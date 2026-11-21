10 идей, как сделать съемное жилье уютным без ремонта
В один прекрасный день мне пришлось переехать с насиженного места в другой город. Найти жилье с идеальным сочетанием цены и качества не удалось. В итоге остановилась на варианте, который подкупил отличным расположением, но вот интерьер оставлял желать лучшего. Заехала я в квартирку с повидавшим виды ремонтом и мебелью из прошлого века. Вкладывать серьезные деньги во временное жилье совсем не хочется, но и жить в обстановке, где глаз ни за что не цепляется, грустно. Поэтому я устроила себе челлендж: превратить это пространство в место, куда хочется возвращаться после работы, используя только бюджетные приемы. Собрала все, что нашла и чем собираюсь воспользоваться в этой статье, а бонусом добавила советы от людей, что можно добавить в интерьер, чтобы любое жилье стало еще уютнее.
Как улучшить вид стен
Я сначала думала, что с некрасивыми стенами в съемной квартире придется смириться. Переклейка обоев — это грязный, долгий процесс, который делать одной к тому же еще и непросто. А потом села болтать с подругой, и она выдает: «Ты чего? Уже давно есть куча современных прикольных альтернатив, чтобы поменять цвет и фактуру стен, ну или хотя бы скрыть страшненькие места». Я полезла гуглить и обнаружила:
- Самоклеящиеся виниловые полотна. Они легко наносятся на гладкие поверхности и снимаются без остатка клея при нагреве феном. Расцветок миллион разных, аж глаза разбегаются, даже есть имитация ткани.
- Текстильные панели на липучках или магнитных креплениях. Поняла, что это то, что мне нужно, чтобы скрыть следы от детских рисунков, оставшихся от предыдущих хозяев. Кроме того, они также выполняют функцию звукоизоляции.
- Мы живем в съемной квартире, пока не построим дом, и я хотела сделать ее уютнее, но так, чтобы потом, когда мы съедем, все можно было вернуть на место. В итоге преобразила безликую ванную при помощи съемных панелей.
Что делать с мебелью
По классике жанра в этой съемной квартире, конечно, была старая мебель. Покупать новую для меня было дороговато, и я начала искать варианты, как сделать самостоятельно косметическую реставрацию. Узнала, что вторую жизнь старым вещам может дать обычная оклейка фасадов пленкой или покраска деревянных элементов. Но больше всего меня удивило то, что замена ручек, ножек и петель способна модернизировать вещи до неузнаваемости. Стоит все это недорого, установить самостоятельно достаточно просто, зато вещи действительно выглядят свежее.
- Переделала шкаф/буфет: наклеила ткань на клейкой основе, покрасила, наклеила молдинги, заменила ручки.
- Снимали с мужем квартиру у бабушки, которая очень переживала за свою старую мебель. Попросила сдать как было. Через месяц она приехала проверить квартиру, ходила, выглядывала каждый уголок, а потом остановилась у шкафа и ахнула. Муж хитро улыбнулся: «Не поняли? А мы всего лишь поменяли ручки. При выезде старые поставим обратно».
Чем прикрыть неопрятный пол
Я заранее знала, что пол в съемной квартире может выглядеть плоховато, потому что это самая эксплуатируемая поверхность. Полностью заменять покрытие, конечно, сложно и дорого, поэтому я сразу присмотрела разные коврики, которые сочетаются между собой. Они идеально скрывают визуальные дефекты старого линолеума, добавляют тепла и зонируют пространство без строительных работ. Правильно подобранный палас способен объединить разрозненные предметы мебели в единую композицию.
- В любую квартиру, если добавить зелени и персидский ковер, она сразу становится мега уютной!
Как замаскировать старые диваны
Продолжая тему текстиля, стоит отметить, что его цветовая палитра создает основную атмосферу. Например, теплые, насыщенные оттенки: бордовый, терракотовый, горчичный и коричневый наполняют пространство теплом и уютом. Вычитала, что можно заменить тонкие пледы на более массивные и фактурные. Старые видавшие виды обивки на мебели можно скрыть новыми чехлами. А шторы лучше заменить на более плотные, но не обязательно блэкаут. Отлично смотрятся льняные или хлопковые гардины цвета охры, умбры или песка. Полотенца, скатерти и салфетки, как оказалось, тоже могут стать частью нового дизайна. Главное найти удачное сочетание, чтобы все это красиво смотрелось с основной цветовой палитрой.
- Я купила уютный мохеровый плед, даже устроила потом с ним маленькую фотосессию на участке около дома.
А как же двери
Состояние дверей в съемной квартире тоже оставляло желать лучшего, поэтому я решила самую некачественную дверь из комнаты в коридор просто снять. Еще мне советовали просто покрасить ее в насыщенный цвет, тоже красиво и бюджетно. Для тех, кто думает, что малярные работы могут не получиться, можно взять любые оттенки черного. Они не только отлично скрывают трещины и царапины на поверхности дерева, но и создают выгодный контрастный акцент в интерьере.
- Как-то давно у меня зародилась мысль покрасить входную дверь. И вот наконец-то дошли руки. Очередной яркий уголок в квартире.
Почему стоит добавить пару источников света
Люстра в комнате всегда есть, но служит скорее по прямому назначению, чем помогает создать атмосферу. Для создания каких-то теплых уютных уголков классно подходят напольные или настольные лампы (их еще потом легко забрать с собой при переезде). Я же выбрала для себя ночники, небольшие светильники и свечи. К ним можно еще докупить невероятной красоты подсвечники, которые можно подобрать под любой стиль. А еще свечи наполняют дом приятным ароматом.
- Сначала купила лампу, а потом пошла дальше и нашла постельное белье под лампу!
- В нашей съемной квартире висела одинокая люстра под потолком, которая стала яблоком раздора. Мне свет от нее постоянно резал глаза, а без света парню слишком темно. Менять ее хозяин не разрешал, а другая лампочка ситуацию не исправила. В итоге я разозлилась, схватила на блошином рынке несколько торшеров по дешевке, купила в супермаркете гирлянду и удлинитель. Пришла домой расставила все это по комнате. С парнем теперь никаких разногласий из-за света, а хозяин квартиры, когда пришел за квартплатой, отметил, что у нас стало намного уютнее. Предложил даже возместить траты на все это.
Как придать интерьеру каплю блеска
Мой секрет «объуючивания» любого пространства: развесить гирлянды с теплым светом. Повесить их можно на окна, зеркала, платяные и книжные шкафы или на потолок и дверные проемы. Ее легко перевезти в случае внезапного выселения, стоит сравнительно недорого, а создает атмосферу праздника.
Куда спрятать хозяйские вещи
Этим вопросом я мучаюсь очень часто, потому что редко пользуюсь теми вещами, которые люди оставляют в съемных квартирах. И вычитала простое и симпатичное решение — ширма. Кроме того, это и отличный способ зонирования пространства. За ней либо можно спрятать то, на что не хочется смотреть, но нельзя выбросить, либо отделить, например, рабочее пространство от зоны отдыха.
С какими несовершенствами тоже можно легко справиться
А еще мне понравилась мысль о том, что интерьер съемной квартиры можно заметно улучшить, спрятав торчащие провода и старые батареи. Планирую старую облезлую батарею задекорировать специальным экраном. И провода, оказывается, тоже можно превратить в предмет декора, если их невозможно спрятать. Можно обмотать их лентами или толстой веревкой в цвет интерьера.
- Этот экран для батареи я сделала своими ручками.
Что точно оживит любой интерьер
Конечно, для свежести лучше всего украсить квартиру цветами. Комнатные растения не просто создают уют, но и помогают поддерживать в комнатах необходимый уровень влажности. Это не только красиво, но и полезно. А чтобы сделать интерьер уютнее и индивидуальнее, попробуйте заменить обычные горшки на какие-нибудь интересные декоративные решения.
- Как перестать собирать комнатные цветы? У меня уже 18 горшков!
Бонус: пользователи рассказали, что делает их квартиру уютнее
- Мой дом украшают картины, расписные тарелки и различный мелкий декор!
- Ковры, цветы, винил, лампы, подушки, много подушек, очень много подушек. Картины и разношерстная крафтовая посуда из местных секондов.
- У меня дискошары поселились.
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