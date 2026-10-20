16 историй, после которых захочется сесть в битком набитый экскурсионный автобус и слушать гида
Истории
20.10.2026
Многие убеждены, что экскурсия — это просто приятная часть отдыха. Идешь себе за гидом, слушаешь его рассказ да фотографируешь все подряд. Но нет, иногда на экскурсии разворачивается настоящее кино, сюжет которого до конца неизвестен. Тут может встретиться и страус, глазеющий на тебя через окно кафешки, и записка на арабском от гида, после которой каирские таксисты угощают тебя финиками и везут строго по счетчику.
- В Каире гид подвел нас к лавке с яркими платками. Мама заранее выучила фразу «Как красиво!» и решила порадовать хозяйку. Произносила ее у каждого платка, а хозяйка почему-то становилась все мрачнее и мрачнее. И тут гид, давясь от смеха, объяснил, что мама с самого начала путала слова и говорила «Как дорого!» В итоге хозяйка махнула рукой, подарила маме бирюзовый платок бесплатно и попросила больше никогда не открывать этот разговорник.
ADME
- Поехали на экскурсию. Там на свободном выгуле разгуливал страус эму. То ли я ему понравилась, то ли наоборот, но он ходил за мной следом. Встанет за плечом и разглядывает меня. Мы пошли на обед, я выдохнула: отвяжется наконец! Что вы думаете? Я сажусь за стол и вижу, что этот страус стоит у окна и глаз с меня не сводит. Надо мной ржала вся группа.
Татьяна Алферова / Dzen
Такую вот милую собачку можно встретить на экскурсии по Каиру
- Ездили с подругой в Самарканд. Гуляем ночью, видим — крепость Тамерлана. Ну, решили зайти. Время почти полночь, у входа охранник и по совместительству экскурсовод: «Закрыто». Ладно, развернулись, пошли в отель. Тут слышим, он бежит сзади и кричит: «Я вам открою, если вы у меня купите экскурсию». Купили, конечно. Так и оказались в уникальном месте в уникальное время.
ADME
- Работаю в музее. Однажды к нам приехали какие-то суперважные профессора из Питера. Начальство попросило меня задержаться после работы и провести экскурсию. Повела я их по экспозиции. Они всю экскурсию говорили между собой громче, чем я. И в конце один самый важный задал мне какой-то довольно простой вопрос. Я рот раскрыть не успела, чтобы ответить, как он сказал: «Ну ясно, вы вообще ничего не знаете». Развернулся и ушел. Что это было, я до сих пор так и не поняла.
eina_grally
- Доводилось ехать несколько раз в туристических маршрутках. Причем дважды попадали на одного и того же гида. Удивительный человек, который любит свое дело всей душой. Он настолько интересно и захватывающе рассказывал, описывал все местечки, которые мы проезжали! А один раз хорошо поставленным голосом спел песню прямо в маршрутке. Я тогда молодая была, стеснительная. Руки дернулись, чтобы зааплодировать, но никто больше не отреагировал, и я сникла. До сих пор жалею, а столько лет прошло! Сейчас бы точно поаплодировала от души этому замечательному человеку.
Это было в Крыму. Экскурсии от главной площади городка Кача. Прелестное местечко!
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Если вам посчастливится побывать в крепости в Копорье, обязательно берите экскурсию. Она длится всего 40 минут, но столько всего узнаете!
- Душка-гид возил нас по всей Грузии на личном авто, угощал вкусняшками (в тур они не входили), придерживал дверь. А рассказывал он так интересно, что, несмотря на ранний подъем, никто не уснул. Купил нам воду и дождевики. Давал советы по жизни в Тбилиси, например, где вкуснее тортики. Подруга, которая приезжала в Грузию на пару дней и ради которой мы и взяли этот тур, сказала, что мечтает, чтоб наш гид был ее отцом. И я ее понимаю!
the.happy.little.tree
- В Таиланде на экскурсии в каком-то храме висел диск, который, как нам было сказано, загудит, если его погладит безгрешный человек. Мы, кучка туристов, естественно, подошли, наглаживали его. И ничегошеньки. Ну, подумали, развод, сказка для туристов. Тут сам тайский гид подошел, погладил, и диск тихонько загудел. Все глаза выпучили, зааплодировали. А потом подошел мальчишка из экскурсионной группы, погладил его. Диск загудел так громко, что сам гид удивился. А я-то уверена была, что у меня получится. Но — тишина. Стараюсь вести себя лучше.
- Ездил я как-то на автобусе на экскурсию в Псков. Во время поездки гид говорит: «Еще во времена псковской пятины местные жители очень уважали кинематограф. Это отразилось в топонимике деревень Домкино и Госкино, мимо которых мы сейчас будем проезжать. А для тех, кто не понял, что это шутка, скажу, что деревень Москино и Ленкино в Псковской области нет, зато в Петербурге есть район Девяткино».
Вид на старый мост через Волгу во Ржеве
- Моя бабушка — экскурсовод. В автобусе у нее есть +1, и, конечно, это в основном была я.
Объездили полстраны. Возит в основном школьников 4–7 классов. И в каждом классе найдется какой-то уникум, который в жару в душный автобус возьмет котлеты или колбасу. Апогеем стали оливье в пол-литровой банке и борщ в зип-пакете.
- Была гидом по Питеру для англичан. Перед одной достопримечательностью рассказывала, что ее построили купцы. Туристы ахали, переглядывались и подозрительно долго разглядывали фрески. Я ничего не понимала. А потом один мужичок тихонько спросил, мол, есть ли тут на стенах изображение русалок. Оказалось, вместо merchants (купцы) я все время говорила mermaids (русалки).
ADME
- Рассказала знакомая переводчица. Попала она вместе с группой норвежских туристов на экскурсию где-то за пределами Норвегии. Привезли их на одну достопримечательность местного значения — водопад. Экскурсанты ходили с одинаково индифферентным выражением лица типа: «Скоро ли обед?» Но там, где взрослый вежливо промолчит, ребенок молчать не станет:
— Папа. Ну па-а-ап!
— Что, Рагнар?
— Что мы тут делаем?
— Достопримечательность смотрим.
— Какую?
— Водопад этот.
— Это достопримечательность?
— Ну... Для местных жителей — да.
— Пап! У нас за сараем водопад больше.
Это черный магнитный песок на берегу Охотского моря на острове Итуруп
- После экскурсии по Каиру собралась поехать в отель на такси. Наш серьезный гид Ахмед написал что-то по-арабски на листке и велел показать таксисту. Водитель прочитал, засиял, всю дорогу угощал меня финиками и взял ровно по счетчику. Оказалось, Ахмед написал: «Это гостья Ахмеда из Гизы. Не берите с нее лишнего, я все равно узнаю». Я пользовалась записочкой всю неделю, и каждый водитель, прочитав ее, кивал с уважением. Кажется, Ахмеда знает весь Каир. Листок я храню до сих пор.
ADME
- Однажды на экскурсии в центре столицы детям рассказывали о древнейших временах: «Представьте, детки, раньше здесь не было ни зданий, ни мостов, ни машин! Совсем ничего!» И тут я слышу удивленный детский голос: «Совсем-совсем ничего? Один асфальт?»
- В этом году были с подругой на экскурсии на автобусе. Там был молодой симпатичный мужчина-экскурсовод, вежливый и приятный. Но совершенно без каких-либо шуточек или флирта, как иногда бывает у мужчин с женской аудиторией. Просто внимательный. Уточнял, не холодно ли в автобусе, не нужен ли кому плед или вода, звонил, если кто-то уходил фотографироваться и опаздывал к автобусу для очередного переезда. Мы все провели с ним целый день, все на виду, никаких поползновений ни к кому. Но несколько дам возомнили, что он на них запал, что он флиртует, подавая плед, что смотрит как-то романтично. В итоге, когда мы вернулись, он чуть ли не вприпрыжку убегал на вокзале из экскурсионного автобуса, потому что эти женщины хотели с ним общения в более дружеском формате.
А вы бы купили экскурсию у такого шикарного четырехлапого?
- Моих подруг один гид уговорил поехать в Казбеги. Говорил, что он там вырос, знает каждую кочку и поворот и что целый день будет им все рассказывать. Утро. Сели в машину. Он молчал всю дорогу туда и обратно. Когда они спросили его, что случилось, тот ответил: «Сегодня у меня нет настроения».
alisa_v_tbilisi
- Были у меня родители в автобусном туре по Европе. Остановка, как и положено, раз в 3-3,5 часа. Ночь. Гид попросила не задерживаться, чай и кофе не пить, так как впереди важный переезд. Все послушались, сели и поехали дальше. В какой-то момент женщина, которая сидела позади родителей, спрашивает: «А где мой муж?» Оказалось, он вышел в кафешку без телефона. Она спала и не знала, что автобус уехал без него. Пришлось возвращаться за ним. А самое смешное, что, поскольку дело было ночью, большинство туристов спали и никто даже не понял, что сделали крюк.
В общем, отправляясь на экскурсию, просто расслабьтесь и будьте готовы к любым сюрпризам. А четкий план лучше оставить дома, чтобы освободить место для настоящих приключений.
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