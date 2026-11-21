Чаепитие было отдельным ритуалом во многих семьях. Если приходили гости, можно было достать какой-нибудь сервиз, стоящий в серванте для особых случаев. За одним столом зачастую собиралось несколько поколений семьи, от старых до малых, и все находили себе собеседников. Помню, когда мы собирались в доме у бабушки с дедушкой, на столе стояла сахарница с такими большими кусками сахара и щипцами, которыми надо было их крошить. Баба Маша любила пить чай из блюдца, а я ей подражала и тоже так делала. Бабулиными любимыми конфетами были «Школьные» — в такой обертке, которая напоминала тетрадный лист в клеточку. Я не помню, о чем конкретно мы тогда разговаривали за столом, но из этих вечеров сложилось теплое ощущение семьи и дома, где тебе всегда рады.