Многое для моей подружки было открытием. И то, что я не встаю в 5 утра, чтобы открыть птичник, — сейчас есть автоматические дверки для курятников. И то, что утки тоже могут нести яйца, очень даже вкусные. И даже особенности кормления моего хозяйства — кроме зерна, в рацион моих пернатых входят овощи, мешанки, витамины и даже мясо. Не удивило Машу разве что количество яиц в тазике на моей кухне: «У бабушки моей тоже всегда много яиц летом было. А вот зимой ни одного! Твои несутся? Серьезно? Ты включаешь им свет?»

Также непонятно было Маше, что мои птицы меня понимают: приходят на свист и знают, где их еда и когда она будет. А уж как подружка была восхищена, что курочки любят общаться и приходят к обеденному столу на террасе.