Вот про автоматику можно было бы и подробнее написать. Сейчас очень много вещей, которые очень сильно облегчают быт в деревне.
Я позвала к себе в деревню подругу, а она всполошила весь курятник
Переехала я, значит, из столицы в деревню. Все, как положено, — огородик, курочки и заготовки на зиму вплоть до чая. Мои подруги сетовали, что теперь мы редко видимся. Вот и предложила я им вместо театров и кафешек посетить мой участок и местные достопримечательности. Но они как-то не хотели соглашаться: вставать там рано надо, петухи орут и вообще — атмосфера не городская.
Приехала ко мне в деревню подруга Маша. Барышня она изящная: каблуки, украшения, сияющий макияж. Утром вызвалась помочь по хозяйству. С тем маникюром дала простое задание — насыпать зерна. Через пять минут она выбегает из сарая — волосы назад! За ней — толпа моих кур с кудахтаньем на всю округу. А Маша верещит и тащит обгрызенный качан капусты. Говорит: «Катя, они как-то из огорода капусты притащили в сарай! Смотри, что они там еще испортили!» Напоила подругу мятным чаем и объяснила, что сама кладу им овощи целиком, а они клюют потихоньку. Понятное дело, куры были озадачены тем, что их лакомство забрали без предупреждения.
Многое для моей подружки было открытием. И то, что я не встаю в 5 утра, чтобы открыть птичник, — сейчас есть автоматические дверки для курятников. И то, что утки тоже могут нести яйца, очень даже вкусные. И даже особенности кормления моего хозяйства — кроме зерна, в рацион моих пернатых входят овощи, мешанки, витамины и даже мясо. Не удивило Машу разве что количество яиц в тазике на моей кухне: «У бабушки моей тоже всегда много яиц летом было. А вот зимой ни одного! Твои несутся? Серьезно? Ты включаешь им свет?»
Также непонятно было Маше, что мои птицы меня понимают: приходят на свист и знают, где их еда и когда она будет. А уж как подружка была восхищена, что курочки любят общаться и приходят к обеденному столу на террасе.
Так я получила звание идеальной птицевладелицы и заказ на 4 десятка яиц к Новому году. Конечно, это будет подарок. А это вам моя гордая уточка желает приятного декабря! Ну и вообще, чтобы все получалось.
Вы какие, кстати, предпочитаете какие яйца: домашние или магазинные? А страусиные здесь кто-то пробовал?
Комментарии
Не понимаю тех подруг, которые отказались ехать в деревню)) с близкой подругой моей мы уже, наверное, на таком уровне общения, что нам абсолютно всё равно, куда вместе идти/ехать - на ее операцию в другой город, на пляж, с детьми куда угодно, в административные органы с выяснением и отстаиванием своих прав 😆 Пофиг, вместе - точно эффективнее будет, мы это уже знаем))