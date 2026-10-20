16 историй, после которых захочется сесть в битком набитый экскурсионный автобус и слушать гида

Многие убеждены, что экскурсия — это просто приятная часть отдыха. Идешь себе за гидом, слушаешь его рассказ да фотографируешь все подряд. Но нет, иногда на экскурсии разворачивается настоящее кино, сюжет которого до конца неизвестен. Тут может встретиться и страус, глазеющий на тебя через окно кафешки, и записка на арабском от гида, после которой каирские таксисты угощают тебя финиками и везут строго по счетчику.