом во многих семьях. Если приходили гости, можно было достать какой-нибудь сервиз, стоящий в серванте для особых случаев. За одним столом зачастую собиралось несколько поколений семьи, от старых до малых, и все находили себе собеседников. Помню, когда мы собирались в доме у бабушки с дедушкой, на столе стояла сахарница с такими большими кусками сахара и щипцами, которыми надо было их крошить. Баба Маша любила пить чай из блюдца, а я ей подражала и тоже так делала. Бабулиными любимыми конфетами были «Школьные» — в такой обертке, которая напоминала тетрадный лист в клеточку. Я не помню, о чем конкретно мы тогда разговаривали за столом, но из этих вечеров сложилось теплое ощущение семьи и дома, где тебе всегда рады.
Девочка и голуби
Наверняка у многих есть воспоминание из детства, когда ты такой маленький-маленький, бежишь в гущу голубиной стаи, а птицы разлетаются в разные стороны. А потом открываешь ладошку, а в ней семечки, и голуби возвращаются обратно, громко хлопая крыльями и пытаясь взять угощение из рук. Есть что-то в этом развлечении, что возвращает в беззаботные времена буквально по щелчку пальцев.
Как мило.. а теперь представьте, что ты бежишь в стаю крыс и кормишь их с рук 🏆 голуби - летающие крысы 🤦🏼♀️ знаю, такой взгляд не принят, но в Бразилии это именно так воспринимается 😢
Очередь к телефону-автомату
Это сейчас одним нажатием кнопки можно дозвониться куда угодно, а раньше, чтобы услышать родной голос, нужно было найти 2 копейки, телефонную будку и отстоять очередь. Каждый звонок был обдуманным. Я частенько проговаривала сначала речь про себя, чтобы потом, когда дозвонюсь, максимально быстро и просто изъясняться, ведь рассоединить могут в любой момент, да и очередь не даст поговорить долго.
- Телефонные будки были повсюду. Это был очень важный элемент городской среды и общественной жизни. В них грелись зимой, пережидали ливень летом, целовались с девушками, использовали как ориентир для встреч. Ну и звонили, конечно. Звонок стоил две копейки и был ограничен по времени, но если доплатить, когда прозвучит сигнал, то можно продлить. Автоматы часто были неисправны и, «съев» монетку, соединения не устанавливали, так что лучше было иметь запас. Некоторые автоматы вообще не работали, поэтому работающий, да ещё и не занятый приходилось искать, а когда свободной кабинки не было, ждать, пока закончат говорить.
Прогулка с лучшим другом
В детстве, наверное, почти все мечтали о собаке. Тому, у кого был верный четвероногий друг, все завидовали, ведь он мог заниматься дрессировкой, обучать командам и хвастаться тем, что его пес умеет давать лапу. А главное, у такого человека появляется друг, который всегда готов выслушать, поддержать и не задавать глупых вопросов. Мечта!
- В нашей семье жил ротвейлер, Франт звали. Он обожал зимой выхватывать у отца веревку от санок и катать маленькую меня по поселку. А после него была колли Лаки, которая «пасла» меня на детской площадке, постоянно возилась со мной в песочнице. Глядя на нее, я научилась плавать «по-собачьи», она всегда сопровождала меня в заплывах. Вроде столько времени прошло, а воспоминания живы, и тепло на душе от них до сих пор...
Бонус: предновогоднее настроение и костюм снежинки
Обычно на детских утренниках я была в костюме снежинки: в белом или голубом платье, сшитом мамой и декорированным мишурой. Помню, как накануне праздника она пришивала мишуру к подолу, а я в хороводе старалась двигаться поаккуратнее, чтобы не остаться без яркого декора. Один раз у меня был наряд ночи: на черную атласную юбку мама нашила серебряные звезды и луну, вырезанные из фольги. Мне это казалось очень красивым! Сейчас любой костюм можно купить в интернете, но разве может быть что-то милее, чем то, что сделано мамиными руками?
А какая из этих сцен из прошлого лучше всего знакома лично вам? Расскажите в комментариях, что вспомнилось.
Комментарии
Короче, вся статья, это просто ностальгия по детству. И, видимо, по детству московскому. Опять же, снабжение Москвы и важнейших городов и ситуация в провинции - это как разные планеты.