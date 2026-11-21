В один прекрасный день мне пришлось переехать с насиженного места в другой город. Найти жилье с идеальным сочетанием цены и качества не удалось. В итоге остановилась на варианте, который подкупил отличным расположением, но вот интерьер оставлял желать лучшего. Заехала я в квартирку с повидавшим виды ремонтом и мебелью из прошлого века. Вкладывать серьезные деньги во временное жилье совсем не хочется, но и жить в обстановке, где глаз ни за что не цепляется, грустно. Поэтому я устроила себе челлендж: превратить это пространство в место, куда хочется возвращаться после работы, используя только бюджетные приемы. Собрала все, что нашла и чем собираюсь воспользоваться в этой статье, а бонусом добавила советы от людей, что можно добавить в интерьер, чтобы любое жилье стало еще уютнее.